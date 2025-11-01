Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι

Σημαντικά παιχνίδια ανοίγουν το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League το Σάββατο (01/11). Στις 18:00 Βόλος και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Πανθεσσαλικό, ενώ στις 19:30 Ατρόμητος και Κηφισιά έρχονται αντιμέτωποι στο Περιστέρι.

Βόλος – Παναθηναϊκός

Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει ιδανικά την εποχή Ράφα Μπενίτεθ με μία νίκη στο πρωτάθλημα και μία στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και θέλει να συνεχίσει το σερί του απέναντι στην ομάδα του Βόλου. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στους 12 βαθμούς (ο Παναθηναϊκός έχει παιχνίδι λιγότερο) και ο νικητής θα ανέβει προσωρινά στην τέταρτη θέση, όπου θα ελπίζει σε απώλεια βαθμών του Λεβαδειακού και του Άρη.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν θα έχει διαθέσιμους στο παιχνίδι τους Ρενάτο Σάντσες και Ντάβιντε Καλάμπρια, οι οποίοι συνέχισαν θεραπεία, ενώ εκτός έμειναν επίσης οι Πελίστρι, Μπακασέτας, Ντέσερς και Μπόκος, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα. Στα θετικά, ξανά διαθέσιμοι είναι οι Τζούρισιτς και Τσέριν, οι οποίοι είχαν πάρει ανάσες στο πρόσφατο ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Λαφόν, Σταμέλλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ–Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Ο Βόλος, που θέλει να ανακάμψει μετά τις ήττες με 3-0 από ΠΑΟΚ και 5-0 από Ολυμπιακό στο Κύπελλο, και ο Χουάν Φεράντο δεν θα έχει διαθέσιμους απέναντι στο «τριφύλλι» τους Θαρθάνα και Τσοκάνη αλλά και τον τιμωρημένο Μαρτίνες.

Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Σόρια, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τασιούρας, Προύντζος, Γρόσδης, Κόμπα, Βαϊνόπουλος, Χουάνπι, Μπουζούκης, Κύρκος, Λάμπρου, Πίντσι, Τζόκα, Ασεχνούν, Μακνί, Χάμουλιτς.

Ατρόμητος – Κηφισιά

Στο άλλο ζευγάρι του Σαββάτου, Ατρόμητος και Κηφισιά είναι επίσης ισόβαθμοι στους 9 βαθμούς στις θέσεις 8-9, και ο νικητής θα βρεθεί στις θέσεις των πλέι-οφ 5-8. Οι γηπεδούχοι έχουν καλή ψυχολογία, καθώς έρχονται μετά την εκτός έδρας νίκη με 3-1 επί του ΟΦΗ, τη δεύτερη στη σεζόν, και θέλουν να «χτίσουν» ένα σερί. Από την άλλη, η ομάδα των βορείων προαστίων, επίσης με δύο νίκες φέτος, μετράει δύο συνεχόμενες ισοπαλίες με Αστέρα και Παναιτωλικό και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Για τον Ατρόμητο, ο Λεωνίδας Βόκολος θα έχει πέντε απουσίες απέναντι στην Κηφισιά. Ο λόγος για τους Κίνι, Παλμεζάνο, Ούρονεν, Μανσούρ, Πάλιουρας, Τζοβάρας και Τσιλούλη.

Η αποστολή του Ατρομήτου: Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Κοπανίδης, Μπάτος, Χότζα, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Αϊτόρ, Μπάκου.

Από πλευράς του, ο Σεμπάστιαν Λέτο δεν θα έχει διαθέσιμο τον Ρούμπεν Πέρεθ αλλά και τον Διαμαντή Χουχούμη.

Η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Αμάνι, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Παντελίδης, Πατίρας και Μούσιολικ.