Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι», αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι
Ποδόσφαιρο 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:05

Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι», αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι

Το «In» εξηγεί τον ρόλο που θα έχει ο Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό, πως επηρεάζει η άφιξη του Ιταλού τον Γιάννη Παπαδημητρίου και το σενάριο με τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Spotlight

Η αγωνιστική κατάρρευση του Παναθηναϊκού έφερε ξανά στο προσκήνιο τα λάθη του Γιάννη Αλαφούζου στη λειτουργία και στη στελέχωση του club. Η έλλειψη μίας κεντρικής πολιτικής και η απουσία των ανθρώπων που θα την εφαρμόσουν και θα υλοποιήσουν ένα άρτιο ποδοσφαιρικό σχέδιο αποδεικνύονται καθοριστικά για τη διαφαινόμενη απώλεια του τίτλου του πρωταθλητή, μόλις από τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ αποφάσισε να προχωρήσει στις αλλαγές που σκεφτόταν το δίμηνο του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, όμως τελικά υπαναχώρησε. Με τα ολέθρια αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε…

Η πρώτη κίνηση του Αλαφούζου είναι η συνεργασία με τον Φράνκο Μπαλντίνι. Ο Ιταλός παράγοντας βρέθηκε τη Δευτέρα στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον εφοπλιστή και αναμένεται να συμφωνήσουν σε μία από τις επόμενες επικοινωνίες τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπαλντίνι δεν θα πάρει πόστο στη διοίκηση του Παναθηναϊκού, αλλά θα δουλέψει ως εξωτερικός σύμβουλος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Άλλωστε, ήταν προαπαιτούμενο για τον 65χρονο παλαίμαχο αμυντικό για να προχωρήσει η συμφωνία, αφού πλέον δεν αποδέχεται δουλειές που απαιτούν την εγκατάσταση του σε έναν τόπο.

O Μπαλντίνι επαγγελματίας σύμβουλος

Ο Μπαλντίνι διατέλεσε στο παρελθόν διευθυντής στη Ρόμα, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Τότεναμ, ενώ είχε διοικητικό ρόλο στην Εθνική Αγγλίας στο επιτελείο του Φάμπιο Καπέλο. Από τις 3 Ιουλίου του 2016, όταν ο Ιταλός έλυσε το συμβόλαιο του με την Τότεναμ, ακολουθεί καριέρα εξωτερικού συνεργάτη και συμβούλου ποδοσφαιρικών ομάδων. Ο Μπαλντίνι εργάστηκε λίγους μήνες για τη Μαρσέιγ και μετά ήταν εξωτερικός συνεργάτης της Ροζέλα Σένσι στη Ρόμα, αρμόδιος για θέματα χορηγικά, επικοινωνίας και μάρκετινγκ.

Επίσης, ο Μπαλντίνι ίδρυσε την εταιρία «IC20 Ltd», που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικές ομάδες. Επίσης, ο 65χρονος βετεράνος άσος εντάχτηκε φέτος στο τριμελές διοικητικκό συμβούλιο της ολλανδικής εταιρίας «Δικαιοσύνη για τους ποδοσφαιριστές». Πρόκειται για ένα νομικό σχήμα που διεκδικεί αποζημιώσεις από τη FIFA σε μεταγραφικές υποθέσεις, ισχυριζόμενο ότι το ισχύον νομικό καθεστώς της Παγκόσμιος Συνομοσπονδίας βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντα των αθλητών και τους στερεί έσοδα.

Άρα, ο Μπαλντίνι δεν θα μείνει μόνιμα στην Αθήνα, ούτε θα ενταχτεί στο οργανόγραμμα του Τριφυλλιού και μάλλον δεν θα έχει επαφές με τα υπόλοιπα διοικητικά στελέχη. Θα συμβουλεύει απ’ ευθείας τον Αλαφούζο σε διάφορα ζητήματα και θα τον βοηθήσει σε επαφές στο εξωτερικό με τις διασυνδέσεις του.

