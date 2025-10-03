sports betsson
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
02.10.2025 | 23:00
Ήχησε το 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες
«Διπλά» της Λιλ στη Ρώμη και της Άστον Βίλα στη Φέγενορντ – Βαθμολογία – Αποτελέσματα (pic)
Europa League 03 Οκτωβρίου 2025 | 00:15

«Διπλά» της Λιλ στη Ρώμη και της Άστον Βίλα στη Φέγενορντ – Βαθμολογία – Αποτελέσματα (pic)

Η Λίλ κέρδισε μέσα στη Ρόμα με 1-0, ενώ η Άστον Βίλα πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Φέγενορντ με 2-0. Αποτελέσματα και βαθμολογία στο Europa League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Vita.gr
«Φουλ» δράση στη 2η αγωνιστική του Europa League με τις ομάδες να προσφέρουν μπόλικο θέαμα και στις 18 αναμετρήσεις που διεξήχθησαν σήμερα.

Στα πρώτα παιχνίδια, η Ρόμα (με βασικό τον Τσιμίκα που έγινε αλλαγή στο 46′) ηττήθηκε από τη Λιλ με 1-0 στο «Ολίμπικο», την ώρα που η Μπολόνια (του επίσης βασικού Λυκογιάννη) έμεινε ισόπαλη 1-1 στην έδρα της. Παράλληλα, η Μπέτις πέρασε από την έδρα της Λουντογκόρετς με 2-0, ενώ η Φενέρμπαχτσε «καθάρισε» τη Νις με 2-1 στην Κωνσταντινούπολη. Νίκες για Γιούνγκ Μπόις, Μπραν και Βικτόρια Πλζεν.

Στα βραδινά ματς, η Πόρτο πήρε τη νίκη με 2-1 στο φινάλε απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η Άστον Βίλα έφυγε με το διπλό από το Ρότερνταμ επικρατώντας 2-0 της Φέγενορντ. Επιπλέον, νίκη στο φινάλε για την Πόρτο, διπλό της Μίντιλαντ στην έδρα της Νότιγχαμ, επικράτηση τη Λιόν επί της Ζάλτσμπουργκ. Τέλος, νίκες και για Βασιλεία, Φερεντσβάρος, Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Στουρμ Γκρατς.

Όσον αφορά τις Ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 2-1 από την Γκόου Αχέντ Ινγκλς στο ΟΑΚΑ, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Θέλτα (3-1).

Αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Europa League

Μπολόνια – Φράιμπουργκ 1-1
Σέλτικ – Μπράγκα 0-2
Στεάουα – Γιούνγκ Μπόις 0-2
Φενέρμπαχτσε – Νις 2-1
Λουντογκόρετς – Μπέτις 0-2
Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2
Ρόμα – Λιλ 0-1
Μπραν – Ουτρέχτη 1-0
Βικτόρια Πλζεν – Μάλμε 3-0
Βασιλεία – Στουργκάρδη 2-0
Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1
Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας 2-1
Φέγενορντ – Άστον Βίλα 0-2
Γκενκ – Φερεντσβάρος 0-1
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ 1-3
Νότιγχαμ – Μίντιλαντ 2-3
Λιόν – Ζάλτσμπουργκ 2-0
Στουρμ Γκρατς – Ρέιντζερς 2-1

Η βαθμολογία του Europa League σε 2 αγωνιστικές

Επόμενη αγωνιστικής (3η):

23 Οκτωβρίου

19:45 Γκόου Αχέντ Ινγκλς-Άσταν Βίλα
19:45 Φενέρμπαχτσε-Στουτγκάρδη
19:45 Γκενκ-Μπέτις
19:45 Φέγενορντ-Παναθηναϊκός
19:45 Μπράγκα-Ερυθρός Αστέρας
19:45 Λιόν-Βασιλεία
19:45 Μπραν-Ρέιντζερς
19:45 Στεάουα-Μπολόνια
19:45 Σάλτσμπουργκ-Φερεντσβάρος
22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Πόρτο
22:00 Ρόμα-Βικτόρια Πλζεν
22:00 Σέλτικ-Στουρμ Γκρατς
22:00 Λιλ-ΠΑΟΚ
22:00 Μάλμε-Ντινάμο Ζάγκρεμπ
22:00 Θέλτα-Νις
22:00 Γιούνγκ Μπόις-Λουντογκόρετς
22:00 Φράιμπουργκ-Ουτρέχτη
22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μίντιλαντ

World
Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

Economy
Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες και στην έλλειψη καθαρού μυαλού των παικτών του στο διάστημα των επτά λεπτών που ο Παναθηναϊκός δέχθηκε δυο γκολ στάθηκε ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ
Europa League 02.10.25

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Θέλτα – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Πρέπει να βγάλουμε αντίδραση, δεν γίνεται να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι»
Europa League 01.10.25

Λουτσέσκου: «Πρέπει να βγάλουμε αντίδραση, δεν γίνεται να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι»

Ο Ρασβάν Λουτσέσκου μίλησε ενόψει Θέλτα και μεταξύ άλλων στάθηκε στην έντονη κριτική που ασκείται στον ίδιο και την ομάδα του, σημειώνοντας πως η σεζόν δεν βρίσκεται στο τέλος της...

