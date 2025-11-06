ΠΑΟΚ: H 11άδα που ανακοίνωσε ο Λουτσέσκου για την αναμέτρηση με τη Γιουνγκ Μπόις (pic)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου γνωστοποίησε την ενδεκάδα, επιλέγοντας τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, με τους Βολιάκο, Μιχαηλίδη, Κένι και Μπάμπα στην άμυνα. Στον άξονα θα είναι οι Μπιάνκο, Μεϊτέ και Κωνσταντέλιας, ενώ στην επίθεση θα πάρουν θέση οι Τάισον, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Λόβρεν, Τσάλοφ, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Σάστρε, Οζντόεφ, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Μύθου.