Ο Ράφα Μπενίτεθ ήρθε για να αλλάξει όλα στον Παναθηναϊκό. Μόνο που δεν περίμενε κανένας ότι θα το έπραττε τόσο γρήγορα και με εκπλήξεις που κανένας δεν περίμενε. Ο Ισπανός προπονητής ήταν ο πρωταγωνιστής στο Περιστέρι με τις αποφάσεις του πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο σκοπός του εκπληρώθηκε, αφού ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο και μάλιστα με ανατροπή στο Β’ ημίχρονο.

Ο Μπενίτεθ άλλαξε δέκα παίκτες στην ενδεκάδα, τροποποίησε το σύστημα του με τριάδα στην άμυνα, εμπιστεύτηκε τους Φίκαϊ και Μπρέγκου από την ακαδημία, καθώς και τον Ζέκα ως αλλαγή, ενώ έβγαλε από το «ψυγείο» τους Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μαντσίνι και Νίκα. Μάλιστα, ο Κροάτης στόπερ είχε έναν ρόλο στόπερ-μπακ, ενώ ο Μαντσίνι λειτούργησε ως χαφ-εξτρέμ που είχε και το νου του στην άμυνα…

Γενικά, ήταν ένα περίεργο παιχνίδι για το κοουτσάρισμα του 65χρονου προπονητή, που έχει την προσωπικότητα για να μην φοβάται να ρισκάρει. Άλλωστε, χτες δικαιώθηκε και όσοι ήρθαν από τον πάγκο, έκαναν ότι καλύτερο για να τον δικαιώσουν.

Ο Ατρόμητος είχε τις δικές του απουσίες βασικών και ο Βόκολος ήταν αναγκασμένος να προβεί σε αλχημείες και να ξεκουράσει καταπονημένους παίκτες. Το σχέδιο του δεν λειτούργησε καλά, παρά το απρόσμενο προβάδισμα με το γκολ του Μπάκου. Οι ελλείψεις συνιστούν ελαφρυντικα, όμως οι γηπεδούχοι έπρεπε να επιδιώξουν κάτι περισσότερο.

Οι αποφάσεις των προπονητών

Ο Λεωνίδας Βόκολος διαχείριστηκε πολλές απουσίες βασικών και άλλαξε τέσσερις παίκτες σε σχέση με την ενδεκάδα του Σαββατοκύριακου. Ο παλαίμαχος αμυντικός παρέταξε τον Ατρόμητο με 5-4-1. Ο Κοσέλεφ έπαιξε γκολκίπερ, οι Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Μουντές ήταν οι τρεις στόπερ, ο Καραμάνης υπηρεσιακός δεξιός μπακ και ο Παπαδόπουλος αριστερός μπακ, οι Τσιγγάρας και Μίχορλ ήταν οι δύο κεντρικοί μέσοι, οι Αϊτόρ και Μπάκου αγωνίστηκαν στα άκρα της επίθεσης και ο Τσαντίλας ο επιθετικός.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μαθαίνει το ρόστερ και εξέπληξε με τις επιλογές του και τις δέκα αλλαγές…Ο Ισπανός δοκίμασε στον σχηματισμό 3-4-3 και με ιδιαίτερους ρόλους. Ο Λαφόν υπερασπίστηκε την εστία, οι Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Φίκαϊ συνέθεσαν την τριάδα των στόπερ, ο Μαντσίνι έπαιξε δεξιός μπακ-χαφ, ο Μλαντένοβιτς αριστερός μπακ-χαφ, οι Ρενάτο και Τσιριβέγια ήταν οι δύο αμυντικοί χαφ, οι Μπρέγκου και Ταμπόρδα αγωνίστηκαν ελεύθεροι πίσω από τον σέντερ φορ Πάντοβιτς.

