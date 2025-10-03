Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1: Λύγισε στο «Μπαλαΐδος» ο Δικέφαλος (vid)

Το «πάρτι» της Θέλτα στο «Μπαλαΐδος», στο πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι μετά την επιστροφή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από 9 χρόνια, είχε για… καλεσμένο τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Βίγκο νίκησε 3-1 τον Δικέφαλο του Βορρά για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League και τον άφησε με τη… χαρά ότι θα μπορούσε να πάρει κάτι από το ματς στο οποίο προηγήθηκε στο σκορ. Ωστόσο, το γκολ του Γιακουμάκη δεν έφτασε ποτέ, αφού με τρία δικά της, η Θέλτα απάντησε και έσπασε το αρνητικό της φετινό σερί!

Η 7η του περσινού ισπανικού πρωταθλήματος Θέλτα, είχε κάνει τραγικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, βρισκόμενη στη 18η θέση της La Liga και χωρίς νίκη σε σε 8 αγώνες, ισοφαρίζοντας το χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας της, αρνητικό ρεκόρ που κρατούσε από τη σεζόν 1956–57! Πλέον, μετά την τελευταία ευρωπαϊκή νίκη της στις 13 Απριλίου 2017, η Θέλτα έσπασε το αρνητικό σερί με την καλύτερη φετινή της εμφάνιση και την πρώτη νίκη στο Europa, ενώ αντίθετα… βοήθησε στο να επεκτείνει ο ΠΑΟΚ το δικό του αρνητικό σερί, φτάνοντας τα 5 ματς μακριά από τις νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Στην 8η επίσκεψή του στην Ισπανία, ο Δικέφαλος του Βορρά έμεινε χωρίς νίκη, μετρώντας 2 ισοπαλίες και 6 ήττες με γκολ 4-21 εις βάρος του και μετά το 0-0 της πρεμιέρας κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει μείνει στον 1 βαθμό.

Ο έλεγχος από νωρίς στην Θέλτα

Ως προς την εξέλιξη του αγώνα, για τη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, η Θέλτα ήταν η ομάδα που είχε τον έλεγχο όσων συνέβαιναν στον αγωνιστικό χώρο του «Μπαλαΐδος». Η πρώτη φάση για τους γηπεδούχους ήταν μια κεφαλιά του Ρουέδα στο 7′ που μπλόκαρε ο Παβλένκα. Η κατοχή μπάλας από τα πρώτα λεπτά ήταν για τους Ισπανούς, γύρω στο 60% σταθερά, με τις δύο ομάδες πάντως να δίνουν αρκετή έμφαση στην τακτική. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς, ξανά για τη Θέλτα, αυτή του 17ου λεπτού.

Οι γηπεδούχοι έβγαλαν ωραία επίθεση από τα αριστερά, ο Μινγκέθα έβγαλε τετ-α-τετ τον Μάρκος Αλόνσο, όμως ο Παβλένκα απέκρουσε τη -δύσκολη- προβολή του στόπερ της Θέλτα. Ένα μακρινό και δυνατό σουτ του Μορίμπα στο 32′ πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 34′ οι Ισπανοί είχαν μια ακόμη κλασική ευκαιρία, όταν σε μια ακόμη φάση που κυκλοφόρησε έξοχα η μπάλα, ο Μινγκέθα από αριστερά έκανε το γύρισμα, ο Άσπας έκανε το τακουνάκι όμως ο Ρουέδα που βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, νικήθηκε ξανά από τον Παβλένκα!

Γκολ από το… πουθενά για τον ΠΑΟΚ και άμεση ισοφάριση

Ή επόμενη φάση όμως είχε γκολ για τον ΠΑΟΚ, στον ορισμό του «κόντρα στη ροή του αγώνα»! Στην πρώτη του φάση στο παιχνίδι, ο Δικέφαλος που πίεσε σωστά σε αυτή τη φάση, άνοιξε και το σκορ. Μετά από λάθος στην άμυνα, ο Κωνσταντέλιας έκλεψε, πάτησε περιοχή και έκανε το σουτ, ο Ράντου απέκρουσε, όμως ο Γιακουμάκης με κοντινή προβολή έκανε το 0-1.

Παρά το σοκ του γκολ πάντως, η Θέλτα διατήρησε τον αυτοέλεγχό της, συνέχιζε να κάνει το παιχνίδι που έκανε και επιβραβεύθηκε για αυτό πριν τελειώσει το πρώτο μέρος. Στο 45+2′, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν, μετά από νέα υπέροχη κυκλοφορία της μπάλας. Αυτή, μετά από πολλές κοντινές πάσες, έφτασε αριστερά στον Μινγκέθα, αυτός έβγαλε μια ωραία σέντρα και ο Ιάγο Άσπας ισοφάρισε σε 1-1 με καρφωτή κεφαλιά, στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Γρήγορη ανατροπή για τη Θέλτα, κατέρρευσε ο ΠΑΟΚ και 3-1

