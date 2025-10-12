Πώς συνδέεται ο Χορντ με τον Γιουρτσεβέν – Τα σενάρια για το μέλλον του Τούρκου
Μεταγραφικά σενάρια στην Τουρκία εμπλέκουν τους Τζέιλεν Χορντ και Ομέρ Γιουρτσεβέν, αναφορικά με την ενίσχυση της Φενέρμπαχτσε.
- Γιατί ο δικαστής δεν ελέγχει όλο το παρελθόν των δραστών - Ποινικολόγος για την επίθεση με πιρούνι στην έγκυο
- Αρχές Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης - Από 1,11 ευρώ το λίτρο η τιμή του πετρελαίου
- Αλλάζει πρόσωπο η αγορά διαμερισμάτων στην Αθήνα - Ανακατασκευές, τάσεις και αλλαγή φιλοσοφίας
- Εστάλησαν 218.000 «ραβασάκια» για ανασφάλιστα οχήματα και τέλη κυκλοφορίας - Η προθεσμία πριν το πρόστιμο
Ρεπορτάζ στην Τουρκία αναλύει τα δεδομένα για την ενίσχυση της frontline της Φενέρμπαχτσε και μεταξύ άλλων «μπλέκει» και τον ψηλό του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιουρτσεβέν.
Συγκεκριμένα, ο Τούρκος δημοσιογράφος, Ουγκούρ Σελτσούκ, αναφέρει πως ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει ως προτεραιότητα την απόκτηση ενός ψηλού που να αγωνίζεται στο «4» και να έχει αθλητικότητα, ευελιξία και ικανότητας στο ριμπάουντ.
Ο Χορντ και ο Γιουρτσέβεν
Ένα από τα ονόματα που έχουν ξεχωρίσει είναι αυτό του Τζέιλεν Χορντ, ωστόσο, το buy out του παίκτη θεωρήθηκε υπερβολικά υψηλό το προηγούμενο διάστημα, αλλά πλέον δεν μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο.
Και δεν έμεινε εκεί ο Τούρκος δημοσιογράφος που έβαλε στη συζήτηση και τον Γιουρτσεβέν, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό αλλά υπάρχει out στο συμβόλαιό του και θα μπορούσε να το ενεργοποιήσει η Φενέρ.
- Τι χρειάζεται η Εθνική Ελλάδας για να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026
- Ο αδερφός του Γιόκιτς καταδικάστηκε σε φυλάκιση για γροθιά σε οπαδό των Λέικερς (vid)
- Έγινε κι αυτό: Οπαδοί διέκοψαν την κυκλοφορία σε αυτοκινητόδρομο γιατί έπαιξαν ξύλο! (vid)
- Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)
- Τούχελ: «Η πόρτα της Εθνικής είναι ανοικτή για όλους»
- Πώς συνδέεται ο Χορντ με τον Γιουρτσεβέν – Τα σενάρια για το μέλλον του Τούρκου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις