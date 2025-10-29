Ο Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – Μακάμπι: Γιατί αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο (vid)

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ, όμως στο τέλος χαμογέλασε, επικράτησε με 99-85 και επέστρεψε στις νίκες μετά την κακή εμφάνιση στην Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους. Οι πράσινοι πήραν μια σημαντική νίκη στο πρώτο ματς της «διαβολοβδομάδας» και με κορυφαίους τους Κέντρικ Ναν, Τι Τζέι Σορτς και Ομέρ Γιούρτσεβεν «καθάρισαν» τους Ισραηλινούς. Από εκεί και πέρα, στο γήπεδο βρέθηκε για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση ο θρύλος του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος τενίστας ζει μόνιμα στην Αθήνα πλέον και πήγε να δει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι στο γήπεδο, όπου θα διεξαχθεί και το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, το πρώτο τουρνουά της ATP που πραγματοποιείται στην Ελλάδα ύστερα από τρεις δεκαετίες.

Ο Τζόκοβιτς λοιπόν βρέθηκε στο ΟΑΚΑ, το γήπεδο που θα διοργανωθεί το τουρνουά του, όμως αποδοκιμάστηκε έντονα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, όταν τα μάτριξ τον έδειξαν. Ο λόγος που συνέβη αυτό δεν είναι άλλος από το γεγονός πως είναι φίλαθλος του Ερυθρού Αστέρα, που είναι αδελφοποιημένος με τους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Δείτε το βίντεο με τον Τζόκοβιτς στο ΟΑΚΑ:

From Belgrade to Athens, the 🐐 of tennis is just like all of us FR #EveryGameMatters pic.twitter.com/ShUQJr6oNP — EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2025

Ο Σέρβος τενίστας, την προηγούμενη εβδομάδα είχε βρεθεί στο Βελιγράδι στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα που υποστηρίζει, τραγουδώντας μάλιστα και συνθήματα που αναφέρουν και τον Ολυμπιακό.

Λίγες μέρες μετά το παιχνίδι της αγαπημένης του ομάδας, βρέθηκε στο «TELEKOM CENTER Athens» στο παιχνίδι των «πρασίνων», οι οποίοι μάλιστα τον αποδοκίμασαν, μιας και είναι γνωστή η αγάπη του στον Ερυθρό Αστέρα, που έχει καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό, ενώ πρόσφατα τραγουδούσε συνθήματα του.

Εκτός από τον Τζόκοβιτς, στο γήπεδο του «τριφυλλιού» παρευρέθηκαν και τρεις παίκτες της Μονακό και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον κορυφαίο τενίστα. Ο λόγος για τους Τζέιμς, Μπλόσομγκεϊμ και Τάις, οι οποίοι τα είπαν με τον Σέρβο αστέρα, μια μέρα πριν από τη μάχη με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (29/10, 21:15).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζόκοβιτς μένει μόνιμα στην Αθήνα, μαζί με τη σύζυγό του Γελένα και βρήκαν σχολείο για τα παιδιά τους.