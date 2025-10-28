Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85: Πάτησε… γκάζι στην τέταρτη περίοδο

Ο Παναθηναϊκός τα… χρειάστηκε για τρία δεκάλεπτα, αλλά κατάφερε να επικρατήσει με 99-85 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ, για την 7η αγωνιστική της Euroleague και έκανε το 5-2. Τσέντι Όσμαν (20 πόπντους, 5 ριμπάουντ) και Κέντρικ Ναν (22 πόντους, 4 ασίστ) ήταν οι κορυφαίοι των Πρασίνων. Άξιος συμπαραστάτης ο «διπλός» Ομέρ Γιούρτσεβεν με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Η πρώτη περίοδος ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται μπροστά στο σκορ κατά τη διάρκεια του δεκαλέπτου (22-16, 8’) με τον Τσέντι Όσμαν να οδηγεί το «τριφύλλι» με 10 πόντους, όμως η Μακάμπι έβγαλε αντίδραση, με κύριο εκφραστή τον Τζίμι Κλαρκ και με ένα απίθανο buzzer beater από το κέντρο , τελείωσε την περίοδο μπροστά με 25-24.

Οι Πράσινοι μπήκαν καλύτερα στη δεύτερη περίοδο και βρέθηκαν ξανά μπροστά στο σκορ με 39-34 στα μέσα του δεκαλέπτου, όμως η κακή αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού στη ρακέτα, έδωσε την ευκαιρία στους Ισραηλινούς να επιβληθούν με τον Σόρκιν στο ζωγραφιστό, με το σκορ του ημιχρόνου να είναι 47-49 υπέρ της ομάδας του Κάτας.

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν βρήκε «αντίδοτο» στην αστοχία και βρισκόταν πίσω στο σκορ μέχρι τα μέσα της περιόδου, με προσωπικές ενέργειες του Λόνι Γουόκερ (55-60). Οι Πράσινοι βελτίωσαν την άμυνά τους και με εύστοχες επιθέσεις από Ναν και Μήτογλου, πέρασε μπροστά και έκλεισε την περίοδο στο 68-66.

Στην τελευταία περίοδο, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χέρι-χέρι στο σκορ (71-71), όμως ο Παναθηναίκός με όπλο την άμυνα και τα εύστοχα σουτ από τους Όσμαν και Ναν ξέφυγε στο +10 στα μέσα του δεκαλέπτου (81-71) και με τη σωστή διαχείριση από την ομάδα του Αταμάν, το «τριφύλλι» πήρε τη νίκη, με το 99-85 να είναι το τελικό σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 47-49, 68-66, 99-85

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 13 (1/1 τρίποντο, 6 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4, Όσμαν 20 (2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 λάθη), Χολμς 2, Σλούκας 7 (1/4 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκραντ (3 ασίστ), Ναν 22 (5/15 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ερναγκόμεθ 8 (11 ριμπάουντ), Μήτογλου 7 (1), Γιούρτσεβεν 16 (13 ριμπάουντ)

ΜΑΚΑΜΠΙ (Κάτας): Χορντ 15 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κλαρκ 14 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σάντος 7 (1), Γουόκερ 10 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Σόρκιν 10, Μπρισέτ 9 (1), Ρέιμαν, ΝτιΜπαρτολομέο, Ντάουτιν 2, Λιφ 12 (9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπλατ 6 (6 ασίστ, 3 λάθη)