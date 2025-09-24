Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε την Τετάρτη (24/9) τη νέα του εμφάνιση για τη σεζόν 2025/26, που θα φορεθεί σε Ελλάδα, αλλά και Euroleague.

Από τη φανέλα απουσιάζει εντελώς το κόκκινο χρώμα που υπήρχε πάνω στο σήμα του χορηγού, ενώ υπάρχει έντονη χρυσή λεπτομέρεια στο έμβλημα της ομάδας και στον αριθμό. Επίσης, αναγράφεται και το όνομα της ομάδας στο μπροστινό μέρος της φανέλας.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Σχεδιασμένη με ακρίβεια. Κατασκευασμένη με αριστεία. Κάθε λεπτομέρεια αφηγείται την ιστορία μας.

Καθαρό πράσινο. Καθαρό χρυσό.

Η εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2025/26 ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας μας!»