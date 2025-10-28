Παναθηναϊκός: Χωρίς Καλάμπρια κόντρα στον Ατρόμητο

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι το απόγευμα της Τετάρτης (29/10) για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τους 24 ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την αποστολή. Εκτός είναι ο Νταβίντε Καλάμπρια, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς του πρωταθλήματος απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης και δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Θεραπεία ακολούθησε και ο Τάσος Μπακασέτας, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Ντέσερς, Μπόκος. Εκτός είναι και οι Τσέριν, Τζούριτσιτς προφανώς για λόγους ξεκούρασης.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Σταμέλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Ζέκα.

Η πρόοδος των έργων στο γήπεδο του Βοτανικού μέσω πλάνων drone

Οι εργασίες για το γήπεδο του Βοτανικού δεν σταματάνε και, βάσει του ρυθμού τους, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει νέο «σπίτι» από το 2027.

Η πρόοδος στα έργα είναι εμφανής, με τις κερκίδες και τις κτιριακές υποδομές να παίρνουν σταδιακά μορφή. Μάλιστα, ένα βίντεο από drone δείχνει την εξέλιξη των έργων με νυχτερινά πλάνα από το οικόπεδο στον Βοτανικό, με τη φωτισμένη Ακρόπολη στο βάθος να τα κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακά.

Τα πλάνα αυτά προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία στους φίλους του Παναθηναϊκού, που βλέπουν την επόμενη έδρα της ομάδας τους να ετοιμάζεται για να ζήσουν νέες στιγμές.