Ο Παναθηναϊκός και τα σενάρια για τον Τζέρεμι Έβανς

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό προσαγωγό, κάτι που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός αναγκάζεται να βγει στην αγορά για να αποκτήσει παίκτη στην θέση του σέντερ.

Ειδικά αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός πως και ο Ρισόν Χολμς θα είναι εκτός για περίπου έναν μήνα, η απόκτηση παίκτη γίνεται επιτακτική για τους πράσινους.

Οι «πράσινοι» περιμένουν και την επάνοδο του Ματίας Λεσόρ, με μοναδικό διαθέσιμο σέντερ αυτή τη στιγμή τον Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος ωστόσο είναι περισσότερο «4» και λιγότερο «5».

Πριν από μερικές μέρες έπεσε στο τραπέζι, σύμφωνα με πληροφορίες το όνομα του Τζέρεμι Έβανς που αγωνίζεται φέτος στη Μύκονο Betsson στη Stoiximan GBL και το συμβόλαιό του με τους νησιώτες προβλέπει buy-out ύψους 50.000 δολαρίων για ομάδα της Euroleague.

Η περίπτωσή του δεν προχώρησε όταν τραυματίστηκε ο Χολμς, ωστόσο τώρα δεν αποκλείεται να αλλάξουν τα δεδομένα και με τον Τούρκο σέντερ να είναι στα πιτς. Ο 38χρονος Αμερικανός φόργουορντ-σέντερ έχει εμπειρία καθώς έχει αγωνιστεί τόσο στη Euroleague, όσο και στον Παναθηναϊκό κατά το παρελθόν.

Τι κάνει ο Έβανς με την φανέλα της Μυκόνου Betsson

Ο Τζέρεμι Έβανς έχει αγωνιστεί σε 4 ματς της Stoiximan GBL και μετράει 10.7 πόντους μέσο όρο σε 23.14 λεπτά συμμετοχής. Σουτάρει με 72.2% στο δίποντο, ενώ στο τρίποντο έχει 37.5% με 3/8 μέχρι τώρα στη σεζόν. Ο Αμερικανός μαζεύει 5.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στα τέσσερα παιχνίδια.