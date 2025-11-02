Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Μετά από ένα μήνα γεμάτο δράση σε 8 αγωνιστικές, τα πρώτα προγνωστικά της Euroleague είναι γεγονός. Ο δρόμος μέχρι τα play off και το Final Four της Αθήνας είναι ακόμη μακρύς με άλλα 30 παιχνίδια στην κανονική περίοδο, ωστόσο η δυναμική των ομάδων σταδιακά ξεκαθαρίζει.

Ποιες ομάδες θα αγωνιστούν στα play off και τα play in; Ποιες από αυτές θα εξασφαλίσουν το πλεονέκτημα έδρας; Πού βρίσκονται ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μετά από τις πρώτες αγωνιστικές; Τις απαντήσεις έχουν οι προσομοιώσεις της σελίδας «Figurei8ht».

Οι πιθανότητες πρόκρισης στα play in και τα play off της Euroleague

Η φετινή εκκίνηση της πρωταθλήτριας Φενέρμπαχτσε δημιουργεί την πρώτη μεγάλη έκπληξη, καθώς την τοποθετεί οριακά εκτός 10άδας στις προσομοιώσεις, συγκεκριμένα στην 11η θέση με 44% πιθανότητα να προκριθεί στα play in, ωστόσο η απευθείας θέση στην 6άδα φαίνεται οριακά αδύνατη, με 16%, ενώ οι εκτιμώμενες νίκες φτάνουν τις 18.2.

Όσον αφορά τους «αιώνιους», το ενδεχόμενο απουσίας από τα play off φαίνεται οριακά αδύνατο. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός προβλέπεται να τερματίσει στη 2η θέση με 24.9 εκτιμώμενες νίκες, ενώ οι πιθανότητες να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας ανέρχονται στο 68%.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός προβλέπεται να χάσει το πλεονέκτημα έδρας στο όριο, καθώς οι προσομοιώσεις τον τοποθετούν στην 5η θέση, ισόβαθμο στις 22 νίκες με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ωστόσο του δίνονται περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί στην τετράδα από την Ισραηλινή ομάδα, με 32%.

Στην κορυφή της βαθμολογίες προβλέπεται η Ζαλγκίρις, η οποία εντυπωσιάζει συγκριτικά με την περσινή σεζόν και έχει ξεκινήσει με ρεκόρ 8-2. Μάλιστα, οι εκτιμώμενες νίκες ανέρχονται στις 26.9, και τις πιθανότητες τετράδας στο 82%.

Στην τελευταία θέση τοποθετείται η Βιλερμπάν, με 11.1 εκτιμώμενες νίκες. Η γαλλική ομάδα έχει ρεκόρ 2-6 και το «Figurei8ht» της δίνει μόλις 1% πιθανότητα να βρεθεί στη 10άδα.