Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό
Euroleague 02 Νοεμβρίου 2025 | 10:59

Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Σερτζ Ιμπάκα είναι ελεύθερος και φέρεται να προτάθηκε στον Παναθηναϊκό που έχει θέμα στη θέση του σέντερ λόγω Χολμς και Λεσόρ – Τι σκέφτονται οι άνθρωποι των πράσινων.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στο «5» μετά τον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς, αλλά και την απουσία του Ματίας Λεσόρ, που βρίσκεται όμως σε φάση επιστροφής στη δράση. Οι πράσινοι έχουν «ξεμείνει» με τον Ομέρ Γιουρτσέβεν στη θέση του σέντερ και τον Ντίνο Μήτογλου υπό προϋποθέσεις, για αυτό και έχει αρχίσει μια συζήτηση για πιθανή μεταγραφή στο τριφύλλι.

Η ήττα από τη Μονακό επανέφερε αυτά τα σενάρια, ενώ οι προτάσεις για σέντερ είτε ελεύθερους, είτε με συμβόλαιο φτάνουν… βροχή στα γραφεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ένας από τους παίκτες μάλιστα που φέρεται να έχει προταθεί στους πράσινους για το «5» είναι και ο Σερτζ Ιμπάκα, ο πολιτογραφημένος Ισπανός, που έχει αγωνιστεί πολλά χρόνια στο NBA, έχει πάρει δαχτυλίδι και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους μπλόκερ στη Λίγκα.

Ο Ιμπάκα κυκλοφορεί ελεύθερος, αφού αποδεσμεύτηκε από την Μπάγερν, που είναι η τελευταία χρονικά ομάδα που αγωνίστηκε, ενώ έχει περάσει και από τη Ρεάλ Μαδρίτης και είναι ένας παίκτης που προτάθηκε στον Παναθηναϊκό, που έχει… λειψανδρία αυτή την περίοδο στη γραμμή των ψηλών.

Ο Παναθηναϊκός, ο Ιμπάκα και η απόφαση

Ο Ιμπάκα μπορεί να είναι 36 χρονών, όμως είναι ποιοτικός ψηλός, που αγγίζει τα 2.11 και έχει τεράστια εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο τόσο στη Euroleague όσο και στο ΝΒΑ. Αν και έχει μιλήσει με αρκετές ομάδες, δεν έχει συμφωνήσει ακόμη με κάποια και παραμένει ελεύθερος και όπως είναι λογικό προτάθηκε στον Παναθηναϊκό.

Οι πράσινοι δεδομένα κοιτάζουν την αγορά, όμως δεν έχουν καταλήξει ακόμη στο αν θα πάρουν σέντερ ή όχι, ενώ εφόσον γίνει αυτό δεν θα γίνει με σκοπό να πάρει έναν παίκτη που θα είναι συμπληρωματικός, αλλά θα κάνει πρόταση σε κάποιο 5αρι που θα συμβάλλει τα μέγιστα.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός περιμένει να δει και την κατάσταση του Λεσόρ, που είναι σε φάση επιστροφής και ανάλογα θα αποφασίσει ο Αταμάν σε συνεργασία με τη διοίκηση, αν θα χρειαστεί μεταγραφή στο «5», με τα ΜΜΕ στο εξωτερικό να αναφέρουν ότι ο Ιμπάκα είναι μια περίπτωση που εξετάζεται από το τριφύλλι.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Η αντίστροφη πορεία για το ελληνικό χρέος

Δημόσιο Χρέος: Η αντίστροφη πορεία για το ελληνικό χρέος

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

inWellness
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 02.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sports.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»
Μπάσκετ 31.10.25

Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αναφέρθηκε στην μεγάλη πίεση που φάνηκαν να έχουν οι ερυθρόλευκοι, ενώ τόνισε πως πρέπει να ηρεμήσουν…

Σύνταξη
Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 31.10.25

Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε ξανά στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ και έγινε νέος χαμός, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague 31.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 31.10.25

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μονακό – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)
Euroleague 31.10.25

Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, θύμισε στο κοινό την πρόβλεψη του Άλεκ Πίτερς για τη φετινή βαθμολογία της Ευρωλίγκας, λίγο πριν το ματς της ομάδας του στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό - Δείτε γιατί.

Σύνταξη
Student Councils Call for Nat’l Protest on Nov. 6
English edition 02.11.25

Student Councils Call for Nat’l Protest on Nov. 6

Students and university groups plan a nationwide demonstration on November 6, protesting staff shortages, poor infrastructure, and education reforms that they claim will increase academic pressure and reduce access to free public education

Σύνταξη
Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες – «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»
Follow up 02.11.25

Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες - «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντάξει, έκανα αυτό το πράγμα, αλλά αυτό και αυτό δεν συνέβησαν, απλά, δε συνέβησαν…» είπε ο Τσάρλι Σιν στην πρόσφατη εκπομπή «In Depth With Graham Bensinger».

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών
Η ανάρτηση 02.11.25

Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, πανηγυρίζει ακόμη για τη μείωση του χρόνου αναμονής στα ΤΕΠ στις... 3 ώρες και 30 λεπτά, αν και υποστηρίζει ότι δεν το κάνει

Σύνταξη
«Δε θα τελειώσει καλά» – Η αλλόκοτα αισιόδοξη ματιά της Ναν Γκόλντιν πάνω στην ανθρώπινη φύση
Καθαρή αγάπη 02.11.25

«Δε θα τελειώσει καλά» - Η αλλόκοτα αισιόδοξη ματιά της Ναν Γκόλντιν πάνω στην ανθρώπινη φύση

Μέσα στην μεγάλη αναδρομική έκθεση της Αμερικανίδας φωτογράφου κι ακτιβίστριας, Ναν Γκόλντιν, στο Μιλάνο, όπου παρά τον δυσοίωνα προφητικό τίτλο This Will Not End Well, ο συναισθηματικός οπτιμισμός είναι κυρίαρχος –και παράλογος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Και «γαλάζιες» διαφωνίες 02.11.25

ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Η αντιπολίτευση τονίζει ότι η τρίμηνη παράταση λειτουργίας των καταστημάτων της επαρχίας στα ΕΛΤΑ δεν είναι λύση, ενώ δείχνει τον πανικό της κυβέρνησης μετά τις αντιδράσεις

Σύνταξη
Ρήξη μεταξύ ΔΟΕ και Σαουδικής Αραβίας
Άλλα Αθλήματα 02.11.25

Ρήξη μεταξύ ΔΟΕ και Σαουδικής Αραβίας

H Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με το Ριάντ για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων eSports του 2027

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου – Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς
Κρίσιμη καμπή 02.11.25

Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου - Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς

Τα όπλα με τεχνολογία AI εισβάλλουν στα πεδία των μαχών και εκτοπίζουν τον παράγοντα ανθρώπινη κρίση στον εντοπισμό στόχου και στην επίθεση, εγείροντας βαθιά ηθικά και νομικά διλήμματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών
Ιστορία 02.11.25

Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών

Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των αδελφών Κατσιμίχα Ζεστά Ποτά, ο Σπύρος Αραβανής μας… κερνάει μια ακόμα γύρα, γράφοντας ένα βιβλίο για τη γέννηση του θρυλικού δίσκου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
