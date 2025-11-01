H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τον Βόλο (pic)
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και αυτή είναι η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μπενίτεθ.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό (18:00) στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπενίτεθ δεν υπολόγισε στους Μπακασέτα, Καλάμπρια, Πελίστρι, Ντέσερς και Σάντσες για το παιχνίδι.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τζούριτσιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι
Στον πάγκο του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Σιώπης, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Μπρέγκου, Νίκας, Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς
Συνεπώς, ο Ντραγκόφσκι θα υπερασπιστεί την εστία των πράσινων, ενώ την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος.
Οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Τζούρισιτς θα είναι στον άξονα και οι Τετέ – Ζαρουρί στα άκρα πίσω από τον Σφιντέρσκι.
