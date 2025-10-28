Διαβάσατε νωρίτερα στο «In» ότι ο Ιταλός Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε είναι μία από τις επιλογές του Φράνκο Μπαλντίνι για να καλύψει το κενό του Γιάννη Παπαδημητρίου στη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Ο Ιταλός έχει δουλέψει για χρόνια ως αθλητικός διευθυντής στις μικρές κατηγορίες του ιταλικού ποδοσφαίρου και από τον Ιούλιο του 2024 μέχρι σήμερα, απασχολείται στο τμήμα σκάουτινγκ της Λάτσιο.

Ακριβώς αυτή την προϋπηρεσία επιθυμεί να εκμεταλλευτεί ο Μπαλντίνι, ο οποίος γνωρίζεται με τον Ρομαϊρόνε. Ο 55χρονος παράγοντας ως μέλος των «λατσιάλι» έχει δικτυωθεί σε αρκετές αγορές, ενώ συγχρόνως έχει πάρει μέρος σε σχεδιασμούς και διαπραγματεύσεις, οπότε έχει πολύπλευρη εμπειρία.

Το πόστο για το οποίο προαλείφεται ο Ρομαϊρόνε (ή άλλος από τη λίστα που εξετάζει ο Μπαλντίνι) έχει διαφορετικό χαρτοφυλάκιο από του Παπαδημητρίου. Ίσως να έχει την ιδιότητα του αθλητικού διευθυντή, αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει σύντομα. Το βέβαιο είναι πως για το πόστο θα προσληφθεί ξένος.

Από την άλλη, στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού θα ενταχθεί ένας άνθρωπος της αρεσκείας του Γιάννη Αλαφούζου. Για να συμμετέχει στις καθημερινές συζητήσεις με τους Μπαλντίνι, Μπενίτεθ και τον ξένο αθλητικό διευθυντή και να προασπίζει τα συμφέροντα του συλλόγου.

Στο ιδανικό σενάριο, θα ήταν ένας άνθρωπος με παρελθόν στο Τριφύλλι. Όπως ο Στέφανος Κοτσόλης, τον οποίο σκέφτεται σοβαρά ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ. Διότι ο Κοτσόλης έχει μοναδικό προφίλ σε σύγκριση με άλλους υποψήφιους.

Ο παλαίμαχος γκολκίπερ αποτελεί ποδοσφαιρικό προϊόν της ακαδημίας του Παναθηναϊκού και πέρασε στην Παιανία ένα μεγάλο μέρος της καριέρας του. Παρότι δεν καθιερώθηκε με τα πράσινα, έχει την αποδοχή του κόσμου. Επιπλέον, ο Κοτσόλης έχει παράξει έργο ως τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς και άρα, έχει δείγμα για να κριθούν οι ικανότητες του.

Όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της διοίκησης του Τριφυλλιού, που προανήγγειλε ο Αλαφούζος στην παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ. Είναι πιθανόν κάποιοι άλλοι που εργάζονται αυτή τη στιγμή στον σύλλογο να μην συνεχίσουν και στις επόμενες ημέρες, θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις.