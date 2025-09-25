Η αγωνιστική κρίση που διέρχεται ο Παναθηναϊκός έχει προκαλέσει μία αβεβαιότητα σε όλα τα επίπεδα, για το ρόστερ, την τεχνική ηγεσία και τη διοίκηση. Αν για τους παίκτες οι ανακατατάξεις μετατίθενται για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, στον πάγκο υπάρχει ο Χρήστος Κόντης ως υπηρεσιακός και περιμένει την πρόσληψη του Σεργκέι Ρεμπρόφ, παρότι και με τον Ουκρανό η υπόθεση δεν θεωρείται τελειωμένη.

Ο τομέας που παρατηρείται η μεγαλύτερη κινητικότητα αυτές τις ημέρες, μαζί με το… αντίστοιχο όργιο φημών, είναι ο διοικητικός. Ονόματα πάνε και έρχονται καθημερινά, με εκείνους οι οποίοι είτε θα ενταχθούν, είτε θα απομακρυνθούν από το οργανόγραμμα του Τριφυλλιού.

Προς το παρόν, η μόνη σχεδόν σίγουρη προσθήκη στη διοίκηση του Παναθηναϊκού είναι ο Φράνκο Μπαλντίνι. Αλλά ο Ιταλός θα αποτελέσει προσωπικό σύμβουλο του Γιάννη Αλαφούζου, δεν θα εγκατασταθεί στην Αθήνα και δεν θα έχει ανάμειξη στην καθημερινότητα του club.

Περαιτέρω, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ έχει πέραν πάσης αμφιβολίας επικοινωνήσει και συζητήσει με τον Σοφοκλή Πιλάβιο για να συνεργαστούν. Όμως, ο Πιλάβιος έχει αποκλείσει την προοπτική να αναλάβει πόστο με διοικητικές αρμοδιότητες στο Τριφύλλι, όπως για παράδειγμα του CEO. Αυτό που συζητά ο έμπειρος δικηγόρος αφορά στο αντικείμενο του, δηλαδή τη νομική εκπροσώπηση του Παναθηναϊκού στις ποδοσφαιρικές αρχές (ΕΠΟ και Super LEague). Με τις αποφάσεις να οριστικοποιούνται προσεχώς.

Ο Καραγκούνης έκπληκτος με τα σενάρια

Επίσης, την Πέμπτη διακινήθηκε φημολογία ότι από τους «πράσινους» έχουν προσεγγίσει τον Γιώργο Καραγκούνη για να πάρει ρόλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Πιθανότατα, το σενάριο εκπορεύεται από τη φιλική σχέση που διατηρούν ο «τυπάρας» με τον αντιπρόεδρο του Παναθηναϊκού και παλιό συμπαίκτη του, Τάκη Φύσσα. Ωστόσο, από το περιβάλλον του Καραγκούνη διαψεύδεται κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε προσέγγιση για συνεργασία και τονίζεται πως οι φήμες δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα.

Στο μεταξύ, μετά από δύο παιχνίδια στο «Απόστολος Νικολαΐδης» που απέφυγε να παρεβρεθεί εξαιτίας του τεταμένου κλίματος στις εξέδρες, ο Γιάννης Παπαδημητρίου ταξίδεψε με την αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Βέρνη και το παιχνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις. Ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ εξασκεί κανονικά τα καθήκοντα του και χειρίζεται τις επαφές με την πλευρά του Σεργκέι Ρεμπρόφ. Χωρίς να εντοπίζονται ενδείξεις ότι επίκειται αντικατάσταση του σε αυτό το τάιμινγκ.

Το ίδιο ισχύει για τα υπόλοιπα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος του Τριφυλλιού, παρότι ο Αλαφούζος φέρεται να έχει παράπονα για λειτουργίες και ολιγωρίες που σχετίζονται με την ομάδα. Ίσως ο Αλαφούζος να μην επιθυμεί να λάβει εν θερμώ αποφάσεις και να μην φανεί ότι λύγίζει υπό την πίεση της συγκυρίας και του κόσμου.