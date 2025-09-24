Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η νέα εμφάνιση για τη 2025/26 (vid)
Ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε την Τετάρτη (24/9) τη νέα του εμφάνιση για τη σεζόν 2025/26.
Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε την Τετάρτη (24/9) τη νέα του εμφάνιση για τη σεζόν 2025/26, που θα φορεθεί σε Ελλάδα, αλλά και Euroleague.
Από τη φανέλα απουσιάζει εντελώς το κόκκινο χρώμα που υπήρχε πάνω στο σήμα του χορηγού, ενώ υπάρχει έντονη χρυσή λεπτομέρεια στο έμβλημα της ομάδας και στον αριθμό. Επίσης, αναγράφεται και το όνομα της ομάδας στο μπροστινό μέρος της φανέλας.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«Σχεδιασμένη με ακρίβεια. Κατασκευασμένη με αριστεία. Κάθε λεπτομέρεια αφηγείται την ιστορία μας.
Καθαρό πράσινο. Καθαρό χρυσό.
Η εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2025/26 ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας μας!»
Designed with precision. Crafted with excellence. Every detail tells our story.
Pure Green. Pure Gold.
The 2025/26 home jersey embodies the legacy of our team!
@adidasHoops
#WeTheGreens #paobcaktor #adidasgr #createdwithadidas pic.twitter.com/0zlqOtpvTJ
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 24, 2025
