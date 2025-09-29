Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες

Αν κάποιος από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού επισκεπτόταν τα αποδυτήρια για να σφυγμομετρήσει τις διαθέσεις για τον Χρήστο Κόντη, η συντριπτική πλειονότητα θα τασσόταν υπέρ της μονιμοποίησης του υπηρεσιακού τεχνικού. Άλλωστε, οι πιο πολλοί παίκτες εκφράζουν δημοσίως τη στήριξη τους στον Κόντη. Ο Μπακασέτας και ο Σιώπης το δήλωσαν ευθέως πριν τη νίκη στο Αγρίνιο, ο Ίνγκασον μίλησε κεκαλυμμένα για την εργατικότητα του Έλληνα τεχνικού, ο Κυριακόπουλος άσκησε κριτική στον Ρουί Βιτόρια και ο Τετέ εξήρε τον τρόπο που τον εμψύχωσε ο Κόντης.

Κοινώς, το δείγμα από το γκρουπ είναι επαρκές και το συμπέρασμα εύκολο: οι περισσότεροι θέλουν τον Κόντη και προτιμούν να μην μπλέξουν με έναν άνθρωπο τον οποίο δεν θα γνωρίζουν. Βέβαια, εύλογα έπεται ένα άλλο ερώτημα… Είναι ποδοσφαιρικά ορθό να έχουν οι αθλητές λόγο για τον προπονητή τους; Ή διοίκηση επιβάλλεται να έχει τα δικά της κριτήρια και να επιλέγει εκείνον που πληροί τις προδιαγραφές.

Αυτός είναι ο γενικός κανόνας στα ποδοσφαιρικά club. Ειδικά για τον Παναθηναϊκό, έχουμε διαπιστώσει πως ο Γιάννης Αλαφούζος δεν προσλαμβάνει προπονητές με βάση τη φιλοσοφία τους και αν ταιριάζουν με το ρόστερ, αλλά επειδή συναρπάζεται από τις ιδέες τους, πείθεται από την ευφράδεια τους και θεωρεί ότι έχουν κώδικα επικοινωνίας. Δηλαδή, οτιδήποτε δεν έχει σχέση με το σύγχρονο ποδόσφαιρο.

View this post on Instagram A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Δυστυχώς, αυτή η εσφαλμένη αντίληψη θα εφαρμοστεί και με τον Χρήστο Κόντη. Αν ο Γιάννης Αλαφούζος και η διοίκηση πιστεύουν ότι είναι ο κατάλληλος ή έστω ο ιδανικός σε αυτό το τάιμινγκ για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην επίτευξη των στόχων του, τότε ο Κόντης πρέπει να συνεχίσει και να μην εξαρτάται από τις νίκες στα ματς με τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς και τον Ατρόμητο. Ούτε να αμφισβητηθεί μετά από αρνητικά αποτελέσματα, που φυσιολογικά θα συμβούν για μία ομάδα με ελλείψεις και δυσλειτουργίες.

Προσωπικά, δεν αντιλαμβάνομαι τι θα αλλάξει στην αξία ή στις ικανότητες του Κόντη, αν ο Παναθηναϊκός δεν νικήσει την Πέμπτη ή την Κυριακή. Θα είναι ο ίδιος άνθρωπος την επόμενη ημέρα, θα δουλεύει με τον ίδιο τρόπο και θα προσεγγίζει ανάλογα τους ποδοσφαιριστές. Οπότε, είτε πρέπει να μείνει για τα προσόντα του, είτε να μην συνεχίσει μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου.

Δύο αξιοσημείωτα γεγονότα… Καταρχάς, η ανακοίνωση της ΠΑΕ για τη συνεργασία με τον Κόντη δεν περιλάμβανε χρονικό ορίζοντα. Άρα, τυπικά ο Κόντης δεσμεύεται. Δεύτερον, ο παλαίμαχος αμυντικός δήλωσε με νόημα στη συνέντευξη Τύπου ότι στη διακοπή θα μπορέσει να δουλέψει περισσότερο…