Ο Μπαλντίνι δεν διώχνει τον Παπαδημητρίου

Η επικείμενη συνεργασία του Αλαφούζου με τον Μπαλντίνι δεν σχετίζεται επ’ ουδενί με το μέλλον του Γιάννη Παπαδημητρίου. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού προς το παρόν συνεχίζει στη θέση του και οι αποφάσεις του Αλαφούζου έχουν μετατεθεί για αργότερα. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι φυσιολογικό, ούτε βιώσιμο, για τον επικεφαλής ενός ποδοσφαιρικού τμήματος να μην μπορεί να παρακολουθήσει τα παιχνίδια της ομάδας του…

Όσο για τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι που η ιταλική ιστοσελίδα «calciomercato24» παρουσίασε ως υποψήφιο για τον πάγκο του Παναθηναϊκού με τις ευλογίες του Μπαλντίνι, το σενάριο δεν έχει βάση. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν προπονητή που να έχει επιτυχημένες δουλειές στο βιογραφικό του και ο πρώην αρχηγός της Ρόμα δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του

«Ελαφριά επαφή», ήταν η απαράδεκτη δικαιολογία του Γερμανού ρέφερι για το πέναλτι μαρς στον Καμπελά που δεν δόθηκε. Ο Αϊτεκίν δεν ξανάρχεται για ντέρμπι

Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μαντουέκε: Νοκ-άουτ για δύο μήνες ο εξτρέμ της Άρσεναλ
Champions League 23.09.25

Δεν παίζει με Ολυμπιακό ο Μαντουέκε: Νοκ-άουτ για δύο μήνες ο εξτρέμ της Άρσεναλ

Νοκ-άουτ για δύο μήνες θα μείνει ο Νόνι Μαντουέκε για την Άρσεναλ, που θα χάσει και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (1/10, 22:00) για τη δεύτερη αγωνιστική της League phase του Champions League.

Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»

Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Φράνκο Μπαλντίνι θέλει τον πρώην σταρ της Ρόμα, Ντανιέλε Ντε Ρόσι για την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων», χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημη συμφωνία.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Καρυστιανού: «Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται» – Τι λέει για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών
Τέμπη 23.09.25

«Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται»- Τι λέει η Καρυστιανού για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών

Για εμπαιγμό από δικαστικούς λειτουργούς γύρω στην υπόθεση των Τεμπών κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού, που δημοσιοποίησε τις απορριπτικές απαντήσεις για την εκταφή των σορών των θυμάτων.

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
On Field 23.09.25

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του

«Ελαφριά επαφή», ήταν η απαράδεκτη δικαιολογία του Γερμανού ρέφερι για το πέναλτι μαρς στον Καμπελά που δεν δόθηκε. Ο Αϊτεκίν δεν ξανάρχεται για ντέρμπι

Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα
Πολιτική 23.09.25

Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα

Τα Τέμπη συνεχίζουν να στοιχειώνουν την κυβέρνηση. Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αναδεικνύεται σε μέγα πονοκέφαλο για το Μαξίμου καθώς κρατά στην επικαιρότητα ένα θέμα που θέλει εδώ και καιρό να ξεχάσει.

Δημήτρης Τερζής
ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Δείτε πίνακες 23.09.25

Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Ηράκλειο: Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της
Ηράκλειο 23.09.25

Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της

Στο Ηράκλειο Κρήτης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 54χρονου Ουκρανού, ο οποίος είχε εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα αποσπώντας το ποσό των 50.000 ευρώ

Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά
Euroleague 23.09.25

Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά

Σύμφωνα με σερβικό Μέσο απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία Ολυμπιακού και Παρτιζάν για τη μετακίνηση του Φρανκ Ντιλικινά στους Πειραιώτες.

Τραυματιοφορείς: «Είμαστε όλοι άνω των 50» – Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα
Βίντεο και φωτογραφίες 23.09.25

«Είμαστε όλοι άνω των 50»: Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα οι τραυματιοφορείς, υποσχέσεις Άδωνι

Οι τραυματιοφορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας - Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης υποσχέθηκε με αόριστο τρόπο ότι θα ανακοινώσει «σύντομα» αποφάσεις

«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω
Ελλάδα 23.09.25

«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης σε 32χρονο που ομολόγησε τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην… τζιχαντιστής
«Φαντομάς» 23.09.25

Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην... τζιχαντιστής

Κάποτε συμμάχησε με τρομοκρατικές ομάδες όταν πολέμησε τις ΗΠΑ στο Ιράκ, ενσωματώνοντας τζιχαντιστές στον «ιερό πόλεμο». Σήμερα, ο αλ-Σάρα επισκέπτεται γραβατωμένος τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στον ΟΗΕ ως αρχηγός κράτους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ
«Προέχει η δημόσια υγεία» 23.09.25

Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ

«Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια», είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας - Όσα είπε αναλυτικά για το ζήτημα της ρύπανσης που εντοπίστηκε σε τμήμα της ακτής στα Καμένα Βούρλα