Μετά το γκολ της στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, η Θέλτα κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή του σκορ, στην πρώτη της φάση στο δεύτερο. Ήταν το 53ο λεπτό, όταν μετά από κάθετη του τρομερού σε αυτό το ματς Όσκαρ Μινγκέθα, ο Σβέντμπεργκ βγήκε τετ-α-τετ, ο Παβλένκα τον νίκησε ξανά, όμως ο Μπόρχα Ιγκλέσιας πήρε το «ριμπάουντ» και με δύσκολο τελείωμα έκανε το 2-1. Κάπου εκεί, ο ΠΑΟΚ πρακτικά κατέρρευσε, αφού οι Ισπανοί στη συνέχεια έκαναν ό,τι ήθελαν, βγάζοντας συνεχώς φάσεις.

Στο 57′ ο Παβλένκα απέκρουσε τετ-α-τετ του Σβέντμπεργκ, κρατώντας το 2-1, ενώ στο 63′ ο Κωνσταντέλιας είχε καλή στιγμή με πλασέ ελάχιστα άουτ στην αντεπίθεση. Η μπάλα πάντως παρέμενε εύκολα στα πόδια των παικτών της ισπανικής ομάδας που δεν άφηνε τον ΠΑΟΚ να απειλήσει, χάρη στο καλό της πρέσινγκ και την εξαιρετικά αποτελεσματική κυκλοφορία της μπάλας.

Στο 70′ πια, το ματς πρακτικά τελείωσε με το τρίτο γκολ των γηπεδούχων. Ο Ρουέδα έβγαλε την κάθετη στον Σβέντμπεργκ στην αντεπίθεση, ο Σουηδός βρέθηκε για ακόμη μια φορά τετ-α-τετ και νίκησε τον Παβλένκα. Αρχικά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από υπόδειξη του βοηθού, όμως μετά τον έλεγχο του VAR, μέτρησε κανονικά για το 3-1. Τίποτα δεν άλλαξε ως το τέλος, με τη Θέλτα να παίρνει μια δίκαιη νίκη, την πρώτη της για φέτος…

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γκολ της ισοφάρισης της Θέλτα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, είναι κομβικό για την εξέλιξη του αγώνα, αφού με το 0-1 υπέρ του στα αποδυτήρια, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να κάνει εντελώς διαφορετική διαχείριση της επανάληψης…

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ιάγο Άσπας. Ο αρχηγός και σημαία της Θέλτα, στα 38 του, ήταν ο απόλυτος μαέστρος στο χορτάρι του «Μπαλαΐδος», με 1 γκολ και 4 πάσες-κλειδιά που δημιούργησαν ευκαιρίες. Από κοντά του σε απόδοση και ο αριστερός μπακ-χαφ, Όσκαρ Μινγκέθα, από τα πόδια του οποίου ξεκινούσε οτιδήποτε καλό δημιουργούσε η ομάδα του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Σάστρε και Μπάμπα. Η Θέλτα έκανε πάρτι στις πτέρυγες και τα μπακ του ΠΑΟΚ δεν κατάφεραν να κόψουν πρακτικά καμία σημαντική φάση.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Κανένα πρόβλημα με τη διαιτησία του αγώνα, με τον Κροάτη να αφήνει το παιχνίδι να κυλήσει χωρίς να έχει σφυρίξει πολύ.

Διαιτητής: Ιγκόρ Πάγιατς (Κροατία)

Βοηθοί: Μπόγιαν Ζομπένιτσα (Κροατία), Ιβάν Μίχαλ (Κροατία)

Τέταρτος: Ζντένκο Λόβριτς (Κροατία)

VAR: Μάριο Ζέμπετς (Κροατία)

AVAR: Ιβάν Μάτιτς (Κροατία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στο 70′ χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR, στο 3-1 της Θέλτα. Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε μετά από υπόδειξη του βοηθού για οφσάιντ, όμως ο επανέλεγχος διόρθωσε την αρχική απόφαση.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ιάγο Άσπας (45+2′), Μπόρχα Ιγκλέσιας (53′), Βίλιοτ Σβέντμπεργκ (71′) – Γιώργος Γιακουμάκης (37′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδεθ /3-4-3): Ράντου, Αλόνσο, Στάρφελτ, Φερνάντεθ, Μινγκέθα (67′ Ντομίνγκεθ), Μορίμπα, Ροντρίγκεθ, Ρουέδα (83′ Χ. Ροντρίγκεθ), Σβέντμπεργκ (74′ Ντουράν), Μπόρχα Ιγκλέσιας (67′ Γιουτγκλά), Άσπας (74′ Θαραγόθα).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου / 4-2-3-1): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο (74′ Κετζιόρα), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (61′ Μεϊτέ), Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ (70′ Ζίφκοβιτς), Καμαρά (70′ Τάισον), Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης (61′ Τσάλοφ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λιλ (23/10 – 22:00), ενώ η Θέλτα υποδέχεται τη Νις (23/10 – 22:00)