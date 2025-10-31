Τι έκανε ο Ντινγουίντι στο ντεμπούτο του με την Μπάγερν στη Euroleague (vids)

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι έκανε το ντεμπούτο του στη Euroleague με τη φανέλα της Μπάγερν και οι Βαυαροί πήραν τη νίκη κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, με τον Αμερικανό πρώην NBAer να κάνει θετικό ντεμπούτο.

Ο γκαρντ της Μπάγερν, που προτού υπογράψει στη γερμανική ομάδα ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό, έπαιξε 20:09 στο πρώτο του παιχνίδι στην Ευρώπη και είχε καλή παρουσία, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει μόλις λίγες προπονήσεις με την ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ.

Συνολικά, ο Ντινγουίντι πέτυχε 6 πόντους (1/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα και 4/5 βολές), τρεις ασίστ, ένα κλέψιμο αλλά και δύο λάθη συγκεντρώνοντας 3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Το πρώτο καλάθι του Ντινγουίντι

Ο Ντινγουίντι είναι σίγουρο ότι χρειάζεται χρόνο προσαρμογής στα ευρωπαϊκά δεδομένα, αφού έφυγε από τον μαγικό κόσμο του NBA για πρώτη φορά στη σπουδαία καριέρα του. Αυτό είναι κάτι που γνωρίζει και ο προπονητής του, αλλά κι ο ίδιος, όμως ο Χέρμπερτ τον χρησιμοποίησε αρκετά κι εκείνος και πήρε προσπάθειες και δημιούργησε και ήταν σημαντικός για να πάρει τη νίκη η Μπάγερν κόντρα στην Μπολόνια στο Μόναχο.

Τα λόγια του Χέρμπερτ για τον Ντινγουίντι

«Θα είναι μια μεταβατική περίοδος», εξήγησε ο Χέρμπερτ. «Είναι ένα διαφορετικό είδος παιχνιδιού για αυτόν, με την απόσταση μεταξύ των παικτών. Το γήπεδο δεν είναι τόσο μεγάλο όσο του NBA, η απόσταση μεταξύ των παικτών είναι λίγο διαφορετική, αλλά θα προσαρμοστεί», συμπλήρωσε ο προπονητής της γερμανικής ομάδας.