Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Πανθεσσαλικό – Η συγγνώμη Μπενίτεθ (vid+pics)

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε ούτε στο Πανθεσσαλικό, καθώς ηττήθηκε με 1-0 από τον Βόλο με γκολ του Λάζαρου Λάμπρου, στο πρώτο παιχνίδι του Ράφα Μπενίτεθ εκτός έδρας για τη Super League.

Οι πράσινοι ηττήθηκαν από την ομάδα της Μαγνησίας και έμειναν ακόμη πιο πίσω από τις πρώτες θέσεις και ο κόσμος του τριφυλλιού που βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό αποδοκίμασε έντονα τους παίκτες και τη διοίκηση της ομάδας.

Οι οπαδοί των πράσινων μετά το τέλος του ματς «έβραζαν» με την εικόνα της ομάδας και τη νέα ήττα, ενώ ο Ράφα Μπενίτεθ, καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια μαζί με τους παίκτες του, ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους για το αποτέλεσμα στον Βόλο.

Η συγγνώμη του Μπενίτεθ στον κόσμο του Παναθηναϊκού: