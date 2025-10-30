Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι επίσημα Τετέι και Παντελίδη
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε κι επίσημα τις μεταγραφές των Ανδρέα Τετέι και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισία.
Ο Παναθηναϊκός έκανε επίσημο το «διπλό χτύπημα», ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ανδρέα Τετέι και του Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά.
Ο Ανδρέας Τετέι θα ενσωματωθεί στην ομάδα από την 1η Ιανουαρίου, ενώ ο Παύλος Παντελίδης από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Τετέι μετρά φέτος 6 γκολ και 4 ασίστ σε 10 συμμετοχές με την Κηφισιά, ενώ ο Παντελίδης, ο οποίος πρόσφατα κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα, έχει 4 γκολ και 2 ασίστ σε 8 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά.
Ο Τεττέη γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 2001 στην Αθήνα και εφέτος με τη φανέλα της Κηφισιάς μετράει 6 γκολ σε 11 συμμετοχές. Συνολικά με την Κηφισιά, της οποίας είναι εκ των αρχηγών, έχει αγωνιστεί σε 139 παιχνίδια, σκοράροντας 47 φορές. Ξεκίνησε την καριέρα του στον ΠΑΟ Ρουφ και στα 19 του μετακινήθηκε στην Κηφισιά. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε για έξι μήνες δανεικός στον Παναιτωλικό.
Ο γεννημένος στις 16 Σεπτεμβρίου 2002, Παύλος Παντελίδης έχει ήδη τέσσερα γκολ σε 8 συμμετοχές εφέτος με την Κηφισιά. Ο Έλληνας εξτρέμ πέρασε από την ακαδημία του Παναθηναϊκού και στα 18 του πήγε στη Θύελλα Ραφήνας, ομάδα τρίτης κατηγορίας τότε. Η Κηφισιά τον απέκτησε το 2023 και άμεσα τον παραχώρησε δανεικό στην Ηλιούπολη. Το 2024 επέστρεψε στην Κηφισιά για να μείνει, όντας μάλιστα σκόρερ του «χρυσού» γκολ κόντρα στην Καλαμάτα που χάρισε στην ομάδα του την άνοδο στη Super League».
