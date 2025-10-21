sports betsson
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» (vid)
Ποδόσφαιρο 21 Οκτωβρίου 2025 | 18:29

Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» (vid)

Τέσσερις φάσεις σχολίασε ο Λανουά στο βίντεο τηλεκριτικής του για τα ματς της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. «Σωστά καταλογίστηκε το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στη Λάρισα», τόνισε επίσης

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
«Σε αυτήν την φάση ο αμυντικός του Άρη αγκαλιάζει τον αντίπαλό του από τον λαιμό με το αριστερό του χέρι», σχολίασε ο Στεφάν Λανουά ο οποίος θεωρεί ότι κακώς δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι του με τον Αρη. Με άλλα λόγια ο Λανουά θεωρεί ότι ο Γερμανός Τσβάιερ (με VAR τον Περλ) έκανε ένα σημαντικό λάθος στο ματς του «Κλ. Βικελίδης».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΚΕΔ, τόνισε ότι σωστά δόθηκε το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, σε χέρι του Κοβάσεβιτς, στο εκτός έδρας παιχνίδι του με την ΑΕΛ. Η παράβαση καταλογίστηκε από τον διαιτητή Τσακαλίδη, αφού πρώτα ο Φωτιάς τον κάλεσε στο VAR.

Ο Λανουά σχολίασε τέσσερις φάσεις στο βίντεο τηλεκριτικής του για τα ματς της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Αναλυτικά:

Για το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι του με την ΑΕΛ: «Μετά από εκτέλεση κόρνερ και κατά τη διάρκεια ενός σουτ προς την εστία, ο αμυντικός της Λάρισας απέκρουσε την μπάλα με το χέρι του, ενώ αυτή κατευθυνόταν προς το τέρμα. Τοποθετώντας το χέρι του σε τέτοια θέση, ο παίκτης αναλαμβάνει τον κίνδυνο το χέρι του να χτυπηθεί από την μπάλα και να τιμωρηθεί. Ο VAR παρενέβη σωστά και συνέστησε στον διαιτητή επιτόπιο έλεγχο, ώστε να καταλογιστεί το αναμενόμενο πέναλτι».

Ο Λανουά θεωρεί ότι ο Γερμανός Τσβάιερ (με VAR τον Περλ) έπρεπε να δώσουν πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, στο ματς με τον Αρη στο «Κλ. Βικλείδης» που έκανε ο Ρόουζ στον Γερεμέγιεφ: «Σε αυτήν την φάση ο αμυντικός του Άρη αγκαλιάζει τον αντίπαλό του από τον λαιμό με το αριστερό του χέρι. Αν και το μαρκάρισμα ξεκινάει εκτός μεγάλης περιοχής, συνεχίζεται και εντός αυτής εμποδίζοντας τον επιτιθέμενο να παίξει την μπάλα. Εδώ δεν δόθηκε το πέναλτι, ούτε παρενέβη, όπως αναμενόταν, το VAR».

Στη συνέχεια σχολίασε το πέναλτι που καταλόγισε ο Σιδηρόπουλος, μετά από παρέμβαση του VAR Παπαδόπουλου, υπέρ του Πανσερραϊκού κόντρα στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό.: «Κατά τη διάρκεια ενός σουτ προς την εστία, ο αμυντικός του Βόλου ακούμπησε την μπάλα με το αριστερό του χέρι, το οποίο βρισκόταν εντελώς έξω από το σώμα του. Η θέση του χεριού του έκανε το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο. Ο VAR παρενέβη σωστά και συνέστησε στον διαιτητή επιτόπιο έλεγχο, ώστε να καταλογιστεί το αναμενόμενο πέναλτι».

