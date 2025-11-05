Ο Σλάγκερ ορίστηκε από την ΚΕΔ στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές της 10η αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Γερμανό Ντάνιελ Σλάγκερ να ορίζεται στο ντέρμπι της Λεωφόρου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
- Στην Αθήνα μέσα στον Νοέμβριο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
- Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας στον Κολωνό
- Σύλληψη Ρώσου μοναχού - Αρνήθηκε να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα στους αστυνομικούς
- Σοβαρή καταγγελία της ΕΙΝΑΠ: Ήταν αστυνομικοί οι άνδρες με πολιτικά που εισέβαλαν στο ΤΕΠ και ζητούσαν ιατρικά στοιχεία;
Η ΚΕΔ έκανε γνωστούς το πρωί της Τετάρτης (05/11), τους διαιτητές για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ορίζοντας διαιτητή τον Γερμανό Ντάνιελ Σλάγκερ,για το ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (09/11,21:00).
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Σβεν Βασίτζκι-Γκίντερ, Τομπίας Φριτζ, 4ος ορίστηκε ο Πολυχρόνης και στο VAR θα βρίσκονται οι Πασκάλ Μίλερ, Ευαγγέλου. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, το Κηφισιά-Ολυμπιακός θα διευθύνει ο Βεργέτης, με τον Παπαδόπουλο στο VAR, ενώ στο ΟΦΗ–ΑΕΚ ορίστηκε ο Τσακαλίδης, με τον Τζήλο να είναι στο VAR.
Ο διαιτητής στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και όλοι οι ορισμοί της 10ης αγωνιστικής:
Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025
17:00 Παναιτωλικός – ΑΕΛ
Διαιτητής: Μόσχου
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Σπυρόπουλος
4ος: Ανδριανός
VAR: Πολυχρόνης, Κουμπαράκης
Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025
15:00 Άρης – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
Διαιτητής: Ζαμπάλας
Βοηθοί: Μηνούδης, Κωνσταντίνου
4ος: Κεχαγιάς
VAR: Ευαγγέλου, Κουκούλας
15:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός
Διαιτητής: Βεργέτης
Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος
4ος: Κόκκινος
VAR: Παπαδόπουλος, Κατσικογιάννης
17:00 Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Ματσούκας
Βοηθοί: Πάτρας, Νταβέλας
4ος: Νταούλας
VAR: Κουμπαράκης, Αντωνίου
17:30 ΟΦΗ – ΑΕΚ
Διαιτητής: Τσακαλίδης
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κόλλιας
4ος: Δρακίδης
VAR: Τζήλος, Μπεκιάρης
19:00 Ατρόμητος – Βόλος
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης
Βοηθοί: Αρμακόλας, Οικονόμου
4ος: Κατοίκος
VAR: Παπαπέτρου, Μέγας
21:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Ντάνιελ Σλάγκερ
Βοηθοί: Σβεν Βασίτζκι-Γκίντερ, Τομπίας Φριτζ
4ος: Πολυχρόνης
VAR: Πασκάλ Μίλερ, Ευαγγέλου.
- «Ο Γιαμάλ οδηγεί τον Φλικ στην έξοδο» – Χαμός στην Μπαρτσελόνα
- Τι είπε ο CEO της Euroleague για το NBA Europe: «Θα βλάψει το ευρωπαϊκό μπάσκετ»
- Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρουσία του στο ματς με την Αϊντχόφεν (vid)
- Σοκ στον Πανιώνιο: Ρήξη χιαστού ο Λούντζης, θα χειρουργηθεί άμεσα
- Θλίψη στο παγκόσμιο βόλεϊ: «Έφυγε» ο Σαμπέρ Καζέμι σε ηλικία 26 ετών
- Λουτσέσκου: «Που δίνω μεγαλύτερη σημασία; Και στη Γιουνγκ Μπόις και στον Παναθηναϊκό»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις