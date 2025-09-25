sports betsson
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
25.09.2025 | 14:26
Παναθηναϊκός: Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες και το ταξίδι του Παπαδημητρίου
Ποδόσφαιρο 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:20

Παναθηναϊκός: Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες και το ταξίδι του Παπαδημητρίου

Ο Γιώργος Καραγκούνης αντέδρασε στις φήμες για προσέγγιση του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Παπαδημητρίου είναι ξανά με την αποστολή και η απάντηση του Πιλάβιου στον Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η αγωνιστική κρίση που διέρχεται ο Παναθηναϊκός έχει προκαλέσει μία αβεβαιότητα σε όλα τα επίπεδα, για το ρόστερ, την τεχνική ηγεσία και τη διοίκηση. Αν για τους παίκτες οι ανακατατάξεις μετατίθενται για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, στον πάγκο υπάρχει ο Χρήστος Κόντης ως υπηρεσιακός και περιμένει την πρόσληψη του Σεργκέι Ρεμπρόφ, παρότι και με τον Ουκρανό η υπόθεση δεν θεωρείται τελειωμένη.

Ο τομέας που παρατηρείται η μεγαλύτερη κινητικότητα αυτές τις ημέρες, μαζί με το… αντίστοιχο όργιο φημών, είναι ο διοικητικός. Ονόματα πάνε και έρχονται καθημερινά, με εκείνους οι οποίοι είτε θα ενταχθούν, είτε θα απομακρυνθούν από το οργανόγραμμα του Τριφυλλιού.

Προς το παρόν, η μόνη σχεδόν σίγουρη προσθήκη στη διοίκηση του Παναθηναϊκού είναι ο Φράνκο Μπαλντίνι. Αλλά ο Ιταλός θα αποτελέσει προσωπικό σύμβουλο του Γιάννη Αλαφούζου, δεν θα εγκατασταθεί στην Αθήνα και δεν θα έχει ανάμειξη στην καθημερινότητα του club.

Περαιτέρω, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ έχει πέραν πάσης αμφιβολίας επικοινωνήσει και συζητήσει με τον Σοφοκλή Πιλάβιο για να συνεργαστούν. Όμως, ο Πιλάβιος έχει αποκλείσει την προοπτική να αναλάβει πόστο με διοικητικές αρμοδιότητες στο Τριφύλλι, όπως για παράδειγμα του CEO. Αυτό που συζητά ο έμπειρος δικηγόρος αφορά στο αντικείμενο του, δηλαδή τη νομική εκπροσώπηση του Παναθηναϊκού στις ποδοσφαιρικές αρχές (ΕΠΟ και Super LEague). Με τις αποφάσεις να οριστικοποιούνται προσεχώς.

Ο Καραγκούνης έκπληκτος με τα σενάρια

Επίσης, την Πέμπτη διακινήθηκε φημολογία ότι από τους «πράσινους» έχουν προσεγγίσει τον Γιώργο Καραγκούνη για να πάρει ρόλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Πιθανότατα, το σενάριο εκπορεύεται από τη φιλική σχέση που διατηρούν ο «τυπάρας» με τον αντιπρόεδρο του Παναθηναϊκού και παλιό συμπαίκτη του, Τάκη Φύσσα. Ωστόσο, από το περιβάλλον του Καραγκούνη διαψεύδεται κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε προσέγγιση για συνεργασία και τονίζεται πως οι φήμες δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα.

Στο μεταξύ, μετά από δύο παιχνίδια στο «Απόστολος Νικολαΐδης» που απέφυγε να παρεβρεθεί εξαιτίας του τεταμένου κλίματος στις εξέδρες, ο Γιάννης Παπαδημητρίου ταξίδεψε με την αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Βέρνη και το παιχνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις. Ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ εξασκεί κανονικά τα καθήκοντα του και χειρίζεται τις επαφές με την πλευρά του Σεργκέι Ρεμπρόφ. Χωρίς να εντοπίζονται ενδείξεις ότι επίκειται αντικατάσταση του σε αυτό το τάιμινγκ.

