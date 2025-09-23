Η αγωνιστική κατάρρευση του Παναθηναϊκού έφερε ξανά στο προσκήνιο τα λάθη του Γιάννη Αλαφούζου στη λειτουργία και στη στελέχωση του club. Η έλλειψη μίας κεντρικής πολιτικής και η απουσία των ανθρώπων που θα την εφαρμόσουν και θα υλοποιήσουν ένα άρτιο ποδοσφαιρικό σχέδιο αποδεικνύονται καθοριστικά για τη διαφαινόμενη απώλεια του τίτλου του πρωταθλητή, μόλις από τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ αποφάσισε να προχωρήσει στις αλλαγές που σκεφτόταν το δίμηνο του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, όμως τελικά υπαναχώρησε. Με τα ολέθρια αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε…

Η πρώτη κίνηση του Αλαφούζου είναι η συνεργασία με τον Φράνκο Μπαλντίνι. Ο Ιταλός παράγοντας βρέθηκε τη Δευτέρα στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον εφοπλιστή και αναμένεται να συμφωνήσουν σε μία από τις επόμενες επικοινωνίες τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπαλντίνι δεν θα πάρει πόστο στη διοίκηση του Παναθηναϊκού, αλλά θα δουλέψει ως εξωτερικός σύμβουλος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Άλλωστε, ήταν προαπαιτούμενο για τον 65χρονο παλαίμαχο αμυντικό για να προχωρήσει η συμφωνία, αφού πλέον δεν αποδέχεται δουλειές που απαιτούν την εγκατάσταση του σε έναν τόπο.

O Μπαλντίνι επαγγελματίας σύμβουλος

Ο Μπαλντίνι διατέλεσε στο παρελθόν διευθυντής στη Ρόμα, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Τότεναμ, ενώ είχε διοικητικό ρόλο στην Εθνική Αγγλίας στο επιτελείο του Φάμπιο Καπέλο. Από τις 3 Ιουλίου του 2016, όταν ο Ιταλός έλυσε το συμβόλαιο του με την Τότεναμ, ακολουθεί καριέρα εξωτερικού συνεργάτη και συμβούλου ποδοσφαιρικών ομάδων. Ο Μπαλντίνι εργάστηκε λίγους μήνες για τη Μαρσέιγ και μετά ήταν εξωτερικός συνεργάτης της Ροζέλα Σένσι στη Ρόμα, αρμόδιος για θέματα χορηγικά, επικοινωνίας και μάρκετινγκ.

Επίσης, ο Μπαλντίνι ίδρυσε την εταιρία «IC20 Ltd», που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικές ομάδες. Επίσης, ο 65χρονος βετεράνος άσος εντάχτηκε φέτος στο τριμελές διοικητικκό συμβούλιο της ολλανδικής εταιρίας «Δικαιοσύνη για τους ποδοσφαιριστές». Πρόκειται για ένα νομικό σχήμα που διεκδικεί αποζημιώσεις από τη FIFA σε μεταγραφικές υποθέσεις, ισχυριζόμενο ότι το ισχύον νομικό καθεστώς της Παγκόσμιος Συνομοσπονδίας βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντα των αθλητών και τους στερεί έσοδα.

Άρα, ο Μπαλντίνι δεν θα μείνει μόνιμα στην Αθήνα, ούτε θα ενταχτεί στο οργανόγραμμα του Τριφυλλιού και μάλλον δεν θα έχει επαφές με τα υπόλοιπα διοικητικά στελέχη. Θα συμβουλεύει απ’ ευθείας τον Αλαφούζο σε διάφορα ζητήματα και θα τον βοηθήσει σε επαφές στο εξωτερικό με τις διασυνδέσεις του.

Ο Μπαλντίνι δεν διώχνει τον Παπαδημητρίου

Η επικείμενη συνεργασία του Αλαφούζου με τον Μπαλντίνι δεν σχετίζεται επ’ ουδενί με το μέλλον του Γιάννη Παπαδημητρίου. Ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού προς το παρόν συνεχίζει στη θέση του και οι αποφάσεις του Αλαφούζου έχουν μετατεθεί για αργότερα. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι φυσιολογικό, ούτε βιώσιμο, για τον επικεφαλής ενός ποδοσφαιρικού τμήματος να μην μπορεί να παρακολουθήσει τα παιχνίδια της ομάδας του…

Όσο για τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι που η ιταλική ιστοσελίδα «calciomercato24» παρουσίασε ως υποψήφιο για τον πάγκο του Παναθηναϊκού με τις ευλογίες του Μπαλντίνι, το σενάριο δεν έχει βάση. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν προπονητή που να έχει επιτυχημένες δουλειές στο βιογραφικό του και ο πρώην αρχηγός της Ρόμα δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.