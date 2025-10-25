ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Χρυσές αλλαγές για τους φιλοξενούμενους οι Καραμάνης και Οζέγκοβιτς, αποδοκιμάστηκαν οι Κρητικοί

Νίκη για τον Ατρόμητο, μετά από επτά αγωνιστικές, με 3-1 επί του ΟΦΗ. Επίσης, η ομάδα του Περιστερίου έφυγε αήττητη για έκτη συνεχόμενη φορά από το Ηράκλειο, παίρνοντας το τρίποντο με ανατροπή. Πρόβλημα στο ημιαυτόματο οφσάιντ, καθώς μετά από 6’ μέτρησε το 1-2. Επίσης, ο Ατρόμητος είχε και δοκάρι στο 55’ με τον Μουντέ.

Οσκαρ ατυχίας για τον νεαρό Τσιντήλα του Ατρομήτου καθώς σκόραρε τρεις φορές, όμως δεν μέτρησε κανένα γκολ επειδή ήταν οφσάιντ. Ο Ατρόμητος είχε απουσίες, όμως κατάφερε να φύγει νικητής από το Ηράκλειο όπου η παράδοση είναι με το μέρος του. Συγκεκριμένα ο Ατρόμητος στις πέντε τελευταίες του επισκέψεις στην Κρήτη είχε μείνει αήττητος, αφού μετρούσε δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Οσον αφορά στον ΟΦΗ, που… βυθίστηκε στη βαθμολογία, χειρότερα δεν γίνεται καθώς αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους του. «Βγάλτε τις φανέλες και φύγετε από εδώ», φώναζαν οι φίλαθλοι που πήγαν στο Παγκρήτιο. Οι Κρητικοί προηγήθηκαν, όμως προδόθηκαν από την άμυνά τους.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Ατρόμητο να πετυχαίνει δυο γκολ που ακυρώθηκαν ως οφσάιντ και τον ΟΦΗ τελικά να ανοίγει το σκορ, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Και τα δυο γκολ του Ατρομήτου, τα οποία δεν μέτρησαν προέκυψαν από φάσεις-καρμπόν, στο 10’ και στο 14’, αντίστοιχα, με κάθετες πάσες του Μπάκου και τον Τσαντίλα να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα, όμως ήταν εκτεθειμένος.

Ο ΟΦΗ δεν επηρεάστηκε ψυχολογικά και στο 15’ άνοιξε το σκορ με τον Σαλσίδο με σουτ έξω από την περιοχή, μετά από κακή εκτίμηση της φάσης από τον Χουτεσιώτη καθώς η μπάλα έφυγε από τα χέρια του και κατέληξε στα δίχτυα. Στο 21’ στον ΟΦΗ πανηγύρισαν για γκολ μέχρι που κατάλαβαν ότι η μπάλα χτύπησε στο εξωτερικό μέρος των διχτύων, με εκτέλεση φάουλ του Νέιρα, ενώ στο 32’ ο Νους έφυγε σε αντεπίθεση, όμως ο Τσακμάκης τον εμπόδισε και δεν είχε καλή τελική προσπάθεια.

Ο Ατρόμητος ισοφάρισε (1-1) με πλασέ του Γιουμπιτάνα στο 34’, αφού ο Μπάκου τον έβγαλε τετ α τετ με τρομερή κάθετη πάσα. Στο 41’ ο ΟΦΗ θα μπορούσε να σκοράρει ξανά, καθώς ο Σενγκέλια έχασε τρομερή-απίστευτη ευκαιρία για γκολ, καθώς πλάσαρε άουτ σε κενή εστία, δίπλα από το δεξί δοκάρι μετά από πάσα του Σαλσίδο.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης και οι δυο ομάδες «ζητούσαν» το γκολ. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με το «όχι» του Χουτεσιώτη στον Νους στο 50’, ενώ ο Ατρόμητος είχε δοκάρι στο 55’ σε γύρισμα το Μουντέ. Σα να μην έφτανε αυτό στο 61΄ακυρώθηκε τρίτο γκολ του Τσαντίλα ως οφσάιντ και στο 63΄αντικαταστάθηκε.

Μετά από 6’ μέτρησε το 2-1 του Ατρομήτου. Ο Καραμάνης σκόραρε (71’) λίγο μετά την είσοδό του στον αγώνα και εξετάστηκε αν υπήρχε οφσάιντ του Οζέγκοβιτς που έβγαλε την ασίστ. Η καθυστέρηση υπήρξε λόγω προβλήματος στο ημιαυτόματο οφσάιντ και τελικά χρειάστηκε να μπουν η κόκκινη και η μπλε γραμμή (χειροκίνητα).

Το 3-1 έγινε στο 90+4’ με προβολή του Οζέγκοβιτς, μετά από γύρισμα του Τσιγγάρα και πάσα του Ματσουσάμι. Και το γκολ αυτό εξετάστηκε από το VAR αν υπήρχε οφσάιντ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Ατρόμητος ήταν διαβασμένος. Ηξερε ότι ο ΟΦΗ έχει αμυντικά κενά, άφηνε χώρο στους Κρητικούς και… χτύπησε όταν έπρεπε.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Οζέγκοβιτς που μπήκε αλλαγή στο 65’ άλλαξε το ματς. Είναι ο παίκτης που έδωσε την ασίστ στον Καραμάνη, ενώ σκόραρε και στις καθυστερήσεις.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ, Χουτεσιώτης. Εχει μεγάλη ευθύνη για το 1-1 καθώς η μπάλα του έφυνε από τα χέρια.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) δικαιώθηκε από το VAR που δεν υπέδειξε επιθετικό φάουλ πριν το 1-1 του Ατρομήτου.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Είχε πολύ δουλειά το VAR, ειδικότερα με τα οφσάιντ. Ο Ματσούκας στο 1-1 του Ατρομήτου εξέτασε όχι μόνο αν υπήρχε οφσάιντ αλλά και αν υπάρχει επιθετικό φάουλ του Μανσούρ στον Σαλσέδο. Τα τρία γκολ που ακυρώθηκαν επιβεβαιώθηκαν με το ημιαυτόματο οφσάιντ. Στο 2-1 του Ατρομήτου, μια πολύ οριακή φάση, προέκυψε πρόβλημα στο ημιαυτόματο οφσάιντ και η φάση εξετάστηκε χειροκίνητα με την μπλε και τη κόκκινη γραμμή! Σα να μην έφτανε αυτό και το 3-1 του Ατρομήτου εξετάστηκε για οφσάιντ!

ΣΚΟΡΕΡ: 15’ Σαλσίδο – 34’ Γιουμπιτάνα, 77’ Καραμάνης, 90+4’ Οζέγκοβιτς

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Λιούις, Καραχάλιος, Νέιρα (78’ Ράκινιατς), Αποστολάκης (68’ Βούκοτιτς), Σενγκέλια (58’ Φούντας), Νους, Σαλσίδο (78’ Θεοδοσουλάκης).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ (68’ λόγω τραματισμού Καραμάνης), Μουντές, Παπαδόπουλος, Μουτουσάμι, Μίχορλ, Γιουμπιτάνα (88’ Τσιγγάρας), Μπάκου, Τσαντίλας (65’ Οζέγκοβιτς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Την Δευτέρα 3/11 ο ΟΦΗ θα φιλοξενηθεί στην Τρίπολη, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα, ενώ το Σάββατο 1/11 ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί την Κηφισιά.