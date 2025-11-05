sports betsson
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Ο Σλάγκερ ορίστηκε από την ΚΕΔ στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 05 Νοεμβρίου 2025 | 12:46

Ο Σλάγκερ ορίστηκε από την ΚΕΔ στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 10η αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Γερμανό Ντάνιελ Σλάγκερ να ορίζεται στο ντέρμπι της Λεωφόρου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Η ΚΕΔ έκανε γνωστούς το πρωί της Τετάρτης (05/11), τους διαιτητές για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ορίζοντας διαιτητή τον Γερμανό Ντάνιελ Σλάγκερ,για το ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (09/11,21:00).

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Σβεν Βασίτζκι-Γκίντερ, Τομπίας Φριτζ, 4ος ορίστηκε ο Πολυχρόνης και στο VAR θα βρίσκονται οι Πασκάλ Μίλερ, Ευαγγέλου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, το Κηφισιά-Ολυμπιακός θα διευθύνει ο Βεργέτης, με τον Παπαδόπουλο στο VAR, ενώ στο ΟΦΗ–ΑΕΚ ορίστηκε ο Τσακαλίδης, με τον Τζήλο να είναι στο VAR.

Ο διαιτητής στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και όλοι οι ορισμοί της 10ης αγωνιστικής:

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

17:00 Παναιτωλικός – ΑΕΛ

Διαιτητής: Μόσχου
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Σπυρόπουλος
4ος: Ανδριανός
VAR: Πολυχρόνης, Κουμπαράκης

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

15:00 Άρης – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Διαιτητής: Ζαμπάλας
Βοηθοί: Μηνούδης, Κωνσταντίνου
4ος: Κεχαγιάς
VAR: Ευαγγέλου, Κουκούλας
15:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Βεργέτης
Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος
4ος: Κόκκινος
VAR: Παπαδόπουλος, Κατσικογιάννης
17:00 Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Ματσούκας
Βοηθοί: Πάτρας, Νταβέλας
4ος: Νταούλας
VAR: Κουμπαράκης, Αντωνίου
17:30 ΟΦΗ – ΑΕΚ

Διαιτητής: Τσακαλίδης
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κόλλιας
4ος: Δρακίδης
VAR: Τζήλος, Μπεκιάρης
19:00 Ατρόμητος – Βόλος

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης
Βοηθοί: Αρμακόλας, Οικονόμου
4ος: Κατοίκος
VAR: Παπαπέτρου, Μέγας
21:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Ντάνιελ Σλάγκερ
Βοηθοί: Σβεν Βασίτζκι-Γκίντερ, Τομπίας Φριτζ
4ος: Πολυχρόνης
VAR: Πασκάλ Μίλερ, Ευαγγέλου.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Bank of America: Παραμένει overweight για την Ελλάδα – Οι 5 μετοχές που ξεχωρίζει

Bank of America: Παραμένει overweight για την Ελλάδα – Οι 5 μετοχές που ξεχωρίζει

Θλίψη στο παγκόσμιο βόλεϊ: «Έφυγε» ο Σαμπέρ Καζέμι σε ηλικία 26 ετών
Η ανακοίνωση 05.11.25

Θλίψη στο παγκόσμιο βόλεϊ: «Έφυγε» ο Σαμπέρ Καζέμι σε ηλικία 26 ετών

Πένθος στο παγκόσμιο βόλεϊ με την είδηση του θανάτου Σαμπέρ Καζέμι, ο οποίος αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη, αφήνοντας την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/11).

Σύνταξη
«Πέταξε» για τη Σουηδία ο Παναθηναϊκός (pics)
Europa League 05.11.25

«Πέταξε» για τη Σουηδία ο Παναθηναϊκός (pics)

Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε από το «Ελ. Βενιζέλος», με προορισμό τη Σουηδία και τον κρίσιμο αγώνα με τη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Καμία ευθύνη» 05.11.25

Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Στόχος μου να αποκαταστήσω τη θεσμικότητα και τη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε
Freedom 05.11.25

Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε

Η χαλαρή απόδραση για έξι γυμνιστές στη θάλασσα, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, καθώς μπέρδεψαν τις παραλίες. Και οι Αρχές στη Φλόριντα δεν έδειξαν επιείκεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα
ΠΑΣΟΚ 05.11.25

Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα

Η κυβέρνηση «απαξιώνει οτιδήποτε υπάρχει και στηρίζει την κοινωνία, ενώ τα ΕΛΤΑ έχουν και κοινωνική αποστολή», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κολωνός: Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας
Ελλάδα 05.11.25

Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας στον Κολωνό

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα για το συμβάν και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο

Σύνταξη
Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα
«Πράξη ευθύνης» 05.11.25

Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα

Οι πρώτες 1.800 λέξεις από το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα - Στην εισαγωγή του βιβλίου αναφέρεται στη δική του «αλήθεια», όπως τη βίωσε, από την ανάληψη της προεδρίας του Συνασπισμού ώς τις κρίσιμες αποφάσεις στη διακυβέρνηση της χώρας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει

«Η οργισμένη δήλωση Χατζηδάκη αποδεικνύει ότι το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για τα ΕΛΤΑ», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση-βαβέλ προσωπικών φιλοδοξιών»

Σύνταξη
