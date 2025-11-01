H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τον Βόλο (pic)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό (18:00) στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπενίτεθ δεν υπολόγισε στους Μπακασέτα, Καλάμπρια, Πελίστρι, Ντέσερς και Σάντσες για το παιχνίδι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τζούριτσιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Σιώπης, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Μπρέγκου, Νίκας, Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς

Συνεπώς, ο Ντραγκόφσκι θα υπερασπιστεί την εστία των πράσινων, ενώ την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος.

Οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Τζούρισιτς θα είναι στον άξονα και οι Τετέ – Ζαρουρί στα άκρα πίσω από τον Σφιντέρσκι.