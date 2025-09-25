sports betsson
Γιούνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Άλλος στην Ευρώπη, άλλος στην Ελλάδα και πρεμιέρα με «τεσσάρα» (vid)
Europa League 25 Σεπτεμβρίου 2025

Γιούνγκ Μπόις-Παναθηναϊκός 1-4: Άλλος στην Ευρώπη, άλλος στην Ελλάδα και πρεμιέρα με «τεσσάρα» (vid)

Με χατ-τρικ του Ανάς Ζαρουρί και ένα γκολ του Σβιντέρσκι, ο μεταμορφωμένος Παναθηναϊκός νίκησε 4-1 τη Γιούνγκ Μπόις και άρχισε εντυπωσιακά τη League Phase.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Spotlight

Τέτοιο διπλό δεν το περίμενε ούτε ο πιο αισιόδοξος… Ο Παναθηναϊκός ξέχασε τις κακές εμφανίσεις του ελληνικού πρωταθλήματος, θυμήθηκε την καλή απόδοση των ευρωπαϊκών προκριματικών και επικράτησε δίκαια με 4-1 της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Ένα αποτέλεσμα που αποτελεί τη βάση για να διεκδικήσει το Τριφύλλι ένα υψηλό πλασάρισμα στη βαθμολογία, αφού εκτός από τους τρεις βαθμούς, έχει μεγάλο ενεργητικό και στα γκολ.

Προφανώς και τα προβλήματα δεν λύθηκαν σε ένα βράδυ, ούτε θα εξαφανιστούν δια μαγείας. Ωστόσο, για λίγες ώρες, ο Χρήστος Κόντης με τους συνεργάτες του και οι ποδοσφαιριστές, έχουν το δικαίωμα να χαμογελάσουν, να χαρούν και να τονώσουν την αυτοπεποίθηση τους. Ήταν μία νίκη που είχαν ανάγκη οι «πράσινοι», προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν ως εφαλτήριο για τη συνέχεια.

Το παιχνίδι εξελίχτηκε ευνοϊκά για τον Παναθηναϊκό και αυτό δεν παραβλέπεται. Επίσης, αδράνειες και παθογένειες από τη Super League εμφανίστηκαν και στο «Σταντ ντε Σουίς», αλλά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού συμπεριφέρθηκαν άψογα, τακτικά και ατομικά. Η ανακούφιση ήταν φανερή μετά τη λήξη και όλοι πήγαν στους Έλληνες εκδρομείς που ταξίδεψαν στην Ελβετία για να στηρίξουν, παραβλέποντας την απογοήτευση από τα προηγούμενα ματς.

Ονειρικό 20λεπτο με τρία γκολ για τον Παναθηναϊκό

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι πριν σκοράρει, προειδοποίησε δύο φορές… Στο 2ο λεπτό στη μικρή τον πρόλαβε ο Ζουκρού με τάκλιν και στο 8′ ο Πολωνός επιθετικός δεν σημάδεψε σωστά. Όμως στο 10′ αυτό άλλαξε. Ο Ζαρουρί γέμισε από αριστερά, η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι στον Τετέ που γύρισε στον Σφιντέρσκι και αυτός με γυριστό «νίκησε» τον Κέλερ. Πριν προλάβει να συνέρθει η Γιουνγκ Μπόις, ο Παναθηναϊκός πέτυχε δεύτερο γκολ. Στο 13′ ο Ρενάτο εκτέλεσε κόρνερ από αριστερά, ο Ζουκρού δεν έδιωξε καλά τη μπάλα που στρώθηκε στον Ζαρουρί στο δεύτερο δοκάρι και αυτός πέτυχε γκολ με δυνατό σουτ!

Οι Ελβετοί επιχείρησαν να αντιδράσουν και στο 14′ ο Μάλες σκόραρε, αλλά υποδείχτηκε οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης. Αντί αυτό να ενθαρρύνει τους γηπεδούχους, δαιμόνισε πιο πολύ τους «πράσινους». Ο Μπακασέτας στο 20′ σούταρε από απόσταση, ο Κέλερ έχασε τη μπάλα και ο επερχόμενος Ζαρουρί έστειλε ξανά τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-3!

Κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός θυμήθηκε τον κακό εαυτό του. Στο 25′ ο Φάσναχτ άνοιξε μία κακή πάσα προς τον Γιάνκο, ο Ρενάτο ολιγώρησε να πάει προς τη μπάλα, ο Λαφόν βγήκε από την εστία του και ο Γιάνκο με ένα χαλαρό πλασέ μείωσε το σκορ. Αυτό άγχωσε τους παίκτες του Κόντη και αναπτέρωσε το ηθικό των Ελβετών, οι οποίοι μπορούσαν να βρουν δεύτερο γκολ στις κλασικές ευκαιρίες με τους Μοντέιρο, Μάλες και Φάσναχτ.

Δεν αγχώθηκε καθόλου ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να μην επιτρέψει στη Γιουνγκ Μπόις να τρέξει και παράλληλα να την χτυπήσει στους κενούς χώρους. Αυτό απέδωσε εν μέρει, αφού στο 50′ ο Κώτσιρας απείλησε με συρτό μακρινό σουτ, ενώ στο 56′ ο Μπακασέτας από το ημικύκλιο σούταρε πάνω στον Κέλερ. Ακολούθησε ένα δοκάρι σε μακρινό σουτ του Μπακασέτα που ήταν ως μη γενόμενο λόγω οφσάιντ και ακολούσε η επιτυχημένη συνεργασία Ζαρουρί και Κώτσιρα, στην τελευταία επαφή τους με τη μπάλα. Στο 68′ ο Αρκάς δεξιός μπακ σέντραρε και ο Ζαρουρί στην καρδιά της περιοχής σκόραρε με γυριστό! Χατ-τρικ για τον Μαροκινό σε μία εμφάνιση καριέρας!

Το 4-1 διέλυσε τις ελπίδες που είχαν οι Ελβετοί για ανατροπή και επέτρεψε στον Κόντη να διαχειριστεί το παιχνίδι και να προστατεύσει το αποτέλεσμα. Όπερ και εγένετο από τον υπηρεσιακό τεχνικό του Τριφυλλιού, που αυτή τη φορά δεν ρίσκαρε και προστάτευσε την εστία του Λαφόν. Ο Παναθηναϊκός νίκησε και άρχισε με ιδανικό τρόπο τη League Phase του Europa League.

Ο MVP: Ο Ανάς Ζαρουρί. Όταν κάνεις σε χατ-τρικ σε ένα παιχνίδι και συμμετέχεις στο τέταρτο γκολ, δικαιωματικά αναδεικνύεσαι ο πολυτιμότερος παίκτης. Ο Μαροκινός εξτρέμ έκανε εμφάνιση καριέρας, αφού ουδέποτε στο παρελθόν είχε πετύχει τρία γκολ σε ένα ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Κρις Μπεντιά. Το «βαρύ πυροβολικό» των Ελβετών πέρασα και δεν ακούμπησε στο παιχνίδι, αφού οι Ίνγκασον και Τουμπά τον αναχαίτισαν και δεν του επέτρεψαν να δικαιώσει τη φήμη του.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Η απόφαση του Χρήστου Κόντη να λειτουργήσει κυνικά και να μην διστάσει να γεμίσει την ενδεκάδα του με ανασταλτικούς παίκτες, για να προφυλάξει το προβάδισμα του.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Το τέταρτο γκολ του Παναθηναϊκού. Γιατί μέχρι τότε, με το βεβαρυμένο πρόσφατο ιστορικό του Τριφυλλιού, όλοι ένιωθαν μία ανασφάλεια παρά το προβάδισμα των δύο γκολ. Στο 4-1, άπαντες πίστεψαν πως η νίκη εξασφαλίστηκε.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ρικάρντο ντε Μπρούγος από την Ισπανία είχε ένα εύκολο βράδυ και δεν διαχειρίστηκε κάποια ιδιαίτερα δύσκολη φάση. Ο Ισπανός ρέφερι άφησε το ματς χωρίς να σφυρίζει πολύ και δεν κατέφυγε στον πειθαρχικό έλεγχο.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ιταλός Μάρκο ντι Μπέλο δεν χρειάστηκε να διορθώσει κάποια παράλειψη του Ντε Μπούργος, ούτε να τον καλέσει για κάτι που έχασε.

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ (Τζόρτζιο Κοστίνι): Κέλερ, Γιάνκο (77′ Άντριους), Ζουκρού, Μπενίτο, Χατζάμ, Μάλες, Γκίγκοβιτς (67′ Ραβέλοσον), Φερνάντες, Μοντέιρο (67′ Κόλεϊ), Μπέντια (67′ Κόρντοβα), Φασνάχτ (77′ Πιτς)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Σάντσες (77′ Τσιριβέγια), Μπακασέτας (84′ Ταμπόρδα), Τετέ (77′ Καλάμπρια), Ζαρουρί (70′ Κυριακόπουλος), Σβιντέρσκι (70′ Ντέσερς)

Τεχνολογία
ChatGPT: Η ΑΙ στην υπηρεσία των επενδυτών – Ανθεί η ρομποτική συμβουλευτική

ChatGPT: Η ΑΙ στην υπηρεσία των επενδυτών – Ανθεί η ρομποτική συμβουλευτική

Stream sports
ΗΠΑ: Καλούνται εσπευσμένα στη Βιρτζίνια ανώτατοι αμερικανοί στρατιωτικοί από όλον τον κόσμο
Πεντάγωνο 26.09.25

Καλούν εσπευσμένα στις ΗΠΑ ανώτατους στρατιωτικούς από όλον τον κόσμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την εσπευσμένη και εξαιρετικά ασυνήθιστη συνάντηση ανώτερων αμερικανών αξιωματικών από όλον τον κόσμο στη Βιρτζίνια.

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16 και F-35 με αντάλλαγμα την απεξάρτηση από Ρωσία
Παζάρια 26.09.25

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16 και F-35 με αντάλλαγμα την απεξάρτηση από Ρωσία

«Ηταν επική με μία μόνο λέξη», η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο οποίος προεξόφλησε την προμήθεια της Αγκυρας με τα F-35.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…
Media 26.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…

Αποθέωση του σουλτάνου στον Λευκό Οίκο • Ο τούρκος πρόεδρος θα αγοράσει από τις ΗΠΑ F-16, F-35, Patriot, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ

Σύνταξη
