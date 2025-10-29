Παναθηναϊκός: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Χολμς – Εκτός για ένα μήνα
Ο Ρισόν Χολμς στάθηκε τυχερός στην ατυχία του και δεν θα υπέστη κάποια σοβαρή ζημιά.
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ με 99-85.
Ωστόσο τα προβλήματα δεν έλλειψαν από τους Πράσινους, αφού ο Ρισόν Χολμς αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση πιάνοντας το γόνατό του.
Αρχικά ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του είχε τονίσει πως ο Αμερικανός αναμένεται να μείνει για περίπου έναν μήνα έξω, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι πρέπει να περιμένουν τις εξετάσεις.
Η διάγνωση
Η διάγνωση εν τέλει έγινε, και σύμφωνα με την ενημέρωση του Παναθηναϊκού ο εκρηκτικός σέντερ υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου δεξιού γόνατος. Αυτό σημαίνει πως ο Χολμς γλίτωσε κάποια μεγαλύτερη ζημιά και όπως είχε πει αρχικά ο Αταμάν, αναμένεται να απουσιάσει για έναν μήνα.
