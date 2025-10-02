Άνοιξε το σκορ ο ΠΑΟΚ με τον Γιακουμάκη – Ισοφάρισε η Θέλτα με Άσπας (vids)
Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο Βίγκο με τον Γιακουμάκη, αλλά η Θέλτα απάντησε άμεσα με τον Άσπας για το 1-1.
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Θέλτα στο Βίγκο, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με τις δύο ομάδες στο 1-1.
Ο Δικέφαλος του Βορρά άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό με γκολ του Γιακουμάκη, μετά από απόκρουση του Ράντου σε σουτ του Κωνσταντέλια.
Δείτε το 0-1:
Η Θέλτα όμως ισοφάρισε στο 45+2’ με κεφαλιά του Άσπας, μετά από σέντρα του Μινγκέθα.
Δείτε το 1-1:
- Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Conference League – Η εντυπωσιακή νίκη της ΑΕΚ Λάρνακας (vid)
- Μπαρτζώκας: «Είχαμε λάθος προσέγγιση»
- Οι τρεις ευρωπαϊκές ήττες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (vids)
- Βαθμολογία UEFA: Ζόρικη βραδιά για την Ελλάδα, απειλείται από Νορβηγία και Πολωνία
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις