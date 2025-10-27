Ο διακαής πόθος της διοίκησης του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι ήταν η παραμονή του Αζεντίν Ουναΐ στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Εν τέλει, ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός προτίμησε τη μετακόμιση στην Ισπανία για χάρη της Τζιρόνα και οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού στράφηκαν στην Αργεντινή για να τον αντικαταστήσουν…

Ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού ήταν ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Πρωταθλητής με την Πλατένσε στη διοργάνωση Απερτούρα, ο 25χρονος επιτελικός μέσος ανήκε στο δυναμικό της Μπόκα Τζούνιος, όμως δεν υπολογιζόταν στον σχεδιασμό των «χεϊνέζες» και έφερε… πωλητήριο.

Σύμφωνα με τα αργεντινικά ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε 4,5 εκατομμύρια ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του Ταμπόρδα. Άρα, ο Αργεντινός άσος είναι μία από τις ακριβές «πράσινες» μεταγραφές στην ιστορία. Επιπλέον, η καταγωγή του από μία χώρα που έχει συνδεθεί με μερικούς από τους σπουδαιότερους παίκτες του Τριφυλλιού (Ρότσα, Μπορέκι, Έκι, Βερόν κ.α.) δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερες προσδοκίες.

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα έφτασε στην Αθήνα την 1η Σεπτεμβρίου. Δύο μήνες αργότερα, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός αγνοείται αγωνιστικά… Ο Ταμπόρδα δεν έχει παίξει ακόμα στο πρωτάθλημα, άρχισε βασικός μόνο στην πρεμιέρα του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και έπαιξε για 58 λεπτά, ενώ στο Europa League έχει τρεις ολιγόλεπτες συμμετοχές με συνολικό χρόνο 22’…

Το χειρότερο για τον ποδοσφαιριστή είναι η διαχείριση του στα δύο τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Με τον αρχηγό και βασικό επιτελικό χαφ της ομάδας, τον Τάσο Μπακασέτα, να είναι τραυματίας, λογικά ο Ταμπόρδα περίμενε ότι θα πάρει ευκαιρίες και εμπιστοσύνη. Στη θεωρία, γιατί στην πράξη συνέβη το αντίθετο…

Στο Ρότερνταμ εναντίον της Φέγενορντ, ο Χρήστος Κόντης εμπιστεύτηκε στο «10» τον δεξιό εξτρέμ Τετέ και άφησε τον Ταμπόρδα στον πάγκο. Με τον Ατρόμητο στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ο Ράφα Μπενίτεθ (στο ντεμπούτο του) μετέθεσε ως «δεκάρι» στην ενδεκάδα τον αριστερό εξτρέμ, Φίλιπ Τζούρισιτς και στη ροή του 90λεπτου, τον αντικατέστησε με τον box-to-box Ρενάτο Σάντσες.

Ο παίκτης για τον οποίο ο σύλλογος πλήρωσε 4,5 εκατομμύρια ευρώ για να αναπληρώσει το κενό του Ουναΐ, κάθεται ανενεργός στον πάγκο. Τρεις προπονητές, οι Ρουί Βιτόρια, Κόντης και τώρα ο Μπενίτεθ, τον αγνοούν συνειδητά και η απόφαση τους προκαλεί απορίες. Ένας είναι τύχη, δύο είναι σύμπτωση, στους τρεις τρεις σίγουρα κάτι τρέχει. Οπότε, τι τρέχει με τον Ταμπόρδα και μία σημαντική επένδυση του Παναθηναϊκού δεν αποδίδει; Απάντηση δεν υπάρχει προς το παρόν και μένει να φανεί τι θα αλλάξει με τον Ράφα Μπενίτεθ…