Ομπράντοβιτς: «Ξέρω ότι ανήκω στο Final Four και θα βρίσκομαι εκεί σύντομα»

Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και να κατακτήσει τη δεύτερη Euroleague της ιστορίας της στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς, που είχε ξεκινήσει τη σεζόν στον πάγκο των Μονεγάσκων, με ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια έστειλε το δικό του μήνυμα στις δύο ομάδες, ενώ ξεκαθάρισε πως ανήκει σε αυτό το επίπεδο και πως σκοπεύει να επιστρέψει σύντομα εκεί.

«Συναισθηματικά, δεν ήταν εύκολο να παρακολουθήσω τους αγώνες στο Άμπου Ντάμπι. Ξέρω ότι ανήκω εκεί και ξέρω ότι θα βρίσκομαι εκεί πολύ σύντομα. Έχω καταβάλει τεράστια επίπεδα αφοσίωσης και σκληρής δουλειάς για να ανταμειφθώ μια μέρα. Συγχαρητήρια στη Φενέρ ​​και τον Σάρας, καθώς και στη Μονακό».

Emotionally was not easy to watch the games in Abu Dhabi, I know that I belong there and I know that I am going to be there very soon . I put another level of dedication and hard work to be awarded one day . Congrats to Fener and Saras , ❤️ to Monaco Daghe Munegu

— Saša Obradovic (@sasaobradovic69) May 26, 2025