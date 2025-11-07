sports betsson
06.11.2025 | 23:02
Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο (βίντεο)
06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Conference League: «Τριάρα» η Κρίσταλ Πάλας στην ΑΖ, βαθμό η Ομόνοια στη Λωζάνη -Βαθμολογίες, αποτελέσματα
Conference League 07 Νοεμβρίου 2025 | 00:17
Conference League: «Τριάρα» η Κρίσταλ Πάλας στην ΑΖ, βαθμό η Ομόνοια στη Λωζάνη -Βαθμολογίες, αποτελέσματα

Δείτε όλα τα αποτελέσματα από την 3η αγωνιστική του Conference League, την Πέμπτη (6/11) – Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής.

Μετά τις Τσέλιε, Σαμσουνσπόρ και Μάιντς που συνέχισαν το απόλυτο των νικών  στα απογευματινά παιχνίδια, ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (6/11) το δεύτερο μισό της 3ης αγωνιστικής στο UEFA Conference League. Στην 15η θέση της βαθμολογίας η ΑΕΚ μετά το 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετά από τρία παιχνίδια στη διοργάνωση έχει συγκεντρώσει 4 βαθμούς, καθώς μετράει μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα.

Από εκεί και πέρα επιβλητική ήταν η Κρίσταλ Πάλας νίκησε στην Αγγλία την Άλκμααρ και μπήκε ξανά «γερά στο κόλπο» της πρόκρισης, φτάνοντας τους 6 βαθμούς. Αντιθέτως οι Ολλανδοί έχασαν κι άλλο έδαφος, καθώς αυτή ήταν η 2η ήττα τους.

Εξάλλου, μεγάλη ανατροπή πέτυχε η Ράγιο Βαγεκάνο απέναντι στη Λεχ Πόζναν, καθώς αν και έχανε με 0-2 ως το 59′, κατάφερε να γυρίσει τούμπα το ματς και να επικρατήσει με 3-2 χάρη γκολ του Γκαρσία στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Πολύτιμη νίκη και για το Στρασβούργο με 2-1 μέσα στη Χάκεν με τους Γερμανούς να φτάνουν επίσης τους 7 βαθμούς πλέον.

Στο μεταξύ τον 2ο βαθμό της πήρε η Ομόνοια, μετά το ισόπαλο 1-1 στην έδρα της Λωζάνης που έφτασε τους 7 βαθμούς και είναι από τις ομάδες που διεκδικούν πρόκριση.

Τέλος στο σκορ της ημέρας πέτυχε η Ντιναμό Κιέβου «σκόρπισε» με 6-0 τη Ζρίνσκι Μόσταρ. ωστόσο αυτή ήταν η πρώτοι τρεις βαθμοί για τους Ουκρανούς.

Τα αποτελέσματα στα παιχνίδια των 19:45 της 3ης αγωνιστικής στο Conference League

Σαχτάρ Ντόνετσκ (ΟΥΚ) – Μπρέινταμπλικ (ΙΣΛ) 2-0
Σπάρτα Πράγας (ΤΣΕ) – Ράκοβ (ΠΟΛ) 0-0
Μάιντς (ΓΕΡ) – Φιορεντίνα (ΙΤΑ) 2-1
Τσέλιε (ΣΛΟ) – Λέγκια Βαρσοβίας (ΠΟΛ) 2-1
Κουόπιο (ΦΙΝ) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (ΣΛΟ) 3-1
ΑΕΚ (ΕΛΛ) – Σάμροκ Ρόβερς (ΙΡΛ) 1-1
Σαμσουνσπόρ (ΤΟΥ) – Χάμρουν Σπάρτανς (ΜΑΛ) 3-0
ΑΕΚ Λάρνακας (ΚΥΠ) – Αμπερντίν (ΣΚΩ) 0-0
Νόα (ΑΡΜ) – Σίγκμα Όλομουτς (ΤΣΕ) 1-2

Τα αποτελέσματα στα παιχνίδια των 22:00

Ραπίντ Βιέννης (ΑΥΣ) – Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (ΡΟΥ) 0-1
Ντινάμο Κιέβου (ΟΥΚ) – Ζρίνσκι Μόσταρ (ΒΟΣ) 6-0
Κρίσταλ Πάλας (ΑΓΓ) – Αλκμάαρ (ΟΛΛ) 3-1
Ράγιο Βαγιεκάνο (ΙΣΠ) – Λεχ Πόζναν (ΠΟΛ) 3-2
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (ΓΙΒ) – Ριέκα (ΚΡΟ) 1-1
Σκεντίγια (ΣΚΟ) – Γιαγκελόνια (ΠΟΛ) 1-1
Χάκεν (ΣΟΥ) – Στρασμπούρ (ΓΑΛ) 1-2
Λωζάννη (ΕΛΒ) – Ομόνοια (ΚΥΠ) 1-1
Σέλμπουρν (ΙΡΛ) – Ντρίτα (ΚΟΣ) 0-1

Η βαθμολογία σε 3 αγωνιστικές

Η επόμενη αγωνιστική (4η):

Πέμπτη 27/11

19:45 Αλκμάαρ (ΟΛΛ) – Σέλμπουρν (ΙΡΛ)
19:45 Σλόβαν Μπρατισλάβας (ΣΛΟ) – Ράγιο Βαγιεκάνο (ΙΣΠ)
19:45 Λεχ Πόζναν (ΠΟΛ) – Λοζάννη (ΕΛΒ)
19:45 Ομόνοια (ΚΥΠ) – Ντινάμο Κιέβου (ΟΥΚ)
19:45 Ζρίνσκι Μόσταρ (ΒΟΣ) – Χάκεν (ΣΟΥ)
19:45 Σίγκμα Όλομουτς (ΤΣΕ) – Τσέλιε (ΣΛΟ)
19:45 Ράκοβ (ΠΟΛ) – Ραπίντ Βιέννης (ΑΥΣ)
19:45 Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (ΡΟΥ) – Μάιντς (ΓΕΡ)
19:45 Χάμρουν Σπάρτανς (ΜΑΛ) – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (ΓΙΒ)
22:00 Φιορεντίνα (ΙΤΑ) – ΑΕΚ (ΕΛΛ)
22:00 Λέγκια Βαρσοβίας (ΠΟΛ) – Σπάρτα Πράγας (ΤΣΕ)
22:00 Σάμροκ Ρόβερς (ΙΡΛ) – Σαχτάρ Ντόνετσκ (ΟΥΚ)
22:00 Στρασμπούρ (ΓΑΛ) – Κρίσταλ Πάλας (ΑΓΓ)
22:00 Γιαγκελόνια (ΠΟΛ) – Κουόπιο (ΦΙΝ)
22:00 Ριέκα (ΚΡΟ) – ΑΕΚ Λάρνακας (ΚΥΠ)
22:00 Αμπερντίν (ΣΚΩ) – Νόα (ΑΡΜ)
22:00 Ντρίτα (ΚΟΣ) – Σκεντίγια (ΣΚΟ)
22:00 Μπρέινταμπλικ (ΙΣΛ) – Σαμσουνσπόρ (ΤΟΥ)

