sports betsson
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Ομπράντοβιτς αποθέωσε τον Παναθηναϊκό
Euroleague 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:29

Ο Ομπράντοβιτς αποθέωσε τον Παναθηναϊκό

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για ακόμη μία φορά με τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό μετά το «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Spotlight

Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στην Αυστραλία, ο τεχνικός της Παρτίζαν και προπονητής επί 13 σεζόν στον Παναθηναϊκό, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παραχώρησε συνέντευξη στη σερβική ιστοσελίδα «Mozzart Sport» για να μοιραστεί όσα βίωσαν αυτός και οι παίκτες του στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη.

Ο «Ζοτς» περιέγραψε με τις εξής λέξεις τις δυνατότητες του φετινού Παναθηναϊκού: «Έχει δυο συνθέσεις που μπορούν να παλέψουν για το Final Four».

Αναλυτικά όσα τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη «Mozzart Sport»:

Για τον Παναθηναϊκό: «Εμείς ήρθαμε εδώ κατόπιν πρόσκλησης του Παναθηναϊκού και πέρασα αρκετά χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο. Όπως είπε ο προπονητής τους, Εργκίν Αταμάν, είναι πολύ ικανοποιημένοι με την ομάδα που έχουν. Δεν έχουν αλλάξει πολύ την ομάδα και οι παίκτες γνωρίζουν ήδη το σύστημα. Έχουν δύο συνθέσεις που μπορούν να παλέψουν για το φετινό Final Four της Ευρωλίγκας. Αυτό λέει πολλά για την ομάδα που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη σεζόν».

Για την παρουσία της Παρτίζαν στην Αυστραλία: «Η συνολική εντύπωση είναι πολύ θετική. Καταρχάς, η ιδέα να έρθω εδώ στην Αυστραλία, για να συμμετάσχω στο τουρνουά «Παύλος Γιανακόπουλος», στο οποίο ο Παναθηναϊκός μας προσκαλεί τακτικά, ήταν όμορφη. Όλα ήταν εξαιρετικά και θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους οικοδεσπότες από το NBL League για τη φιλοξενία τους και όλους τους ανθρώπους μας που ήρθαν να μας υποστηρίξουν. Η ατμόσφαιρα τόσο στη Μελβούρνη όσο και στο Σίδνεϊ ήταν φανταστική, ξέραμε ότι είχαμε και πολλούς οπαδούς εδώ και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό. Τους ευχαριστούμε που είναι πάντα μαζί μας».

Headlines:
Κατασκευές
Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)
Euroleague 19.09.25

«Βλέπει» Καλάθη για τρίτη φορά ο Ολυμπιακός – Όλα τα δεδομένα για τον Έλληνα γκαρντ (vids)

Ο Ολυμπιακός ψάχνει γκαρντ, ο Νικ Καλάθης φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει στη Μονακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να προσπαθήσει να αποκτήσει τον πολύπειρο «άσο» για τρίτη φορά!

Σύνταξη
Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)
Euroleague 19.09.25

Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Σύνταξη
«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)
Μπάσκετ 18.09.25

«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)

Το ιστορικό «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη που χάρισε στον Ολυμπιακό το ευρωπαϊκό στην Πόλη, έγινε τατουάζ από οπαδό του Ολυμπιακού και ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έκανε ένα απίθανο σχόλιο μέσω των social media...

Σύνταξη
Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague
Euroleague 17.09.25

Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή του από την Κύπρο, είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται και να χάνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την πρεμιέρα της Euroleague – Τι συνέβη με τον Αμερικανό γκαρντ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA στην Ευρώπη – Έρευνα του ECFR
«Μακρύ χέρι» 23.09.25

Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA ο Τραμπ στην Ευρώπη - Έρευνα του ECFR

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (EFCR) και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Ιδρύματος κάνει λόγο για «πολιτισμικό πόλεμο» από τη μεριά του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο
Νέα Υόρκη 23.09.25

Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση - «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Σύνταξη
«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ
Μια ανάσα 23.09.25

«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ

Λίγους μήνες μετά την εμπορική επιτυχία του φιλμ The Bodyguard, ο Κέβιν Κόστνερ ονειρευόταν το sequel της ταινίας με ηρωίδα του την ίδια την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Και παραλίγο να τα καταφέρει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη, απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Φρίκη 23.09.25

Υπόθεση «Γιόζεφ Φριτζλ» στη Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη - Είχε κάνει μαζί της τρία παιδιά

Μια φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης αποκαλύφθηκε στη Βραζιλία - Μια γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον πατριό της, ο οποίος την κρατούσε αιχμάλωτη για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
«Kόφτες» στο (κoυτσουρεμένο) ολοήμερο σχολείο – Πρωθυπουργέ που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις
Επιτελικό χάος 23.09.25

«Kόφτες» στο (κoυτσουρεμένο) ολοήμερο σχολείο – Πρωθυπουργέ που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις

Το υπ. Παιδείας, καλεί τους γονείς που έχουν ήδη γράψει τα παιδιά τους στο ολοήμερο σχολείο να αποδείξουν ότι εργάζονται ή είναι «ευάλωτοι». Αλλιώς μενουν απ'έξω. Βροχή οι καταγγελίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» – Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;
«Βλακείες!» 23.09.25

Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» - Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες αποδείχθηκαν πολιτικά ολισθηρές. Η κρίση χτύπησε την πόρτα ακόμα και στη Γερμανία, το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό κράτος της Ευρώπης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
O Ζελένσκι συζήτησε τις προμήθειες αμερικανικών όπλων με τον απεσταλμένο της Ουάσινγκτον Κέλογκ
Κόσμος 23.09.25

O Ζελένσκι συζήτησε τις προμήθειες αμερικανικών όπλων με τον απεσταλμένο της Ουάσινγκτον Κέλογκ

Συζητήσαμε και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ”, ανέφερε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ

Σύνταξη
Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Books 23.09.25

Κασκαρέλης: Η Ελληνική Τέλεια Καταιγίδα και τα προβλήματα της ΕΕ, 2004-2013 – Το Κυπριακό, η οργή του Σιράκ, η Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο βιβλίο του ο πρέσβης ε.τ. Βασίλης Κασκαρέλης αναφέρεται στο Σχέδιο Ανάν, την πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ, στην οικονομική κρίση, στις αδυναμίες της ΕΕ, την περίοδο 2004-2013.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Ξέπλυμα μέσω της τέχνης»: Καλλιτέχνες ζητούν παύση έκθεσης της Τζούντι Σικάγο και μέλους των Pussy Riot στο Τελ Αβίβ
Art 23.09.25

«Ξέπλυμα μέσω της τέχνης»: Καλλιτέχνες ζητούν παύση έκθεσης της Τζούντι Σικάγο και μέλους των Pussy Riot στο Τελ Αβίβ

«Το να μιλά κανείς για φεμινισμό σε ένα ίδρυμα ενός κράτους που διαπράττει τέτοιες θηριωδίες, ενώ τις αγνοεί, είναι υποκρισία», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή απευθυνόμενη στην Τζούντι Σικάγο και στην Νάντια Τολοκονίκοβα

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο