Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Πανθεσσαλικό – Η συγγνώμη Μπενίτεθ (vid+pics)
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Βόλο με 1-0 στο Πανθεσσαλικό και ο κόσμος του τριφυλλιού αποδοκίμασε τους παίκτες και τη διοίκηση – Ο Ράφα Μπενίτεθ και η «συγγνώμη» στους οπαδούς.
- Μάγισσες ή φαρμακοποιοί; Πώς τα «μαγικά φίλτρα» έγιναν ιατρικά θαύματα
- Προθεσμία για τον 72χρονο προπονητή που κατηγορείται για ασέλγεια – Πώς το «Χαμόγελο του Παιδιού» βοήθησε την 16χρονη
- Συντριβή μικρού αεροσκάφους έξω από σπίτι στη Νέα Υόρκη - Νεκρός ο πιλότος, ένας τραυματίας
- Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε ούτε στο Πανθεσσαλικό, καθώς ηττήθηκε με 1-0 από τον Βόλο με γκολ του Λάζαρου Λάμπρου, στο πρώτο παιχνίδι του Ράφα Μπενίτεθ εκτός έδρας για τη Super League.
Οι πράσινοι ηττήθηκαν από την ομάδα της Μαγνησίας και έμειναν ακόμη πιο πίσω από τις πρώτες θέσεις και ο κόσμος του τριφυλλιού που βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό αποδοκίμασε έντονα τους παίκτες και τη διοίκηση της ομάδας.
Οι οπαδοί των πράσινων μετά το τέλος του ματς «έβραζαν» με την εικόνα της ομάδας και τη νέα ήττα, ενώ ο Ράφα Μπενίτεθ, καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια μαζί με τους παίκτες του, ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους για το αποτέλεσμα στον Βόλο.
Η συγγνώμη του Μπενίτεθ στον κόσμο του Παναθηναϊκού:
- Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 4-0: Σκορπάει… τρόμο ο Εμπαπέ και «πετάει» η Βασίλισσα
- Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 2-0: Επιτέλους… νίκησαν οι «Κόκκινοι»
- Πανδαισία: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Κρεμονέζε – Γιουβέντους 1-2: Ξεκίνησε με νίκη ο Σπαλέτι στον πάγκο της «Γηραιάς Κυρίας»
- Απίθανα πράγματα στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ έκαναν «ντου» στο παρκέ και κυνήγησαν παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ (vid)
- Χιμένεθ: «Αξίζαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα – Ο Ολυμπιακός είναι δύσκολος αντίπαλος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις