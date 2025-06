«Υποψήφιος για τον πάγκο της Ζαλγκίρις ο Σάσα Ομπράντοβιτς»

Μπορεί η Ζαλγκίρις Κάουνας να κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Λιθουανία με «break» στο Βίλνιους κόντρα στη Ρίτας, ωστόσο ο Αντρεά Τρινκιέρι αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα. Και οι Λιθουανοί βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή μετά την αποχώρηση του Ιταλού τεχνικού.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς φιγουράρει ως ένας από τους υποψήφιους για τον πάγκο της Ζαλγκίρις. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο, Μόουζες Μπαρντά, φιγουράρει ως ένας από τους πιθανούς νέους προπονητές της Ζαλγκίρις.

I’m told one of the candidates to replace Andrea Trinchieri at the helm of Zalgiris is Sasa Obradovic

— Moses 🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱 (@MosesB1) June 23, 2025