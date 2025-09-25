sports betsson
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/9): Πού θα δείτε το Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός και τα ματς του Europa League
Europa League 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:51

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/9): Πού θα δείτε το Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός και τα ματς του Europa League

Το σημερινό (25/9) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με το Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός να ξεχωρίζει...

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός κάνει τη δική του πρεμιέρα στη φετινή League Phase του Europa League, καθώς θα αντιμετωπίσει στην Ελβετία τη Γιουνγκ Μπόις στις 22:00, σε τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1.

Από εκεί και πέρα από το τηλεοπτικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν επίσης οι υπόλοιπες αναμετρήσεις για την ίδια διοργάνωση.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό (25/9) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Τόκιο

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Τόκιο

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Πεκίνο

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Λιλ – Μπραν UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκουρεστίου UEFA Europa League

20:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Έλτσε La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League

22:00 Novasports 2HD Τορίνο – Πίζα Coppa Italia

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ουτρέχτη – Λιόν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σάλτσμπουργκ – Πόρτο UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Θέλτα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ρέιντζερς – Γκενκ UEFA Europa League

22:00 ANT1, COSMOTE SPORT 2 HD Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άστον Βίλα – Μπολόνια UEFA Europa League

22:30 Novasports Prime Οβιέδο – Μπαρτσελόνα La Liga

Headlines:
Κατασκευές
ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
Euroleague 25.09.25

Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Φρανκ Ντιλικινά φέρεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, όμως η γαλλική ομοσπονδία προχώρησε σε μία κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 24.09.25

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Ξύπνησε αργά ο ΠΑΟΚ, τον γλίτωσε ο Παβλένκα (vid)
Europa League 24.09.25

Ξύπνησε αργά ο ΠΑΟΚ, τον γλίτωσε ο Παβλένκα (vid)

Ο Τσέχος ήταν για μια ακόμη φορά ο MVP του ΠΑΟΚ που ανέβηκε μετά το 65’, όμως έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι. Ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι στο 70’ με τον Καμαρά της Μακάμπι και έχασε δυο κλασικές ευκαιρίες στο τέλος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θρίλερ στη Βοιωτία: «Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» – Μαρτυρία φίλης της 62χρονης
Θρίλερ στη Βοιωτία 25.09.25

«Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» - Τι είπε φίλη της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Φίλη και γειτόνισσά της αποκαλύπτει τι της είπε η 62χρονη προτού μαθευτεί η υπόθεση αλλά και αφού η Αστυνομία ζήτησε να πάει στο σπίτι στη Βοιωτία και να δει την υπέργηρη μητέρα της

Σύνταξη
Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
Euroleague 25.09.25

Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Φρανκ Ντιλικινά φέρεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, όμως η γαλλική ομοσπονδία προχώρησε σε μία κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η «Σούπερ Σπάρτη» δεν τα κατάφερε…»
Επίνδυνος παραλληλισμός 25.09.25

Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»

Η επίκληση Αθήνας και Σπάρτης ταυτόχρονα από τον Νετανιάχου όχι μόνο είναι αντιφατική, αλλά αν ληφθεί σοβαρά τότε το Ισραήλ βαδίζει προς διάβρωση κράτους-κοινωνίας και, τελικά, στη στρατιωτική ήττα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πειραιάς: Απεργία στα πλοία μετά τον θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη – Τα ακριβή αίτια αναζητούν οι Αρχές
Εργατικό δυστύχημα 25.09.25

Απεργία στα πλοία μετά τον φριχτό θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη - Βίντεο του δυστυχήματος εξετάζουν οι Αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα στο Blue Star Χίος με θύμα έναν 20χρονο ναυτεργάτη - Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι λόγω απεργίας

Σύνταξη
Απασχόληση: Ένας στους δύο αναζητά άλλη δουλειά – Τα κριτήρια που εξετάζουν οι εργαζόμενοι
Έρευνα 25.09.25

Ένας στους δύο εργαζόμενους αναζητά άλλη δουλειά - Τα κριτήρια που εξετάζει

Η έντονη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας πέραν της αμοιβής επικεντρώνεται στα ωράρια εργασίας και στην επαγγελματική ανέλιξη - Γυναίκες και νέοι αναζητούν πιο ενεργά δουλειά

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Μαρίσσα Λαιμού: «Παίζουν με τον πόνο μας» – Τι καταγγέλλει η οικογένεια της 30χρονης
«Είναι αμέλεια» 25.09.25

«Παίζουν με τον πόνο μας» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς της, τα δίδυμα αδέρφια της και την ευρύτερη οικογένειά της στο πένθος.

Σύνταξη
Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών
Ιδιωτικοποίηση της υγείας 25.09.25

Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών

Μισό εκατομμύριο άνθρωποι παραπάνω χρειάστηκαν υπηρεσίες υγείας από το ΕΣΥ το 2024, όμως η έκτακτη επιχορήγηση του υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Κόσμος 25.09.25

Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη Chevron
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αυτοέπαινοι Μητσοτάκη στη WSJ - To «c'est la vie» για την δυσφορία της Τουρκίας για τη Chevron

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Wall Street Journal, επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων εξωραϊζοντας την πραγματικότητα - Μίλησε δε «για εύλογες διαμαρτυρίες από τον κόσμο»

Σύνταξη
Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Άνω κάτω η Κουμουνδούρου – Ο Φάμελλος βλέπει συνεργασίες και ο «μισός ΣΥΡΙΖΑ» αποστάτες

Αντιπαράθεση για τον ελέφαντα στο δωμάτιο… της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τα πυρά των «υπαρχηγών» στον Αλέξη Τσίπρα, άνοιγμα Φάμελλου στους πρώην συντρόφους, βάζουν όρους κορυφαία στελέχη.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο