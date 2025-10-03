«Διπλά» της Λιλ στη Ρώμη και της Άστον Βίλα στη Φέγενορντ – Βαθμολογία – Αποτελέσματα (pic)

«Φουλ» δράση στη 2η αγωνιστική του Europa League με τις ομάδες να προσφέρουν μπόλικο θέαμα και στις 18 αναμετρήσεις που διεξήχθησαν σήμερα.

Στα πρώτα παιχνίδια, η Ρόμα (με βασικό τον Τσιμίκα που έγινε αλλαγή στο 46′) ηττήθηκε από τη Λιλ με 1-0 στο «Ολίμπικο», την ώρα που η Μπολόνια (του επίσης βασικού Λυκογιάννη) έμεινε ισόπαλη 1-1 στην έδρα της. Παράλληλα, η Μπέτις πέρασε από την έδρα της Λουντογκόρετς με 2-0, ενώ η Φενέρμπαχτσε «καθάρισε» τη Νις με 2-1 στην Κωνσταντινούπολη. Νίκες για Γιούνγκ Μπόις, Μπραν και Βικτόρια Πλζεν.

Στα βραδινά ματς, η Πόρτο πήρε τη νίκη με 2-1 στο φινάλε απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ η Άστον Βίλα έφυγε με το διπλό από το Ρότερνταμ επικρατώντας 2-0 της Φέγενορντ. Επιπλέον, νίκη στο φινάλε για την Πόρτο, διπλό της Μίντιλαντ στην έδρα της Νότιγχαμ, επικράτηση τη Λιόν επί της Ζάλτσμπουργκ. Τέλος, νίκες και για Βασιλεία, Φερεντσβάρος, Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Στουρμ Γκρατς.

Όσον αφορά τις Ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 2-1 από την Γκόου Αχέντ Ινγκλς στο ΟΑΚΑ, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Θέλτα (3-1).

Αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Europa League

Μπολόνια – Φράιμπουργκ 1-1

Σέλτικ – Μπράγκα 0-2

Στεάουα – Γιούνγκ Μπόις 0-2

Φενέρμπαχτσε – Νις 2-1

Λουντογκόρετς – Μπέτις 0-2

Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2

Ρόμα – Λιλ 0-1

Μπραν – Ουτρέχτη 1-0

Βικτόρια Πλζεν – Μάλμε 3-0

Βασιλεία – Στουργκάρδη 2-0

Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1

Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας 2-1

Φέγενορντ – Άστον Βίλα 0-2

Γκενκ – Φερεντσβάρος 0-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ 1-3

Νότιγχαμ – Μίντιλαντ 2-3

Λιόν – Ζάλτσμπουργκ 2-0

Στουρμ Γκρατς – Ρέιντζερς 2-1

Η βαθμολογία του Europa League σε 2 αγωνιστικές

Επόμενη αγωνιστικής (3η):

23 Οκτωβρίου

19:45 Γκόου Αχέντ Ινγκλς-Άσταν Βίλα

19:45 Φενέρμπαχτσε-Στουτγκάρδη

19:45 Γκενκ-Μπέτις

19:45 Φέγενορντ-Παναθηναϊκός

19:45 Μπράγκα-Ερυθρός Αστέρας

19:45 Λιόν-Βασιλεία

19:45 Μπραν-Ρέιντζερς

19:45 Στεάουα-Μπολόνια

19:45 Σάλτσμπουργκ-Φερεντσβάρος

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Πόρτο

22:00 Ρόμα-Βικτόρια Πλζεν

22:00 Σέλτικ-Στουρμ Γκρατς

22:00 Λιλ-ΠΑΟΚ

22:00 Μάλμε-Ντινάμο Ζάγκρεμπ

22:00 Θέλτα-Νις

22:00 Γιούνγκ Μπόις-Λουντογκόρετς

22:00 Φράιμπουργκ-Ουτρέχτη

22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μίντιλαντ