Παναθηναϊκός: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Χολμς – Εκτός για ένα μήνα

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ με 99-85.

Ωστόσο τα προβλήματα δεν έλλειψαν από τους Πράσινους, αφού ο Ρισόν Χολμς αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση πιάνοντας το γόνατό του.

Αρχικά ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του είχε τονίσει πως ο Αμερικανός αναμένεται να μείνει για περίπου έναν μήνα έξω, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι πρέπει να περιμένουν τις εξετάσεις.

Η διάγνωση

Η διάγνωση εν τέλει έγινε, και σύμφωνα με την ενημέρωση του Παναθηναϊκού ο εκρηκτικός σέντερ υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου δεξιού γόνατος. Αυτό σημαίνει πως ο Χολμς γλίτωσε κάποια μεγαλύτερη ζημιά και όπως είχε πει αρχικά ο Αταμάν, αναμένεται να απουσιάσει για έναν μήνα.