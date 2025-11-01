Το μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στον κόσμο για το ματς με τον Βόλο

Στον Βόλο βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα στο Πανθεσσαλικό για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League (01/11, 18:00).

Στο γήπεδο θα βρεθούν οπαδοί των «πρασίνων» και η ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία οποία ζητάει από τους παρευρισκόμενους να μην δημιουργήσουν προβλήματα που θα οδηγήσουν στην τιμωρία της ομάδας και πιθανό κλείσιμο της Λεωφόρου σε μελλοντική αγωνιστική.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Σήμερα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο Παναθηναϊκός θα έχει στο πλευρό του χιλιάδες φίλους της ομάδας. Το Τριφύλλι, πέρα από το σημαντικό βαθμολογικά σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Βόλο, έχει μπροστά του δύο συνεχόμενα εντός έδρας ντέρμπι στο πρωτάθλημα και θα έχει ανάγκη κι εκεί μία κατάμεστη Λεωφόρο που θα φέρει την ομάδα μας πιο κοντά στη νίκη.