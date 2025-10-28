Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85: Πάτησε… γκάζι στην τέταρτη περίοδο
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague, με τους Τσέντι Όσμαν (20 πόντους) και Κέντρικ Ναν (22 πόντους) να καθαρίζουν την υπόθεση νίκη για τους Πράσινους.
- Ευρωκοινοβούλιο: Ο Λαγός συνέχισε να πληρώνεται ακόμη και μετά την καταδίκη του στην Ελλάδα
- Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει
- Σοκάρει νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία – Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του
- Επαναστάτης Χωρίς Αιτία – Οι συγκλονιστικά πρόωροι θάνατοι των τριών ηθοποιών της ταινίας
Ο Παναθηναϊκός τα… χρειάστηκε για τρία δεκάλεπτα, αλλά κατάφερε να επικρατήσει με 99-85 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ, για την 7η αγωνιστική της Euroleague και έκανε το 5-2. Τσέντι Όσμαν (20 πόπντους, 5 ριμπάουντ) και Κέντρικ Ναν (22 πόντους, 4 ασίστ) ήταν οι κορυφαίοι των Πρασίνων. Άξιος συμπαραστάτης ο «διπλός» Ομέρ Γιούρτσεβεν με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ.
Η πρώτη περίοδος ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται μπροστά στο σκορ κατά τη διάρκεια του δεκαλέπτου (22-16, 8’) με τον Τσέντι Όσμαν να οδηγεί το «τριφύλλι» με 10 πόντους, όμως η Μακάμπι έβγαλε αντίδραση, με κύριο εκφραστή τον Τζίμι Κλαρκ και με ένα απίθανο buzzer beater από το κέντρο , τελείωσε την περίοδο μπροστά με 25-24.
Οι Πράσινοι μπήκαν καλύτερα στη δεύτερη περίοδο και βρέθηκαν ξανά μπροστά στο σκορ με 39-34 στα μέσα του δεκαλέπτου, όμως η κακή αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού στη ρακέτα, έδωσε την ευκαιρία στους Ισραηλινούς να επιβληθούν με τον Σόρκιν στο ζωγραφιστό, με το σκορ του ημιχρόνου να είναι 47-49 υπέρ της ομάδας του Κάτας.
Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν βρήκε «αντίδοτο» στην αστοχία και βρισκόταν πίσω στο σκορ μέχρι τα μέσα της περιόδου, με προσωπικές ενέργειες του Λόνι Γουόκερ (55-60). Οι Πράσινοι βελτίωσαν την άμυνά τους και με εύστοχες επιθέσεις από Ναν και Μήτογλου, πέρασε μπροστά και έκλεισε την περίοδο στο 68-66.
Στην τελευταία περίοδο, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χέρι-χέρι στο σκορ (71-71), όμως ο Παναθηναίκός με όπλο την άμυνα και τα εύστοχα σουτ από τους Όσμαν και Ναν ξέφυγε στο +10 στα μέσα του δεκαλέπτου (81-71) και με τη σωστή διαχείριση από την ομάδα του Αταμάν, το «τριφύλλι» πήρε τη νίκη, με το 99-85 να είναι το τελικό σκορ.
Τα δεκάλεπτα: 24-25, 47-49, 68-66, 99-85
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 13 (1/1 τρίποντο, 6 ασίστ), Καλαϊτζάκης 4, Όσμαν 20 (2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 λάθη), Χολμς 2, Σλούκας 7 (1/4 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκραντ (3 ασίστ), Ναν 22 (5/15 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ερναγκόμεθ 8 (11 ριμπάουντ), Μήτογλου 7 (1), Γιούρτσεβεν 16 (13 ριμπάουντ)
ΜΑΚΑΜΠΙ (Κάτας): Χορντ 15 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κλαρκ 14 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σάντος 7 (1), Γουόκερ 10 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Σόρκιν 10, Μπρισέτ 9 (1), Ρέιμαν, ΝτιΜπαρτολομέο, Ντάουτιν 2, Λιφ 12 (9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπλατ 6 (6 ασίστ, 3 λάθη)
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Δικλίδες ασφαλείας
- Παναθηναϊκός: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Χολμς – Εκτός για ένα μήνα
- Αταλάντα – Μίλαν 1-1: Χωρίς νικητή το παιχνίδι στο Μπέργκαμο
- Είναι επίσημο: Η αποβολή του Εσε φέρνει VAR για την 2η κίτρινη κάρτα, τελική απόφαση στις 20/1
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 29.10.2025]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις