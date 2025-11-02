Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στο «5» μετά τον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς, αλλά και την απουσία του Ματίας Λεσόρ, που βρίσκεται όμως σε φάση επιστροφής στη δράση. Οι πράσινοι έχουν «ξεμείνει» με τον Ομέρ Γιουρτσέβεν στη θέση του σέντερ και τον Ντίνο Μήτογλου υπό προϋποθέσεις, για αυτό και έχει αρχίσει μια συζήτηση για πιθανή μεταγραφή στο τριφύλλι.

Η ήττα από τη Μονακό επανέφερε αυτά τα σενάρια, ενώ οι προτάσεις για σέντερ είτε ελεύθερους, είτε με συμβόλαιο φτάνουν… βροχή στα γραφεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ένας από τους παίκτες μάλιστα που φέρεται να έχει προταθεί στους πράσινους για το «5» είναι και ο Σερτζ Ιμπάκα, ο πολιτογραφημένος Ισπανός, που έχει αγωνιστεί πολλά χρόνια στο NBA, έχει πάρει δαχτυλίδι και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους μπλόκερ στη Λίγκα.

Ο Ιμπάκα κυκλοφορεί ελεύθερος, αφού αποδεσμεύτηκε από την Μπάγερν, που είναι η τελευταία χρονικά ομάδα που αγωνίστηκε, ενώ έχει περάσει και από τη Ρεάλ Μαδρίτης και είναι ένας παίκτης που προτάθηκε στον Παναθηναϊκό, που έχει… λειψανδρία αυτή την περίοδο στη γραμμή των ψηλών.

Ο Παναθηναϊκός, ο Ιμπάκα και η απόφαση

Ο Ιμπάκα μπορεί να είναι 36 χρονών, όμως είναι ποιοτικός ψηλός, που αγγίζει τα 2.11 και έχει τεράστια εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο τόσο στη Euroleague όσο και στο ΝΒΑ. Αν και έχει μιλήσει με αρκετές ομάδες, δεν έχει συμφωνήσει ακόμη με κάποια και παραμένει ελεύθερος και όπως είναι λογικό προτάθηκε στον Παναθηναϊκό.

Οι πράσινοι δεδομένα κοιτάζουν την αγορά, όμως δεν έχουν καταλήξει ακόμη στο αν θα πάρουν σέντερ ή όχι, ενώ εφόσον γίνει αυτό δεν θα γίνει με σκοπό να πάρει έναν παίκτη που θα είναι συμπληρωματικός, αλλά θα κάνει πρόταση σε κάποιο 5αρι που θα συμβάλλει τα μέγιστα.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός περιμένει να δει και την κατάσταση του Λεσόρ, που είναι σε φάση επιστροφής και ανάλογα θα αποφασίσει ο Αταμάν σε συνεργασία με τη διοίκηση, αν θα χρειαστεί μεταγραφή στο «5», με τα ΜΜΕ στο εξωτερικό να αναφέρουν ότι ο Ιμπάκα είναι μια περίπτωση που εξετάζεται από το τριφύλλι.