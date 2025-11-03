sports betsson
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Παναθηναϊκός: Ο τραυματισμός του Γιούρτσεβεν και οι ψηλοί από το NBA που είναι ελεύθεροι (vids)
Euroleague 03 Νοεμβρίου 2025 | 11:52

Παναθηναϊκός: Ο τραυματισμός του Γιούρτσεβεν και οι ψηλοί από το NBA που είναι ελεύθεροι (vids)

Ο τραυματισμός του Ομέρ Γιούρτσεβεν φέρνει εξελίξεις στην θέση του σέντερ για τον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους να κοιτούν προς NBA… μεριά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Spotlight

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό προσαγωγό και δεδομένου πως και ο Ρισόν Χολμς είναι στα πιτς επίσης λόγω τραυματισμού, ο Παναθηναϊκός είναι σχεδόν αναγκασμένος να βγει στην αγορά για να πάρει παίκτη στην θέση του σέντερ.

Οι «πράσινοι» περιμένουν και την επάνοδο του Ματίας Λεσόρ, ωστόσο το πρόβλημα έχει γίνει πλέον ποσοτικό, καθώς μοναδικός διαθέσιμος σέντερ για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι ο Ντίνος Μήτογλου και αυτός κατά συνθήκη.

Ποιοι είναι οι τρεις καλύτεροι σέντερ από το NBA που παραμένουν χωρίς ομάδα και μπορούν υπό προϋποθέσεις να… παίξουν για τους «πράσινους».

1. Πρίσιους Ατσίουα

Ο Ατσίουα είναι παίκτης που αγωνίζεται και στο «4» και στο «5» και το καλοκαίρι ακούστηκε και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Σε τέσσερα χρόνια στο NBA έχει περισσότερα από 1000 λεπτά συμμετοχής. Πέρυσι αντιμετώπισε κάποια προβλήματα τραυματισμών, τα οποία πλέον έχει ξεπεράσει.

Μετράει 6.6 πόντους μέσο όρο και 5.6 ριμπάουντ, παίζοντας περίπου 20 λεπτά ανά παιχνίδι, σουτάροντας με 52.9% εντός πεδιάς, με 27.8% στο τρίποντο και 59.4% στις βολές. Παραμένει χωρίς ομάδα και θα ερχόταν στη Euroleague. Με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει παίκτη, μετά και τον τραυματισμό του Γιούρτσεβεν δεν αποκλείεται να κάνει κίνηση για τον Νιγηριανό σέντερ.

YouTube thumbnail

2. Μο Μπάμπα

Το νούμερο έξι του draft του 2018, έπαιξε την περυσινή σεζόν στους Κλίπερς. Το καλοκαίρι υπέγραψε 10ήμερο συμβόλαιο με του Πέλικανς, ωστόσο δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει και έμεινε και πάλι ελεύθερος. Δεν δείχνει διατεθειμένος να περάσει ακόμα μία σεζόν μεταξύ πάγκου και… G-League και ενδέχεται να μετακομίσει στην Ευρώπη, είτε για τον Παναθηναϊκό είτε για κάποια άλλη ομάδα. Μοιάζει να είναι το ιδανικό fit για τους πράσινους ως ο αντί-Γιούρτσεβεν.

YouTube thumbnail

Τα φυσικά του χαρακτηριστικά είναι φοβερά, είναι 2.13μ. ύψος, τελειώνει πολύ καλά τις φάσεις πάνω από το στεφάνι και είναι πολύ καλός ριμπάουντερ.  Έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στους Λος Άντζελες Λέικερς (2023), στους Φιλαδέλφεια Σίξερς (2023-24) και στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς (2025). Με τους Ορλάντο Μάτζικ να καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη θέση μεταξύ των συλλόγων στους οποίους έχει παίξει ο Μπάμπα, καθώς φόρεσε τη φανέλα τους την πενταετία 2018-2023.

3. Τζέιμς Γουάισμαν

Ο Γουάισμαν ήταν το νούμερο 2 του draft του 2020, ωστόσο δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες που υπήρχαν για εκείνον στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, καθώς αντιμετώπισε πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι τον άφησαν πίσω. Είναι εξαιρετικός στο pick and roll και μπορεί να τελειώσει καλά τις φάσεις μέσα στο ζωγραφιστό, ενώ είναι και πολύ καλός rim protector στην άμυνα.

Ο 24χρονος μέτρησε στην πρώτη του χρονιά με τους «πολεμιστές» 11,5 πόντους και 5,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ με τους Ντιτρόιτ Πίστονς έκανε τη σεζόν 2022-23 την καλύτερη χρονιά του σε μέσους όρους, καθώς σημείωσε 12,7 πόντους και 8,1 ριμπάουντ ανά ματς. Τελευταία του ομάδα ήταν οι Ιντιάνα Πέισερς, οι οποίοι δεν τον πίστεψαν και τον άφησαν ελεύθερο.

