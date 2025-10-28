Αταμάν για τον τραυματισμό του Χολμς: «Μου είπαν ότι θα μείνει εκτός για ένα μήνα»
Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Ρισόν Χόλμς.
Στον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς αναφέρθηκε ο Εργκίν Αταμάν, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-85. Ο Τούρκος προπονητής του Τριφυλλιού στις δηλώσεις που έκανε τόνισε ότι η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο Ρισόν Χολμς θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα.
Αναλυτικά όσα ανέφερε:
«Μου είπαν ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός στον γόνατο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα. Ελπίζω να μην είναι κάτι πιο σοβαρό. Θα δούμε αύριο μετά τις εξετάσεις».
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ρισόν Χολμς χτύπησε στο γόνατο και αποχώρησε ως τραυματίας μετά από μία φάση κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου σε μια «μονομαχία» με τον Ντιμπαρτολομέο.
Ο Χολμς, αφού αποχώρησε από το παρκέ, μετέβη στη συνέχεια σε κοντινό νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του.
