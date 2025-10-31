Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο (1/11, 18:00), με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλία για την 9η αγωνιστική της Super League.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ρενάτο Σάντσες και Ντάβιντε Καλάμπρια, οι οποίοι συνέχισαν θεραπεία, ενώ εκτός έμειναν επίσης οι Πελίστρι, Μπακασέτας, Ντέσερς και Μπόκος, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα.

Αντίθετα, επιστρέφουν στην αποστολή οι Φίλιπ Τζούριτσιτς και Άνταμ Τσέριν, οι οποίοι είχαν πάρει ανάσες στο πρόσφατο ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα θα έχει τη στήριξη περίπου 7.000 φιλάθλων στο Πανθεσσαλικό.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Ντραγκόβσκι, Λαφόν, Σταμέλλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ–Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.