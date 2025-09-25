Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/9): Πού θα δείτε το Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός και τα ματς του Europa League
Το σημερινό (25/9) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με το Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός να ξεχωρίζει...
- Απαγορευτικό για Airbnb σε νέες τουριστικές περιοχές
- Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»
- Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
- Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Ο Παναθηναϊκός κάνει τη δική του πρεμιέρα στη φετινή League Phase του Europa League, καθώς θα αντιμετωπίσει στην Ελβετία τη Γιουνγκ Μπόις στις 22:00, σε τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1.
Από εκεί και πέρα από το τηλεοπτικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν επίσης οι υπόλοιπες αναμετρήσεις για την ίδια διοργάνωση.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (25/9) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
10:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Τόκιο
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Τόκιο
14:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Πεκίνο
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Λιλ – Μπραν UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκουρεστίου UEFA Europa League
20:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Έλτσε La Liga
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League
22:00 Novasports 2HD Τορίνο – Πίζα Coppa Italia
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ουτρέχτη – Λιόν UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σάλτσμπουργκ – Πόρτο UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Θέλτα UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ρέιντζερς – Γκενκ UEFA Europa League
22:00 ANT1, COSMOTE SPORT 2 HD Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άστον Βίλα – Μπολόνια UEFA Europa League
22:30 Novasports Prime Οβιέδο – Μπαρτσελόνα La Liga
- Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
- Ασταμάτητος ο Μέσι: «Καθάρισε» ξανά για την Ίντερ Μαϊάμι με δύο γκολ και ασίστ (vids)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/9): Πού θα δείτε το Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός και τα ματς του Europa League
- «Αυτή ήταν η εικόνα του Κίναν Έβανς στις προπονήσεις του Ολυμπιακού»
- Κάνει… πρεμιέρα στην Ελβετία ο Παναθηναϊκός και ψάχνει τρίποντο με τη Γιουνγκ Μπόις
- «Λάμψη» Δουβίκα στη νίκη-πρόκριση της Κόμο στο Κύπελλο Ιταλίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις