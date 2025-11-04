Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα αναμένεται να ενταχτεί στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της ολικής αναδιοργάνωσης που επιχειρεί ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο Ισπανός παράγοντας αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Αθήνα, εξαιτίας μίας άλλης ανασυγκρότησης που πραγματοποιήθηκε πριν μερικούς μήνες στη Βαλένθια και επί της ουσίας, τον υποβάθμισε.

Ο Κορόνα δεν άλλαξε πόστο στις «νυχτερίδες», αφού διατηρεί την ιδιότητα του αθλητικού διευθυντή. Ωστόσο, από τον Μάιο του 2025 περιορίστηκαν αισθητά οι αρμοδιότητες του 44χρονου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

Μέχρι πρότινος, ο Κορόνα ήταν το πιο υψηλόβαθμο στέλεχος του ποδοσφαιρικού τμήματος της Βαλένθια και λειτουργούσε ως στενός σύμβουλος του ιδιοκτήτη, Πίτερ Λιμ. Ενός επιχειρηματία από τη Σιγκαπούρη, ο οποίος είναι το αφεντικό στο Μεστάγια από το 2014.

Ωστόσο, απογοητευμένος από τα αποτελέσματα της τελευταίας πενταετίας, ο Λιμ αποφάσισε την αναδόμηση της διοίκησης. Στις 31 Μαΐου γνωστοποιήθηκε η πρόσληψη του Άγγλου, Σον Γκέρλεϊ ως διευθύνοντα συμβούλου, με αποστολή να προχωρήσει σε αλλαγές στη λειτουργία του club.

Ο Γκέρλεϊ ανέλαβε πολλές από τις αρμοδιότητες που εξασκούσε ο Κορόνα, ιδίως σε ότι αφορά τον σχεδιασμό και τη χάραξη της στρατηγικής. Ο Ισπανός εξακολουθεί να ηγείται του σκάουτινγκ και να έχει εκτελεστικά καθήκοντα, όπως τις διαπραγματεύσεις με ατζέντηδες και ενδιάμεσους. Αλλά πλέον δεν συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων, όπως έχει εξηγήσει με δηλώσεις του.

Η υποβάθμιση του Κορόνα έχει αποτυπωθεί και… φωτογραφικά. Πριν την άφιξη του Γκέρλεϊ, ο Κορόνα εκπροσωπούσε τη διοίκηση της Βαλένθια στις επίσημες παρουσιάσεις των μεταγραφών ή στις ανανεώσεις και φωτογραφιζόταν με τους παίκτες. Την τελευταία φορά που το έπραξε ήταν στην παρουσίαση του Ντάνι Ράμπα, λίγες μέρες πριν την άφιξη του Γκέρλεϊ. Έκτοτε, αυτή την εκπροσώπηση την ανέλαβε ο Άγγλος CEO…

Η πρόταση του Παναθηναϊκού έρχεται στο κατάλληλο τάιμινγκ για τον Κορόνα. Επειδή θα είναι ξανά αυτός που θα σχεδιάζει και όχι εκείνος που απλώς θα εκτελεί, όπως συμβαίνει εδώ και μερικούς μήνες στο Μεστάγια. Η αμοιβή είναι πολύ καλή, ενώ ξεχωρίζει το δέλεαρ της συνεργασίας με τον συμπατριώτη του, Ράφα Μπενίτεθ. Οπότε, συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για να μπει ο Κορόνα στο αεροπλάνο για την Αθήνα…