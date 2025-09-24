Βόλος – Ατρόμητος 1-1: «Απάντησαν» και έφυγαν με το βαθμό οι Περιστεριώτες (vid)
Ο Ατρόμητος είπε την τελευταία... λέξη στο Πανθεσσαλικό ισοφαρίζοντας τον Βόλο σε 1-1 για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Θαρθάνα και Τσαντήλας τα γκολ.
- Πέθανε η εργαζόμενη στην καθαριότητα του δήμου Καβάλας και είχε γίνει viral στο TikTok
- Οι μαρτυρίες που «καίνε» την 62χρονη στη Βοιωτία – Πότε έσκαψαν το λάκκο;
- Όλοι χειροκρότησαν την ομιλία του Τραμπ εκτός από... την Μελάνια
- Αναβάλλεται η πρεμιέρα της σειράς «The Savant» στην Apple TV+ μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Βόλος και Ατρόμητος δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στη νικηφόρα πρεμιέρα τους στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson, καθώς αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο μεταξύ τους παιχνίδι, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase, που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 38ο λεπτό, όταν από ωραία συνεργασία ο Νταβίντ Μαρτίνες μπήκε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Αντόνιο Θαρθάνα με ωραίο τελείωμα έδωσε προβάδισμα στο συγκρότημα της Μαγνησίας νικώντας τον Αλεξέι Κοσέλεφ.
Εξίσου ωραίο ήταν και το γκολ της ισοφάρισης των φιλοξενούμενων στο 76΄, όπου ο Παναγιώτης Τσαντήλας δέχθηκε την πάσα από τον Μακανά Μπακού στην πλάτη της άμυνας του Βόλου και τελείωσε εξαιρετικά τη φάση πλασάροντας τον Αντεμπάγιο Αντελέγε.
Οι συνθέσεις:
ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Αντεμπάγιο, Μύγας, Λαγονίδης, Κάργας (46΄ Σόρια), Σινανάι (54΄ Λεγκίσι), Μαρτίνες (46΄ Χέρμανσον), Μπουζούκης (70΄ Γρόσδης), Ασεχνούν, Θαρθάνα, Χουάνπι (46΄ Κόμπα), Μάκνι.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Παπαδόπουλος (64΄ Ούρονεν), Τσακμάκης, Σταυρόπουλος (75΄ Μανσούρ), Μουντές, Τσιγγάρας, Καραμάνης (64΄ Μουτουσαμί), Γιουμπιτάνα (46΄ Μπάκου), Παλμεζάνο, Τσαντήλας, Φαν Φερτ (73΄ Μίχορλ).
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις