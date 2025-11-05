«Πέταξε» για τη Σουηδία ο Παναθηναϊκός (pics)

Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (5/11) για τη Σουηδία, ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με σκοπό τους τρεις βαθμούς που θα κρατήσουν ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης των Πρασίνων.

Ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε τον Τάσο Μπακασέτα στην αποστολή της ομάδας, ενώ εκτός πλάνων έμεινε ο Φακούντο Πελίστρι, με τους τραυματίες Ντάβιντε Καλάμπρια και Ρενάτο Σάντσες.

Το σημερινό πρόγραμμα του «τριφυλλιού» περιλαμβάνει στις 18:15 την προγραμμματισμένη συνέντευξη Τύπου του Ράφα Μπενίτεθ μαζί με έναν παίκτη της ομάδας, ενώ στις 19:00 θα ακολουθήσει προπόνηση στο «Malmö New Stadium».

Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για τη Σουηδία