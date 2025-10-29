Παναθηναϊκός: Ευχαριστημένος ο Μπενίτεθ από όσα είδε κόντρα στον Ατρόμητο
Την ικανοποίησή του για τη νίκη επί του Ατρόμητου και την εμφάνιση της ομάδας του, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ.
Ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Περιστέρι επικρατώντας του Ατρόμητου με ανατροπή (2-1), για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
O Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το παιχνίδι και δήλωσε ευχαριστημένος από την προσπάθεια της ομάδας του, ενώ επισήμανε ότι το μόνο αρνητικό ήταν οι τραυματισμοί κάποιων παικτών κατά τη διάρκειά του.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ:
«Πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πολύ χρόνο έπαιξαν, είχαμε κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και μου άρεσε η αντίδραση μετά το 1-0 για την ανατροπή. Μοναδικό αρνητικό οι τραυματισμοί κάποιων παικτών.
Με βάση το γκρουπ που επέλεξα ήθελα να δώσω αυτοπεποίθηση σε κάποια παιδιά και με βάσει τα χαρακτηριστικά τους, αυτή η διάταξη ήταν η καλύτερη που επέλεξα».
