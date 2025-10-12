Πώς συνδέεται ο Χορντ με τον Γιουρτσεβέν – Τα σενάρια για το μέλλον του Τούρκου

Ρεπορτάζ στην Τουρκία αναλύει τα δεδομένα για την ενίσχυση της frontline της Φενέρμπαχτσε και μεταξύ άλλων «μπλέκει» και τον ψηλό του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος δημοσιογράφος, Ουγκούρ Σελτσούκ, αναφέρει πως ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει ως προτεραιότητα την απόκτηση ενός ψηλού που να αγωνίζεται στο «4» και να έχει αθλητικότητα, ευελιξία και ικανότητας στο ριμπάουντ.

Ο Χορντ και ο Γιουρτσέβεν

Ένα από τα ονόματα που έχουν ξεχωρίσει είναι αυτό του Τζέιλεν Χορντ, ωστόσο, το buy out του παίκτη θεωρήθηκε υπερβολικά υψηλό το προηγούμενο διάστημα, αλλά πλέον δεν μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο.

Και δεν έμεινε εκεί ο Τούρκος δημοσιογράφος που έβαλε στη συζήτηση και τον Γιουρτσεβέν, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό αλλά υπάρχει out στο συμβόλαιό του και θα μπορούσε να το ενεργοποιήσει η Φενέρ.