Πράσινες ευκαιρίες, προβάδισμα των γηπεδούχων

Παρά το παράδοξο σχήμα του, ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο και απειλούσε στο πρώτο ημίχρονο. Στο 13′ ο Μπρέγκου έστρωσε στον Ρενάτο στο ημικύκλιο, με το σουτ του να τραντάζει το δοκάρι. Στο 22′ από ένα γέμισμα του Φίκαΐ, ο Πάντοβιτς πήρε την κεφαλιά και ο Πάντοβιτς βγήκε τετ-α-τετ, αλλά αντί να σουτάρει «έσκαψε» τη μπάλα και ο Κοσέλεφ μπλόκαρε εύκολα.

Ο Σέρβος αριστερός μπακ στο 32′ πέρασε τον Καραμάνη και σούταρε διαγώνια, με τη μπάλα να περνάει μόλις άουτ. Ο Μλαντένοβιτς προωθήθηκε δύο λεπτά αργότερα και γύρισε παράλληλα στον Ταμπόρδα, που σούταρε πάνω στον Τσακμάκη από πλεονεκτική θέση. Ο Ατρόμητος μία φορά επιτέθηκε και σκόραρε. Στο 38′ ο Αϊτόρ εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά, ανενόχλητος ο Σταυρόπουλος πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και επίσης μόνος του ο Μπάκου στο δεύτερο με νέα κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα…

Στο 41′ από το κόρνερ του Ρενάτο, ο Μουντές τράβηξε τον Γεντβάι που έπεσε στο έδαφος και ο Τσακαλίδης δεν έδειξε κάτι. Ο VAR Κουμπαράκης τον κάλεσε για ανασκόπηση, αλλά ο ρέφερι επέμεινε στην απόφαση του. Το ημίχρονο έκλεισε με απόκρουση του Κοσέλεφ σε εκτέλεση φάουλ του Ρενάτο Σάντσες.

Ανατροπή με Μλαντένοβιτς και Πάντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός βρήκε την ισοφάριση στο 50′. Ο Τσιριβέγια πάσαρε κάθετα στον Πάντοβιτς, αυτός με περιστροφή πέρασε τον Κοσέλεφ και σε κενή εστία σκόραρε. Το Τριφύλλι έψαξε δεύτερο γκολ στο 55′, όταν από την εκτέλεση φάουλ του Μλαντένοβιτς, ο Ταμπόρδα στο δεύτερο δοκάρι δεν έπιασε το σουτ όπως θα ήθελε.

Η ανατροπή ήρθε στο 68′. Ο Τσιριβέγια εκτέλεσε ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή και είδε την κίνηση του Μλαντένοβιτς στην πλάτη του Καραμάνη και αυτός από πλάγια θέση, «κρέμασε» τον Κοσέλεφ για το 1-2. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την πίεση και τρία λεπτά αργότερα, ο Τετέ σούταρε από πλάγια θέση χωρίς να ευστοχήσει.

Η είσοδος του Γιουμπιτάνα έδωσε δημιουργία στον Ατρόμητο. Στο 73′ από δεξιά έκανε τη σέντρα στον αφύλακτο στο δεύτερο δοκάρι Μουντέ, όμως αυτός δεν πρόλαβε. Πάλι ο Γιουμπιτάνα στο 76′ βρήκε τον Τσιγγάρα που προωθήθηκε κάθετα και αυτός πλάσαρε, ο Λαφόν απέκρουσε και στην επαναφορά σούταρε αδύναμα ο Τσαντίλας, με τον Ιβοριανό γκολκίπερ να μπλοκάρει. O Μπενίτεθ με τις αλλαγές του «μπλόκαρε» τον Ατρόμητο και το σκορ διατηρήθηκε μέχρι τέλους.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Παπαδόπουλος (46′ λ.τ. Μουτουσάμι), Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Μουντές, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αϊτόρ (62′ Γιουμπιτάνα), Μπάκου (77′ Φαν Βεερτ), Τσαντίλας

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Φίκαϊ (87′ λ.τ. Ζέκα), Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Ρενάτο (46′ λ.τ. Σιώπης), Μπρέγκου (81′ Νίκας), Ταμπόρδα (63′ Τετέ), Μαντσίνι, Πάντοβιτς (81′ Γερεμέγεφ)