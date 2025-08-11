Τι γίνεται με τον Γιούρτσεβεν στον Παναθηναϊκό: Νέα δημοσιεύματα από την Ιταλία για τον Τούρκο

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε κατά πάσα πιθανότητα το ρόστερ του για την επόμενη σεζόν με την μεταγραφή του Ρισόν Χολμς, ο οποίος άφησε για πρώτη φορά το NBA, προκειμένου να αγωνιστεί στη Euroleague.

Οι πράσινοι έχτισαν το πιο ακριβό ρόστερ της ιστορίας τους με το αγωνιστικό μπάτζετ να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια, μεικτά και την ομάδα να έχει τουλάχιστον δύο ισάξιους παίκτες σε κάθε θέση.

Στην θέση του σέντερ με την προσθήκη του Ρισόν Χολμς, ο οποίος έρχεται για να πλαισιώσει τον Ματίας Λεσόρ, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως δεν περισσεύει καθόλου χρόνος για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν που ξεκινάει ως τρίτος ψηλός τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Αντρέα Καλτσόνι αναφέρει πως ο Τούρκος σέντερ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε και με τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στη frontline των πράσινων δεν αποκλείεται να θελήσει να αποχωρήσει.

Βέβαια τονίζει πως οι Τούρκοι δεν έχουν καταθέσει ακόμα πρόταση στον Παναθηναϊκό, παρά την φημολογία που υπήρχε από την Λιθουανία για προσφορά 600.000 ευρώ.

Αναλυτικά όσα υποστηρίζει ο Καλτσόνι για τον Γιουρτσέβεν:

«Η Φενέρμπαχτσε ενδιαφέρεται για τον Ομέρ Γιουρτσέβεν, αλλά δεν έχει καταθέσει ακόμη επίσημη πρόταση στον Παναθηναϊκό. Η τουρκική ομάδα παρακολουθεί την υπόθεση και βρίσκεται σε επαφές με τον παίκτη. Όσον αφορά τον πλέι μέικερ, η Φενέρ κοιτάζει προς το NBA», έγραψε ο Ιταλός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.