YouTube thumbnail

Headlines:
Economy
ΕΛΤΑ: Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση

ΕΛΤΑ: Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 02.11.25

Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Η σελίδα «Figurei8ht» μέσω προσομοιώσεων παρουσίασε τις ομάδες με τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν στην επόμενη φάση της Euroleague. Τι ισχύει για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό
Euroleague 02.11.25

Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Σερτζ Ιμπάκα είναι ελεύθερος και φέρεται να προτάθηκε στον Παναθηναϊκό που έχει θέμα στη θέση του σέντερ λόγω Χολμς και Λεσόρ – Τι σκέφτονται οι άνθρωποι των πράσινων.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»
Μπάσκετ 31.10.25

Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αναφέρθηκε στην μεγάλη πίεση που φάνηκαν να έχουν οι ερυθρόλευκοι, ενώ τόνισε πως πρέπει να ηρεμήσουν…

Σύνταξη
Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 31.10.25

Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε ξανά στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ και έγινε νέος χαμός, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague 31.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 31.10.25

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μονακό – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»
Ελλάδα 03.11.25

«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»

Ένα από τα 46 σημεία που κλείνουν από σήμερα είναι το μέχρι πρότινος πολυσύχναστο κατάστημα των ΕΛΤΑ στον αριθμό 164 της Ιπποκράτους, όπου από το πρωί καταφθάνουν πολίτες για να εξυπηρετηθούν.

Σύνταξη
Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying
Ξαφνικό 03.11.25

Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying

Λίγος καιρός έμεινε μέχρι να κάνει την εμφάνισή του στις μικρές οθόνες ο 5ος και τελευταίος κύκλος του Stranger Things, ωστόσο τα δράματα έχουν ξεκινήσει ήδη. Και δεν είναι ωραία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
Music 03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βρετανία: Οι πολίτες έχουν σκληρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση από τους Αμερικανούς
Έρευνα 03.11.25

Στη Βρετανία οι πολίτες έχουν σκληρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση από τους Αμερικανούς

Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η άποψη που θέλει τη Βρετανία να είναι περισσότερο φιλελεύθερη σε σχέση με την Αμερική δεν αληθεύει σε όλα τα ζητήματα.

Σύνταξη
Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα
«Αδύνατον να μείνουμε» 03.11.25

Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Η ExxonMobil αντιδρά στην οδηγία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού
Ελλάδα 03.11.25

Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού

Μεγάλη είναι η καταστροφή στο σπίτι στα Βορίζια στο οποίο είχε τοποθετηθεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός μία ημέρα πριν το αιματοκύλισμα

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία

Δείτε τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τις αλλαγές στην Εθνική εν όψει των τελευταίων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Σύνταξη
Βορίζια: «Επαε θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου
Βαρύ πένθος 03.11.25 Upd: 15:18

«Επαέ θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου

Σκηνικό αρχαίας τραγωδίας θυμίζουν τα Βορίζια όπου σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 39χρονου που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών το Σάββατο

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Καρυστιανού: Υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Χωρίς υπογραφή Κοβέσι η ποινική έρευνα για τα Τέμπη ανατέθηκε στη Βουλή
Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα 03.11.25

Υπόμνημα Καρυστιανού: Χωρίς υπογραφή Κοβέσι και με fast track διαδικασίες η ποινική έρευνα για την 717 ανατέθηκε στη Βουλή

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ζητά να γίνει έρευνα για τους λόγους που η ποινική δικογραφία για την 717 ανατέθηκε στη Βουλή ενώ δεν υπήρχε θέμα παραγραφής όπως είχε ισχυριστεί η αρμόδια επιτροπή

Σύνταξη
Eurovision 2026: Αυτές είναι οι συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Music Stage 03.11.25

Eurovision 2026: Αυτές είναι οι συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Oλοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας για τη Eurovision 2026: 264 τραγούδια κατατέθηκαν από καλλιτέχνες και δημιουργούς, ενώ φέτος η επιλογή θα γίνει μέσω δύο Ημιτελικών και ενός Τελικού, με αυξημένο ρόλο του κοινού

Σύνταξη
«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Ζητούν ανάκληση 03.11.25

«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη κάνει λόγο για υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων λόγω της απόφασης του κλεισίματος υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Σύνταξη
Ο πατέρας του Γιαμάλ είναι άνεργος και χαίρεται που ο γιος του τον στηρίζει: «Οι νέοι πρέπει να δουλεύουν»
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ο πατέρας του Γιαμάλ είναι άνεργος και χαίρεται που ο γιος του τον στηρίζει: «Οι νέοι πρέπει να δουλεύουν»

Νέες αντιδράσεις προκάλεσε ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος κατέκρινε τους νέους ότι δεν θέλουν να δουλεύουν, ενώ ο ίδιος βιοπορίζεται από τον γιο του…

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο