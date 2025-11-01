Ο Λάμπρου άνοιξε το σκορ για τον Βόλο κόντρα στον Παναθηναϊκό (1-0, vid)
Ο Βόλος άνοιξε το σκορ στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Παναθηναϊκό με μια απίθανη κεφαλιά του Λάζαρου Λάμπρου.
Ο Βόλος κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό για την 9η αγωνιστική της Super League και η ομάδα της Μαγνησίας κατάφερε να ανοίξει το σκορ με ένα απίθανο τέρμα.
Συγκεκριμένα, στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης με το τριφύλλι ο Βόλος έκανε το 1-0, με ένα φοβερό τέρμα από τον Λάζαρο Λάμπρου, ο οποίος μάλιστα δεν πανηγύρισε το γκολ του, λόγω του ότι έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στον Παναθηναϊκό για έναν χρόνο.
Όσον αφορά το γκολ που πέτυχε ο Έλληνας επιθετικός, ο Μύγας έβγαλε σέντρα ακριβείας από τα δεξιά και ο Λάμπρου νίκησε στον αέρα τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού και έστειλε την μπάλα με πολύ δύναμη στα δίχτυα του Ντραγκόφσκι.
Δείτε το γκολ του Λάμπρου στο Βόλος – Παναθηναϊκός:
