Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό προσαγωγό και δεδομένου πως και ο Ρισόν Χολμς είναι στα πιτς επίσης λόγω τραυματισμού, ο Παναθηναϊκός είναι σχεδόν αναγκασμένος να βγει στην αγορά για να πάρει παίκτη στην θέση του σέντερ.

Οι «πράσινοι» περιμένουν και την επάνοδο του Ματίας Λεσόρ, ωστόσο το πρόβλημα έχει γίνει πλέον ποσοτικό, καθώς μοναδικός διαθέσιμος σέντερ για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι ο Ντίνος Μήτογλου και αυτός κατά συνθήκη.

Ποιοι είναι οι τρεις καλύτεροι σέντερ από το NBA που παραμένουν χωρίς ομάδα και μπορούν υπό προϋποθέσεις να… παίξουν για τους «πράσινους».

1. Πρίσιους Ατσίουα

Ο Ατσίουα είναι παίκτης που αγωνίζεται και στο «4» και στο «5» και το καλοκαίρι ακούστηκε και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Σε τέσσερα χρόνια στο NBA έχει περισσότερα από 1000 λεπτά συμμετοχής. Πέρυσι αντιμετώπισε κάποια προβλήματα τραυματισμών, τα οποία πλέον έχει ξεπεράσει.

Μετράει 6.6 πόντους μέσο όρο και 5.6 ριμπάουντ, παίζοντας περίπου 20 λεπτά ανά παιχνίδι, σουτάροντας με 52.9% εντός πεδιάς, με 27.8% στο τρίποντο και 59.4% στις βολές. Παραμένει χωρίς ομάδα και θα ερχόταν στη Euroleague. Με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει παίκτη, μετά και τον τραυματισμό του Γιούρτσεβεν δεν αποκλείεται να κάνει κίνηση για τον Νιγηριανό σέντερ.

2. Μο Μπάμπα

Το νούμερο έξι του draft του 2018, έπαιξε την περυσινή σεζόν στους Κλίπερς. Το καλοκαίρι υπέγραψε 10ήμερο συμβόλαιο με του Πέλικανς, ωστόσο δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει και έμεινε και πάλι ελεύθερος. Δεν δείχνει διατεθειμένος να περάσει ακόμα μία σεζόν μεταξύ πάγκου και… G-League και ενδέχεται να μετακομίσει στην Ευρώπη, είτε για τον Παναθηναϊκό είτε για κάποια άλλη ομάδα. Μοιάζει να είναι το ιδανικό fit για τους πράσινους ως ο αντί-Γιούρτσεβεν.

Τα φυσικά του χαρακτηριστικά είναι φοβερά, είναι 2.13μ. ύψος, τελειώνει πολύ καλά τις φάσεις πάνω από το στεφάνι και είναι πολύ καλός ριμπάουντερ. Έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στους Λος Άντζελες Λέικερς (2023), στους Φιλαδέλφεια Σίξερς (2023-24) και στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς (2025). Με τους Ορλάντο Μάτζικ να καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη θέση μεταξύ των συλλόγων στους οποίους έχει παίξει ο Μπάμπα, καθώς φόρεσε τη φανέλα τους την πενταετία 2018-2023.

3. Τζέιμς Γουάισμαν

Ο Γουάισμαν ήταν το νούμερο 2 του draft του 2020, ωστόσο δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες που υπήρχαν για εκείνον στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, καθώς αντιμετώπισε πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι τον άφησαν πίσω. Είναι εξαιρετικός στο pick and roll και μπορεί να τελειώσει καλά τις φάσεις μέσα στο ζωγραφιστό, ενώ είναι και πολύ καλός rim protector στην άμυνα.

Ο 24χρονος μέτρησε στην πρώτη του χρονιά με τους «πολεμιστές» 11,5 πόντους και 5,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ με τους Ντιτρόιτ Πίστονς έκανε τη σεζόν 2022-23 την καλύτερη χρονιά του σε μέσους όρους, καθώς σημείωσε 12,7 πόντους και 8,1 ριμπάουντ ανά ματς. Τελευταία του ομάδα ήταν οι Ιντιάνα Πέισερς, οι οποίοι δεν τον πίστεψαν και τον άφησαν ελεύθερο.