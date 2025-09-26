sports betsson
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 13:07
Φωτιά σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή στο Παναχαϊκό όρος – Σηκώθηκαν οκτώ εναέρια
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 11:51
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τι συνέβη
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τα εισιτήρια για το πρώτο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός της σεζόν
Μπάσκετ 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:01

Τα εισιτήρια για το πρώτο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός της σεζόν

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων του πρώτου ντέρμπι της χρονιάς, κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

Spotlight

Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στο μπάσκετ έχει οριστεί για τη 12η Οκτωβρίου στις 19:00 το απόγευμα, στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην πρώτη αναμέτρησή τους για τη νέα σεζόν, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Ενόψει αυτού του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν γνωστό το πρωί της Παρασκευής τον τρόπο τρόπο διάθεσης και τις τιμές των εισιτηρίων του πρώτου μεγάλου αγώνα στο ελληνικό μπάσκετ για φέτος.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα ήθελε να ενημερώσει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα της STOIXIMAN GBL με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ AKTOR που θα διεξαχθεί την Κυριακή 12/10/2025 με ώρα έναρξης 19:00 θα είναι διαθέσιμα προς πώληση από την Δευτέρα 29/09/2025 και ώρα 14:00, μέσω του  www.olympiacosbc.grμέσω του www.ticketmaster.gr, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, στο τηλέφωνο 2111996007.

 Υπενθυμίζεται  ότι ακυρώσεις εισιτηρίων ή αλλαγές αυτών ΔΕΝ γίνονται.

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια μόνο μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Η είσοδός των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Μ.Επ.).

Όποιος δεν έχει εγγραφεί μπορεί να το κάνει στο emep.gov.gr .  Για παιδιά κάτω των 15 ετών που ΔΕΝ διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ο κηδεμόνας εισέρχεται στο δικό του Gov.gr Wallet προσθέτοντας ΠΡΩΤΑ το δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη ΣΥΝΕΧΕΙΑ το παιδικό.

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό / εισιτήριο, το οποίο περιλαμβάνει το QR CODE για σκανάρισμα ή τον κωδικό του για την εισαγωγή του στο GOV.gr Wallet.

  1. Για τους αλλοδαπούς που ΔΕΝ διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, η διαδικασία είναι η ακόλουθη: αγοράζουν κανονικά από την πλατφόρμα μας τον κωδικό / εισιτήριο και όταν θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή του Gov.gr Wallet επιλέγουν το πεδίο NON GREEK RESIDENT και στο βήμα της ταυτοποίησης σκανάρουν τον κωδικό / εισιτήριο και ΔΕΝ επιλέγουν το Skip, στη συνέχεια σκανάρουν με NFC το διαβατήριό τους. Σε περίπτωση που και πάλι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης, μπορούν την ημέρα του αγώνα να πάνε στα εκδοτήρια του ΣΕΦ και ώρες από 10:00 μέχρι και την ώρα έναρξης του αγώνα.  ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η ΕΠΙΛΟΓΗ EVENT TICKETS στην αρχική σελίδα της Gov.gr Wallet είναι μόνο για τους αλλοδαπούς. 

Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία ταυτοποίησης, μπορούν την ημέρα του αγώνα και από τα εκδοτήρια του ΣΕΦ και ώρες 10:00 μέχρι και την ώρα έναρξης του αγώνα να το κάνουν.

  1. Για τα σώματα ασφαλείας κατά τη διαδικασία της ταυτοποίησης ΔΕΝ πρέπει να συμπληρώσουν τον αριθμό ταυτότητας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ) για να προχωρήσουν τη διαδικασία της ταυτοποίησης στο Gov.gr Wallet.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία και τη προσθήκη του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr/

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΝ εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν.  Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/.

Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.  Για πληροφορίες σχετικές με την έκδοση της κάρτας ΦΙΛΑΘΛΟΥ του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μπορείτε να καλείτε στο 211 100 7060, μέσω του www.olympiacossfp.gr ή στο members@osfp.gr.

Είσοδος παιδιών-Προσοχή!

Όσο αφορά τον αγώνα με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ AKTOR της 12/10/2025 σας υπενθυμίζουμε ότι μόνο τα παιδιά μέχρι 3 ετών έχουν δικαίωμα εισόδου χωρίς εισιτήριο (χωρίς εξασφαλισμένη θέση) στους αγώνες του Ολυμπιακού.  Για την είσοδο των παιδιών άνω των 3 ετών, απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου ή η κατοχή εισιτηρίου διαρκείας στο όνομα του παιδιού.  Επίσης, είναι απαραίτητο ο συνοδός του παιδιού να έχει μαζί του επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ημερομηνία γέννησης του/των παιδιού/ων που συνοδεύει. Σε περίπτωση που δεν θα ακολουθούνται οι παραπάνω οδηγίες, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΕΑ

Για τον αγώνα με τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ AKTOR, παρακαλούμε, επικοινωνήστε μέχρι την Πέμπτη  09/10/2025 και ώρα 18:00 στο email fansdpt@olympiacosbc.gr ή στα τηλέφωνα 2104527600/2104527474 για την κράτηση θέσης ΑΜΕΑ και για τα αναπηρικά καροτσάκια και αμαξίδια, όπου θα δίνονται οι πληροφορίες και για τη διαδικασία εισόδου».

Headlines:
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

Business
Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς – Ποτέ δεν είχα στενή σχέση με Τζόρνταν και Τζάκσον»
Μπάσκετ 25.09.25

Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος οτι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς - Δεν είχα στενή σχέση με τον Τζόρνταν»

Ο Σκότι Πίπεν προκάλεσε αίσθηση για μία ακόμη φορά με τις δηλώσεις του βάζοντας στο «στόχαστρο» από τον Τζόρνταν και τον Φιλ Τζάκσον έως τους Ντόντσιτς και Γιόκιτς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»
Μπάσκετ 25.09.25

Ρούμπιο: «Αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν τη ζωή τους, γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στη Γάζα»

Ο Ρίκι Ρούμπιο πήρε θέση για όσα συμβαίνουν στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το να συνεχίζουν οι άνθρωποι τη ζωή τους γνωρίζοντας όλα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Σύνταξη
Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε
Euroleague 25.09.25

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε

Ο Καλίφα Κουμάτζε ολοκλήρωσε το μηνιαίο συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να μην τον κρατήσει στο ρόστερ.

Σύνταξη
Μιλουτίνοφ: «Θα είναι εξαιρετικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τίτλο – Χαρούμενος που έμεινα στον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 25.09.25

Μιλουτίνοφ: «Θα είναι εξαιρετικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τίτλο – Χαρούμενος που έμεινα στον Ολυμπιακό»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε δηλώσεις στην αναχώρηση του Ολυμπιακού ενόψει του Super Cup στη Ρόδο, τονίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ξεκινήσουν τη σεζόν με έναν τίτλο.

Σύνταξη
Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»
Μπάσκετ 25.09.25

Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη και έκανε σημαντική αποκάλυψη για το μέλλον του στην Εθνική Ελλάδας – Τι είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Σύνταξη
Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
Euroleague 25.09.25

Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Φρανκ Ντιλικινά φέρεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, όμως η γαλλική ομοσπονδία προχώρησε σε μία κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ευρωζώνη: Υψηλές οι τιμές στα τρόφιμα – Ένας στους τρεις ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει
Τι γίνεται στην Ελλάδα 26.09.25

Όταν τα τρόφιμα «τσιμπούν»: Ένας στους τρεις στην Ευρωζώνη ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει

Γιατί, οι τιμές στα βασικά τρόφιμα, όπως στο ψωμί, στο βούτυρο και στη σοκολάτα είναι σημαντικές για τη νομισματική πολιτική;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group
Πολιτική 26.09.25

Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού

Σύνταξη
Ιράκ: Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν – Κορίτσια ακόμη και 9 ετών, έχουν την ίδια μοίρα
Εξομολόγηση ενός παιδιού 26.09.25

«Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν - Κορίτσια ακόμη και 9 ετών έχουν την ίδια μοίρα»

Η εξομολόγηση ενός κοριτσιού 13 ετών που αναγκάστηκε να παντρευτεί για να μην την σκοτώσουν. Πλέον στη θέση της μπορεί να είναι ακόμη και κορίτσια 9 ετών αφού ο νέος νόμος του Ιράκ το επιτρέπει

Σύνταξη
«Η αφετηρία δεν σε ορίζει»: Τρανς βασίλισσα ομορφιάς από το Βιετνάμ «σπάει» τα στεγανά του Miss Universe 2025
LGBTQI+ 26.09.25

«Η αφετηρία δεν σε ορίζει»: Τρανς βασίλισσα ομορφιάς από το Βιετνάμ «σπάει» τα στεγανά του Miss Universe 2025

Σε μία ιστορική πρωτιά για το Βιετνάμ και την ήπειρο της Ασίας, η δημοφιλής τραγουδίστρια και τηλεοπτική προσωπικότητα Νγκουιέν Χουόνγκ Γκίανγκ επιβεβαιώθηκε ως η πρώτη τρανς γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα της στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe 2025, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης και δύναμης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καράογλου: Ύβρις – Έκανε «χιούμορ» με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε βίντεο 26.09.25

Ύβρις Καράογλου - Έκανε χιούμορ με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου έφτασε στο σημείο να κάνει «χιούμορ» ενώ αναφερόταν σε νεκρούς - Παραμένει υπό πίεση η ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού
Σημείο αναφοράς 26.09.25

Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού

20.000 κομμάτια παιχνιδιών, πολύτιμα και πολύχρωμα, έχουν να αφηγηθούν χιλιάδες ιστορίες που δεν απευθύνονται μόνον σε παιδιά αλλά και σε όσους γοητεύονται από τα ταξίδια στο όνειρο.

Σύνταξη
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 26.09.25

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας

Έως τον Μάιο του 2026 προσφέρει περισσότερα από 300 δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, για ειδικά σχολεία και ομάδες.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Πόσο θα διαρκέσουν 26.09.25

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσει από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής - Καμπανάκι μετεωρολόγων για πλημμυρικά επεισόδια - Η δυτική Ελλάδα «στο μάτι» της κακοκαιρίας

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις
Ειρωνεία 26.09.25

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι το θέμα συζήτησης στις tabloid μετά από ένα ιδιαίτερα «έντονο» και ζωηρό διάλογο μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο