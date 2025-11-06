Ο Μπιάνκο δίνει τη λύση: 1-0 ο ΠΑΟΚ (vid)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και μπήκε σε θέση οδηγού λίγο μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Συγκεκριμένα ο Μπάμπα έβγαλε την ασίστ και ο Μπιάνκο με όμορφο σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα των Ελβετών, κάνοντας το 1-0 για τον Δικέφαλο του Βορρά, γκολ το οποίο πανηγύρισε έξαλλα ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Δείτε το γκολ του ΠΑΟΚ:



