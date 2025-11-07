sports betsson
Υπερθέαμα: Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
Europa League 07 Νοεμβρίου 2025 | 00:28

Υπερθέαμα: Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)

Δείτε γκολ και highlights από τα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League (vid)

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Spotlight

Ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τις ομάδες να χαρίζουν πλούσιο θέαμα.

Κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε εύκολα της Γιουνγκ Μπόις με 4-0. Μπιάνκο (54’), Γιακουμάκης (67’), Κωνσταντέλιας (72’) και Μπάμπα (76’) τα γκολ.

Με Τζούριτσιτς

Με γκολ του Φίλιπ Τζούριτσιτς στο 85ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας της Μάλμε με 1-0. Οι Πράσινοι στην αρχή της αναμέτρησης έχασαν πέναλτι με τον Σφιντέρσκι.

Άτυχη η Νότιγχαμ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν καλύτερη στο παιχνίδι με την Στουρμ στο Γκρατς, αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος της και οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0. Έχασαν πέναλτι οι Reds, είχαν δοκάρι στο φινάλε, αλλά και αρκετές ακόμα ευκαιρίες για να σκοράρουν το γκολ της νίκης.

Επέστρεψε στις νίκες

Η Άστον Βίλα κέρδισε με 2-0 την Μακάμπι Τελ Αβίβ και επέστρεψε στις νίκες. Μάατσεν (45+1’) και Μάλεν (59’) τα γκολ.

Χωρίς νικητή

Στο 0-0 κόλλησαν Βικτόρια Πλζεν και Φενερμπαχτσέ, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό.

Σε ένα πεντάλεπτο

Η Μπέτις εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και επικράτησε της Λιόν με 2-0. Εζαλζουλί στο 30’ και Άντονι στο 35’ τα γκολ.

«Χ» στην Ιταλία

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι στο «Ρενάτο Νταλ’Αρα» ανάμεσα στην Μπολόνια και την Μπραν, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Διπλό στη Σκωτία

Η Ρόμα πέρασε από την Σκωτία, επικρατώντας της Ρέιντζερς με 2-0. Σούλε στο 13’ και Πελεγκρίνι στο 36’ τα γκολ.

Πήρε το ντέρμπι

Η Στουτγκάρδη πήρε το ντέρμπι με την Φέγενορντ με 2-0, χάρη στα γκολ του Ελ Κανούς (84’) και του Ουντάβ (90+1’).

Εντός έδρας

Η Φερεντσβάρος νίκησε εντός έδρας την Λουντογκόρετς με 3-1. Κανιτσόφσκι στο 32’, Καντού στο 53’ και Ζοσέφ στο 87’ τα γκολ.

Ματσάρα στην Πορτογαλία

Γκολ και θέαμα στην Πορτογαλία, με την Γκενκ να κερδίζει την Μπράγκα με το εντυπωσιακό 4-3.

Άνετη και ωραία

Η Θέλτα νίκησε εύκολα εκτός έδρας την Ντιναμό Ζάγκρεμπ με 3-0, με δύο γκολ ο Ντουράν (4’, 44’) και ένα αυτογκόλ του Ντομίνγκες (28’).

Έκανε το καθήκον της

Η Σάλτσμπουργκ επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και επικράτησε της Γκόου Αχέντ Ιγκλς με 2-0. Βέρτεσεν στο 60’ και Τέρζιτς στο 80’ τα γκολ.

Ένα ήταν αρκετό

Με γκολ – πέναλτι του Αρναούτοβιτς (85’), ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε στο Βελιγράδι την Λιλ με 1-0.

«Καθάρισε» στο τέλος

Η Βασιλεία με δύο γκολ στο τελευταίο 20άλεπτο, κέρδισε την Στεάουα Βουκουρεστίου με 3-1. Δύο γκολ ο Σακίρι (18’, 73’), ένα ο Σαλάχ (89’)

Εύκολο βράδυ

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Μίντιλαντ το παιχνίδι με την Σέλτικ, με τους Δανούς να επικρατούν εύκολα με 3-1. Από ένα γκολ πέτυχαν οι Έρλικ (34’), Γκορόρσα (35’) και Φρανκουλίνο (41’).

Ισοπαλία στην Ολλανδία

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Ολλανδία ανάμεσα στην Ουτρέχτη και την Πόρτο, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Ροντρίγκες στο 48’ το γκολ των γηπεδούχων, Σάινθ στο 68’ το αντίστοιχο των φιλοξενούμενων.

«Άλωσε» τη Νίκαια

Μεγάλη εμφάνιση και σπουδαία νίκη για την Φράιμπουργκ στην έδρα της Νις, με τους Γερμανούς να επικρατούν με ανατροπή 3-1. Μανζάνμπι στο 29’, Γκρίφο (πεν.) στο 39’ και Σέρχαντ στο 42’ τα γκολ για τους νικητές. Ο Κέβιν στο 25’ είχε ανοίξει το σκορ για τη Νις.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής του Europa League:

Ερυθρός Αστέρας-Λιλ 1-0
Μίντιλαντ-Σέλτικ 3-1
Στουρμ Γκρατς-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-0
Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Θέλτα 0-3
Μάλμε-Παναθηναϊκός 0-1
Νις-Φράιμπουργκ 1-3
Ζάλτσμπουργκ-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-0
Βασιλεία-FCSB 3-1
Ρέιντζερς-Ρόμα 0-2
Άστον Βίλα-Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-0
Μπέτις-Λιόν 2-0
Βικτόρια Πλζεν-Φενέρμπαχτσε 0-0
Στουτγκάρδη-Φέγενορντ 2-0
Μπράγκα-Γκενκ 3-4
Μπολόνια-Μπραν 0-0
ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις 4-0
Φερεντσβάρος-Λουντογκόρετς 3-1

Η βαθμολογία του Europa League:

Η επόμενη αγωνιστική (5η):

19:45 Λουντογκόρετς-Θέλτα
19:45 Άστον Βίλα-Γιούνγκ Μπόις
19:45 Ρόμα-Μίντιλαντ
19:45 Πόρτο-Νις
19:45 Φενέρμπαχτσε-Φερεντσβάρος
19:45 Φέγενορντ-Σέλτικ
19:45 Λιλ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ
19:45 ΠΑΟΚ-Μπραν
19:45 Βίκτορ Πλζεν-Φράιμπουργκ
20:00 Μπέτις-Ουτρέχτη
20:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάλμε
20:00 Ρέιντζερς-Μπράγκα
20:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Λιόν
20:00 Μπολόνια-Ζάλτσμπουργκ
20:00 Ερυθρός Αστέρας-FCSB
20:00 Γκόου Αχέντ Ινγκλς-Στουτγκάρδη
20:00 Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς
20:00 Γκενκ-Βασιλεία

Vita.gr
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Business
Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

Σύνταξη
Νατάσα Ρουγγέρη
