Απείλησε με Τσέριν ο Παναθηναϊκός – Του είπε «όχι» ο Ντε Μπούσερ (vid)
Ο Παναθηναϊκός απείλησε και πάλι στο 28′ με την κεφαλιά του Τσέριν.
Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο απειλητικός, καθώς μετά τον Τετέ, σειρά να απειλήσει είχε ο Άνταμ Τσέριν.
Στο 28ο λεπτό Κώτσιρας έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, βρήκε ξεμαρκάριστο μέσα στην περιοχή τον Σλοβένο χαφ, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, όμως ο Ντε Μπούσερ απέκρουσε σε κόρνερ και κράτησε απαραβίαστη την εστία του.
Δείτε την ευκαιρία του Τσέριν
