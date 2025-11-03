Πλέον, συνιστά κοινή παραδόχη: το ρόστερ του Παναθηναϊκού υστερεί σε ποιότητα και ποσότητα. Οι αρμόδιοι οι οποίοι υλοποίησαν τον αγωνιστικό σχεδιασμό του καλοκαιριού απέτυχαν να εμπλουτίσον το έμψυχο δυναμικό και ήδη, ο κύριος υπεύθυνος, ο Γιάννης Παπαδημητρίου, απολύθηκε από τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ.

Με εντολή του Γιάννη Αλαφούζου, το ποδοσφαιρικό τμήμα αναδιοργανώνεται σε όλα τα επιπέδα και μία από τις πιο σημαντικές αποστολές της νέας τάξης πραγμάτων στο club, θα είναι η αναβάθμιση του ρόστερ.

Ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει παρακολουθήσει μόλις δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού δια ζώσης, ο Ράφα Μπενίτεθ προπονεί την ομάδα για δέκα περίπου μέρες, ο ξένος διευθυντής που θα έρθει από το εξωτερικό φυσιολογικά δεν θα γνωρίζει πολλά και μόνο ο Στέφανος Κοτσόλης έχει πλήρη άποψη, επειδή ζει και εργάζεται στην Ελλάδα.

Παρόλα αυτά, όλοι στο Τριφύλλι αντιλαμβάνονται ότι ο αριθμός των παικτών δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ούτε η ποιότητα είναι αυτή που θα έπρεπε για έναν σύλλογο που επιδιώκει τον πρωταθλητισμό σε όλες τις διοργανώσεις.

Δεν έχουν τεθεί επί τάπητος ονόματα

Ο Ράφα Μπενίτεθ ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου του Πανθεσσαλικού Σταδίου και απάντησε ότι «ο Ιανουάριος είναι μακριά». Πράγματι, ο Ισπανός προπονητής θα αναγκαστεί να δουλέψει με αυτούς που έχει προς το παρόν. Επιπλέον, ο Ράφα οφείλει να υποστηρίξει τους παίκτες του, να τους τονώσει την αυτοπεποίθηση και όχι να τους καταρρακώσει, λέγοντας από τώρα ότι περιμένει άλλους, καλύτερους και πιο ικανούς.

Περαιτέρω, με το νέο οργανόγραμμα να μην έχει επανδρωθεί (τουλάχιστον, επίσημα), η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν έχει μιλήσει ακόμα με… διευθύνσεις και ονόματα για το μεταγραφικό πλάνο του Ιανουαρίου.

Ωστόσο, σε ένα συμπέρασμα συμφωνούν όσοι θα πάρουν μέρος στις λήψεις των αποφάσεων: επιβάλλεται να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές με προσωπικότα. Δεν αρκεί το ταλέντο και τα σωματικά προσόντα. Ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από νικητές, που δεν θα λυγίζουν από την πίεση.

Οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού θα αναζητήσουν αθλητές που έχουν κατακτήσει τίτλους και έχουν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού, ούτως ώστε να προσδώσουν αυτό το στοιχείο στο Κορωπί. Από το υπάρχον ρόστερ, λίγες είναι οι προσωπικότητες και αποδείχτηκε ότι δεν φτάνουν…