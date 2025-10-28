Παναθηναϊκός: Ο Τζιανκάρλο Ρομερόνε υποψήφιος τεχνικός διευθυντής
Ο Ιταλός Τζιανκάρλο Ρομερόνε συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για να αναλάβει πόστο στη διοίκηση του Παναθηναϊκού.
Παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι μπαλωμένο… Ιταλός γαρ ο Φράνκο Μπαλντίνι, έχει επικεντρωθεί στην Ιταλία για να εντοπίσει το στέλεχος που θα ενταχτεί στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού και θα καλύψει το κενό του Γιάννη Παπαδημητρίου. Εν μέρει, αφού ο νέος τεχνικός διευθυντής (ή όποια ιδιότητα θα φέρει), θα έχει λιγότερες αρμοδιότητες και κυρίως εκτελεστικές.
Ο έγκυρος δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκάλυψε ότι μεταξύ των ονομάτων που συζητούν στη διοίκηση του Τριφυλλιού είναι ο Τζιανκάρλο Ρομερόνε. Συμπατριώτης του Μπαλντίνι, με χρόνια προϋπηρεσίας στο ιταλικό ποδόσφαιρο, ο 55χρονος παράγοντας συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για να εργαστεί στην Αθήνα.
Panathinaikos | Anche Giancarlo Romairone in lizza per il ruolo di direttore sportivo https://t.co/Y7na9rRLtV
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 28, 2025
Το βιογραφικό του δεν εντυπωσιάζει, αλλά στον αντίποδα δεν έχει μείνει ποτέ από δουλειά. Με συνεργασίες με την Προ Βέρσελι, τη Σπέτσι, την Κάπρι, την Κιέβο Βερόνα, τη Μπάρι και την Τριεστίνα, ο Ρομερόνε εργαζόταν κυρίως στις μικρότερες ιταλικές κατηγορίες. Από τις 15 Ιουλίου του 2024, ο Ιταλός εντάχτηκε στο σκάουτινγκ της Λάτσιο, με την οποία συνεργάζεται ακόμα σύμφωνα με το προφίλ του στο Linked In.
Γεννημένος στις 21 Απριλίου του 1970 στη Γένοβα, ο Ρομερόνε έπαιξε ποδόσφαιρο ως αριστερός εξτρέμ, χωρίς όμως να ξεχωρίσει. Η καριέρα του αναλώθηκε στις χαμηλές ζώνες του ιταλικού ποδοσφαίρου και ο Ρομερόνε βρήκε διέξοδο στον παραγοντισμό.
Ο Ντι Μάρτζιο διευκρινίζει ότι η διοίκηση του Παναθηναϊκού εξετάζει διάφορες περιπτώσεις για το πόστο, ενώ επισημαίνει ότι ο Μπενίτεθ συνεργάστηκε με επιτυχία με Ιταλούς διευθυντές όταν προπονούσε τη Λίβερπουλ.