Το ίδιο ισχύει για τα υπόλοιπα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος του Τριφυλλιού, παρότι ο Αλαφούζος φέρεται να έχει παράπονα για λειτουργίες και ολιγωρίες που σχετίζονται με την ομάδα. Ίσως ο Αλαφούζος να μην επιθυμεί να λάβει εν θερμώ αποφάσεις και να μην φανεί ότι λύγίζει υπό την πίεση της συγκυρίας και του κόσμου.

Ποδόσφαιρο 25.09.25

Στα ματς με Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδειακό αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος παράλληλα ενημέρωσε και για την κατάτασταση των Ροντινέι, Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι.

On Field 25.09.25
Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Super League 25.09.25

Ο Φράνκο Μπαλντίνι δραστηριοποιείται εδώ και μία δεκαετία στην παροχή συμβουλών σε ποδοσφαιρικές ομάδες και ανάλογη θα είναι η συνεργασία του με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Η Φάτι Βάσκεθ αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ, δίνοντας τέλος σε μήνες εικασιών και φημών.

«Borderline» 25.09.25

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μιλώντας στο περιοδικό W, η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της τραγουδίστριας.

Ποδόσφαιρο 25.09.25

Μπάσκετ 25.09.25

Ο Ρίκι Ρούμπιο πήρε θέση για όσα συμβαίνουν στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το να συνεχίζουν οι άνθρωποι τη ζωή τους γνωρίζοντας όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Ω, αυτό το «ή»
Αμφίθυμο χαμόγελο μιας αμετάδοτης και αμέτοχης σοφίας

Πολιτική Γραμματεία 25.09.25
«Δεν υπήρξε από μέρους μου και κανέναν άλλο τέλεση παράνομης πράξης» υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας στην Εξεταστική της Βουλής.

Πολιτική Γραμματεία 25.09.25
Δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ερασιτεχνισμό για την ματαίωση της συνάντησης με τον Ταγίπ Ερντογάν. Δήλωσε δε ότι δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι θα κάνει νέα πρόταση προανακριτικής.

Πολιτική Γραμματεία 25.09.25
Νέες εσωκομματικές «ίντριγκες» στο ΠΑΣΟΚ. Δηλώσεις πρωτοκλασάτων στελεχών ενόχλησαν τον Νίκο Ανδρουλάκη, που πλέον δεν αφήνει αναπάντητες τις αιχμές. Σαφές το μήνυμα του προέδρου με πολλούς αποδέκτες.

Ελλάδα 25.09.25
Οι γονείς του Βάιου Βλάχου επανέλαβαν ότι ο Χρ. Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις παράνομες εργασίες και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις ομάδες που εργάζονταν στο χώρο, από τις πρώτες κιόλας ώρες που σημειώθηκε η σιδηροδρομική τραγωδία.

Συνείδηση & Ύλη 25.09.25
Στο νέο του βιβλίο The Secret of Secrets, ο Νταν Μπράουν υφαίνει ένα θρίλερ γεμάτο κώδικες, δολοφονίες και επιστημονικές ίντριγκες, βυθίζοντας τον Ρόμπερτ Λάνγκτον στον λαβύρινθο των θεωριών συνωμοσίας

On Field 25.09.25
Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Στιγμή κάθαρσης 25.09.25
Με τον Επικεφαλής της Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, σε ένα βουνό από περιττώματα και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο στόχαστρο, το τελευταίο επεισόδιο του South Park δεν χαρίζει κάστανο.

Μάγμα από τα βάθη 25.09.25
Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Υπήρξαν καταγγελίες 25.09.25
Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη Μυτιλήνη για να εξεταστούν από ειδικούς και να εκτιμηθεί αν οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν κατάλληλες, αλλά ο 28χρονος πατέρας πήγε και τα ξαναπήρε

Νέα γεωπολιτική 25.09.25
Έχει η ΕΕ τα απαραίτητα εφόδια για να επιβιώσει στην εποχή της στρατιωτικοποίησης; Τα πρόσφατα γεγονότα έριξαν φως σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα.