Σύνταξη
Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Europa League 01.10.25

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι επέστρεψε στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής του Europa League με τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ενώ αντίθετα εκτός έμειναν οι τραυματίες Ντέσερς και Πελίστρι.

Σύνταξη
Τσιριβέγια: «Θέλουμε τη νίκη για εμάς και τον κόσμο – Ο Κόντης ήρθε με σαφείς οδηγίες στον Παναθηναϊκό»
Europa League 01.10.25

Τσιριβέγια: «Θέλουμε τη νίκη για εμάς και τον κόσμο – Ο Κόντης ήρθε με σαφείς οδηγίες στον Παναθηναϊκό»

Ο Πέδρο Τσιριβέγια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, τονίζοντας τη σημασία της νίκης και την αλλαγή που έχει φέρει ο Χρήστος Κόντης στην ομάδα.

Σύνταξη
Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»
Europa League 01.10.25

Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Γκοου Αχέντ Ίγκλς για το Europa League, στέλνοντας μήνυμα σοβαρότητας και πίστης στην ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού
Πόλεμος στη Γάζα 03.10.25

Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δώσει την απάντησή της για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα. Ωστόσο, σημείωσε, δεν αντιμετωπίζει το χρόνο ως σπαθί που επικρέμαται πάνω από το κεφάλι της

Σύνταξη
Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Conference League: Αποτελέσματα και βαθμολογία – «Καταιγίδα» η ΑΕΚ Λάρνακας (4-0 την Αλκμάαρ), δύσκολα η Φιορεντίνα

Αστραψε και βρόντηξε η ΑΕΚ Λάρνακας που διέλυψε 4-0 την Αλκμαάρ, αντίθετα η Φιορεντίνα νίκησε τη Σίγμα Ολομουτς πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, με πέναλτι λύγισε η Ομόνοια με τη Μάιντζ

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά – Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη
Εξεταστική 03.10.25

«Τακτική σιωπής και υπεκφυγής» από Παπά - Ξανά στο προσκήνιο το όνομα Βορίδη

Για «τακτική σιωπής και υπεκφυγής που καίει το αφήγημα ότι όλα καλώς πήγαιναν» μιλούν πηγές του ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Θεοφάνη Παπά. Η μαρτυρία για τον Μάκη Βορίδη και την κατανομή βοσκοτόπων.

Σύνταξη
Το «black out» και το 3-1
On Field 03.10.25

Το «black out» και το 3-1

Ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» το κακό τέταρτο δεκάλεπτο και ηττήθηκε στην Μαδρίτη, αλλά έχει μπροστά του το… 3-1

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Άξια της μοίρας της… (vid)
Conference League 02.10.25

Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Άξια της μοίρας της… (vid)

Ξεκίνημα με το... αριστερό στο Europa Conference League για την ΑΕΚ - Η Ένωση προηγήθηκε στην Σλοβενία με τον Κουτέσα, αλλά η Τσέλιε έφερε τούμπα το παιχνίδι και την ανάγκασε σε ήττα.

Σύνταξη
Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»
Απεταξάμην 02.10.25

Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»

Το Χόλιγουντ προκαλεί ακόμη μια φορά τους σκληροπυρηνικούς Χριστιανούς και η νέα ταινία τρόμου του Νίκολας Κέιτζ για τα παιδικά χρόνια του Ιησού ήδη λιθοβολείται ως «βλάσφημη»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)
Κόσμος 02.10.25

Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)

Ο μαροκινός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η τροποποιημένη γεωργική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου αποτελεί επιβεβαίωση της εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος, που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης, και στην περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.

Σύνταξη
Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες και στην έλλειψη καθαρού μυαλού των παικτών του στο διάστημα των επτά λεπτών που ο Παναθηναϊκός δέχθηκε δυο γκολ στάθηκε ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
Διυπουργική σύσκεψη για τη βιομηχανία: Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος
Διυπουργική σύσκεψη 02.10.25

Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία

Με ανταλλαγή απόψεων αλλά χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τη βιομηχανία υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Σύνταξη
Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;
Επιδείνωση προσδοκιών 02.10.25

Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα για τις επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο, καθώς η αβεβαιότητα παραμένει. Γιατί η μείωση του πληθωρισμού δεν έδιωξε τα «σύννεφα» από την αγορά.

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)

Μόλις στο 7' η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ επί της Τσέλιε με τον σουτ του Κουτέσα έξω από τη μεγάλη περιοχή - Δείτε το βίντεο.

Σύνταξη
Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες
Οικονομικές δυσκολίες 02.10.25

Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες

Παρά τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας και τους ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι δείκτες δεν βελτιώνονται, η κατανομή του εισοδήματος παραμένει άνιση και η κοινωνική κινητικότητα περιορισμένη

Αλέξανδρος Κλώσσας
Κακοκαιρία: Δέντρο χτυπήθηκε από κεραυνό και λαμπάδιασε στη Ναύπακτο [βίντεο]
Δείτε βίντεο 02.10.25

Δέντρο χτυπήθηκε από κεραυνό και λαμπάδιασε στη Ναύπακτο

Η κακοκαιρία έπληξε πολλές περιοχές της χώρας με βροχές και καταιγίδες, αλλά τα φαινόμενα δεν υποχωρούν. Εντυπωσιακό βίντεο από τη Ναύπακτο, όπου χτυπήθηκε από κεραυνό και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

