Άνοιξε το σκορ ο ΠΑΟΚ με τον Γιακουμάκη – Ισοφάρισε η Θέλτα με Άσπας (vids)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Θέλτα στο Βίγκο, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με τις δύο ομάδες στο 1-1.

Ο Δικέφαλος του Βορρά άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό με γκολ του Γιακουμάκη, μετά από απόκρουση του Ράντου σε σουτ του Κωνσταντέλια.

Η Θέλτα όμως ισοφάρισε στο 45+2’ με κεφαλιά του Άσπας, μετά από σέντρα του Μινγκέθα.

