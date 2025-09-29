sports betsson
Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες
On Field 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:06

Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες

Η μονιμοποίηση του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό, δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από δύο αποτελέσματα, αλλά από τη συμβατότητα του με τον σύλλογο. Δυστυχώς, η λογική αγνοείται ξανά...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Spotlight

Αν κάποιος από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού επισκεπτόταν τα αποδυτήρια για να σφυγμομετρήσει τις διαθέσεις για τον Χρήστο Κόντη, η συντριπτική πλειονότητα θα τασσόταν υπέρ της μονιμοποίησης του υπηρεσιακού τεχνικού. Άλλωστε, οι πιο πολλοί παίκτες εκφράζουν δημοσίως τη στήριξη τους στον Κόντη. Ο Μπακασέτας και ο Σιώπης το δήλωσαν ευθέως πριν τη νίκη στο Αγρίνιο, ο Ίνγκασον μίλησε κεκαλυμμένα για την εργατικότητα του Έλληνα τεχνικού, ο Κυριακόπουλος άσκησε κριτική στον Ρουί Βιτόρια και ο Τετέ εξήρε τον τρόπο που τον εμψύχωσε ο Κόντης.

Κοινώς, το δείγμα από το γκρουπ είναι επαρκές και το συμπέρασμα εύκολο: οι περισσότεροι θέλουν τον Κόντη και προτιμούν να μην μπλέξουν με έναν άνθρωπο τον οποίο δεν θα γνωρίζουν. Βέβαια, εύλογα έπεται ένα άλλο ερώτημα… Είναι ποδοσφαιρικά ορθό να έχουν οι αθλητές λόγο για τον προπονητή τους; Ή διοίκηση επιβάλλεται να έχει τα δικά της κριτήρια και να επιλέγει εκείνον που πληροί τις προδιαγραφές.

Αυτός είναι ο γενικός κανόνας στα ποδοσφαιρικά club. Ειδικά για τον Παναθηναϊκό, έχουμε διαπιστώσει πως ο Γιάννης Αλαφούζος δεν προσλαμβάνει προπονητές με βάση τη φιλοσοφία τους και αν ταιριάζουν με το ρόστερ, αλλά επειδή συναρπάζεται από τις ιδέες τους, πείθεται από την ευφράδεια τους και θεωρεί ότι έχουν κώδικα επικοινωνίας. Δηλαδή, οτιδήποτε δεν έχει σχέση με το σύγχρονο ποδόσφαιρο.

View this post on Instagram

A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Δυστυχώς, αυτή η εσφαλμένη αντίληψη θα εφαρμοστεί και με τον Χρήστο Κόντη. Αν ο Γιάννης Αλαφούζος και η διοίκηση πιστεύουν ότι είναι ο κατάλληλος ή έστω ο ιδανικός σε αυτό το τάιμινγκ για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην επίτευξη των στόχων του, τότε ο Κόντης πρέπει να συνεχίσει και να μην εξαρτάται από τις νίκες στα ματς με τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς και τον Ατρόμητο. Ούτε να αμφισβητηθεί μετά από αρνητικά αποτελέσματα, που φυσιολογικά θα συμβούν για μία ομάδα με ελλείψεις και δυσλειτουργίες.

Προσωπικά, δεν αντιλαμβάνομαι τι θα αλλάξει στην αξία ή στις ικανότητες του Κόντη, αν ο Παναθηναϊκός δεν νικήσει την Πέμπτη ή την Κυριακή. Θα είναι ο ίδιος άνθρωπος την επόμενη ημέρα, θα δουλεύει με τον ίδιο τρόπο και θα προσεγγίζει ανάλογα τους ποδοσφαιριστές. Οπότε, είτε πρέπει να μείνει για τα προσόντα του, είτε να μην συνεχίσει μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου.

Δύο αξιοσημείωτα γεγονότα… Καταρχάς, η ανακοίνωση της ΠΑΕ για τη συνεργασία με τον Κόντη δεν περιλάμβανε χρονικό ορίζοντα. Άρα, τυπικά ο Κόντης δεσμεύεται. Δεύτερον, ο παλαίμαχος αμυντικός δήλωσε με νόημα στη συνέντευξη Τύπου ότι στη διακοπή θα μπορέσει να δουλέψει περισσότερο…

Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα
On Field 28.09.25

Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα

Ο Ντέκλαν Ράις κάνει εκπληκτική σεζόν και είναι ο ηγέτης των «κανονιέρηδων». Έκανε τεράστια εμφάνιση και στο «διπλό» των Λονδρέζων επί της Νιούκαστλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του

Παρότι ο Στέφανος Ντούσκος έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στα 11 χρόνιας της σπουδαίας πορείας του στον αθλητισμό, αυτό το χρυσό είχε τη μεγαλύτερη λάμψη.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ
On Field 28.09.25

Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ

Η Ρεάλ Μαδρίτης «χτυπήθηκε» από τον… τυφώνα Ατλέτικο στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας και η βαριά ήττα των «μερένχες» με 5-2 προκάλεσε την παρέμβαση του Φλορεντίνο Πέρεθ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οργή των οπαδών της Γιουνάιτεντ με Αμορίμ – Ποσοστά που «τρελαίνουν» τον κόσμο και ο χαμός στα social media
On Field 28.09.25

Οργή των οπαδών της Γιουνάιτεντ με Αμορίμ – Ποσοστά που «τρελαίνουν» τον κόσμο και ο χαμός στα social media

Η νέα ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή την φορά από την Μπρέντφορντ, προκάλεσε την οργή των οπαδών της αγγλικής ομάδας, οι οποίοι ζητούν την απομάκρυνση του Πορτογάλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…
On Field 27.09.25

Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού είναι πάντα έτοιμος για να εκμεταλλευτεί και την… μισή φάση, κάτι που τον καθιστά υπερπολύτιμο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους
On Field 27.09.25

Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους

Στα τέσσερα παιχνίδια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους του διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάνοντας άπαντες να αισθάνονται πολύτιμοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
On Field 25.09.25

Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ

Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι
On Field 24.09.25

Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι

Ο Ιρανός στράικερ είναι on fire από τα πρώτα του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και όλα δείχνουν πως είναι έτοιμος για μια πολύ παραγωγική σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
