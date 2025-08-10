Μεγάλες αλλαγές στην Παρτιζάν τη νέα σεζόν: Ο Ομπράντοβιτς «έκοψε» τρεις παίκτες

Αποχωρήσεις αναμένονται στην Παρτιζάν, καθώς σύμφωνα με την mozzartsport, οι Φρανκ Ντιλικινά, Ίφε Λούντμπεργκ και Αϊζάια Μάικ, δεν βρίσκονται στα πλάνα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τους έχουν ήδη ενημερώσει να ψάξουν να βρουν νέα ομάδα.

Ο Λούντμπεργκ την περασμένη σεζόν μέτρησε 7.9 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο σε 26 αγώνες της EuroLeague, ενώ έχει ήδη βρεθεί ο αντικαταστάτης του, με την ομάδα του Βελιγραδίου να έχει αποκτήσει τον Σέικ Μίλτον.

Στις περιπτώσεις των Ντιλικινά και Μάικ, που συμμετείχαν λιγότερο από τον Λούντμπεργκ, η Παρτιζάν σκόπευε να τους δώσει άλλη μία ευκαιρία, όμως τα δεδομένα άλλαξαν και οι δύο παίκτες αντικρίζουν την πόρτα της εξόδου.

Θυμίζουμε ότι εκτός του Μίλτον, η Παρτιζάν έχει ήδη αποκτήσει τους Στέφαν Μιλγιένοβιτς, Ντίλαν Οσετκόφσκι και Ούρος Μιχαΐλοβιτς.