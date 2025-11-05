Ο Σλάγκερ ορίστηκε από την ΚΕΔ στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Η ΚΕΔ έκανε γνωστούς το πρωί της Τετάρτης (05/11), τους διαιτητές για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ορίζοντας διαιτητή τον Γερμανό Ντάνιελ Σλάγκερ,για το ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (09/11,21:00).

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Σβεν Βασίτζκι-Γκίντερ, Τομπίας Φριτζ, 4ος ορίστηκε ο Πολυχρόνης και στο VAR θα βρίσκονται οι Πασκάλ Μίλερ, Ευαγγέλου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, το Κηφισιά-Ολυμπιακός θα διευθύνει ο Βεργέτης, με τον Παπαδόπουλο στο VAR, ενώ στο ΟΦΗ–ΑΕΚ ορίστηκε ο Τσακαλίδης, με τον Τζήλο να είναι στο VAR.

Ο διαιτητής στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και όλοι οι ορισμοί της 10ης αγωνιστικής:

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

17:00 Παναιτωλικός – ΑΕΛ

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Σπυρόπουλος

4ος: Ανδριανός

VAR: Πολυχρόνης, Κουμπαράκης

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

15:00 Άρης – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Διαιτητής: Ζαμπάλας

Βοηθοί: Μηνούδης, Κωνσταντίνου

4ος: Κεχαγιάς

VAR: Ευαγγέλου, Κουκούλας

15:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος

4ος: Κόκκινος

VAR: Παπαδόπουλος, Κατσικογιάννης

17:00 Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί: Πάτρας, Νταβέλας

4ος: Νταούλας

VAR: Κουμπαράκης, Αντωνίου

17:30 ΟΦΗ – ΑΕΚ

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κόλλιας

4ος: Δρακίδης

VAR: Τζήλος, Μπεκιάρης

19:00 Ατρόμητος – Βόλος

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Αρμακόλας, Οικονόμου

4ος: Κατοίκος

VAR: Παπαπέτρου, Μέγας

21:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Ντάνιελ Σλάγκερ

Βοηθοί: Σβεν Βασίτζκι-Γκίντερ, Τομπίας Φριτζ

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Πασκάλ Μίλερ, Ευαγγέλου.