Ακόμη, ο Λανουά,  θεωρεί σωστό το πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού που υπέδειξε άμεσα ο Κατοίκος στο εντός έδρας παιχνίδι του με τον ΟΦΗ, όταν ο Ανδρούτσος μάρκαρε τον Στάγιτς με το χέρι στο πρόσωπο, ενώ ο πρώτος αποβλήθηκε με 2η κίτρινη: «Σε αυτή τη φάση, ο αμυντικός, μετά από σέντρα, ακούμπησε τον αντίπαλό του στο πρόσωπο με το δεξί του χέρι. Ο αμυντικός δεν ακούμπησε ποτέ την μπάλα και δέχτηκε αναμενόμενα δεύτερη κίτρινη κάρτα για αντικανονική χρήση του χεριού. Ο διαιτητής σωστά καταλόγισε το αναμενόμενο πέναλτι».

YouTube thumbnail

googlenews

«Κόκκινη κάρτα» του Λανουά σε Γερμανό VAR λόγω Καμπελά και Γερεμέγεφ
Ποδόσφαιρο 21.10.25

«Κόκκινη κάρτα» του Λανουά σε Γερμανό VAR λόγω Καμπελά και Γερεμέγεφ

Ο Λανουά, στην τηλεδιάσκεψη των διαιτητών, τόνισε ότι ο Γερμανός Περλ δεν θα ξανάρθει στην Ελλάδα επειδή μετά το λάθος κατά του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο έκανε λάθος και κατά του Παναθηναϊκού στο «Κλ. Βικελίδης»

Βάιος Μπαλάφας
Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)
On Field 21.10.25

Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)

Το πλάνο χρόνων για την «στρογγυλή θεά» που έφερε το Μαρόκο στην «πρώτη γραμμή» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου – Οι επιτυχίες, τα νέα υπερσύγχρονα γήπεδα, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που έρχεται και το μεγάλο πρότζεκτ στο Μουντιάλ 2030

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης

Η πρωταθλήτρια του Youth League 2025, Μπαρτσελόνα, νίκησε 3-0 τον πρωταθλητή του 2024 Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase της σεζόν 2025-26.

Σύνταξη
Σκάνδαλο στο Emirates: Η Ατλέτικο κατήγγειλε στην UEFA ότι δεν υπήρχε ζεστό νερό στα αποδυτήρια
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Σκάνδαλο στο Emirates: Η Ατλέτικο κατήγγειλε στην UEFA ότι δεν υπήρχε ζεστό νερό στα αποδυτήρια

Έντονη διαμαρτυρία των «ροχιμπλάνκος» μετά την προπόνηση στο γήπεδο της Άρσεναλ – οι παίκτες του Σιμεόνε αναγκάστηκαν να φύγουν χωρίς να κάνουν ντους, εν μέσω βροχής και έκπληξης για τις συνθήκες σε ένα «γήπεδο πέντε αστέρων».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Youth League 21.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια
Παρασκήνιο 21.10.25

Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια

Κυβερνητικές πηγές, μετά τα ηχηρά μηνύματα του Νίκου Δένδια, ο οποίος κινήθηκε σε άλλη γραμμή από το Μαξίμου, υποστήριζαν ότι τα 7 συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους, υπογράφοντας την τροπολογία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά
Ελλάδα 21.10.25

Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά

Σταθερή είναι η πτώση του νερού στη Μικρή Πρέσπα από πέρσι, λόγω της κλιματικής αλλαγής με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να συρρικνωθεί ή να μετατραπεί σε στενό ποτάμι με ανυπολόγιστες συνέπειες στη βιοποικιλότητα.

Σύνταξη
Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία
Νιφάδες χιονιού 21.10.25

Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία

Το Winter Egg του οίκου Fabergé δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά από τον Christie's στη Γενεύη το 1994 για 7.263.500 ελβετικά φράγκα (περίπου 7.860.000 ευρώ), καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επαναφέρει το αίτημα για έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο
Ελλάδα 21.10.25

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επαναφέρει το αίτημα για έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης υπογράμμισε με επιστολή του στους Κυριάκο Πιερρακάκη και Νίκη Κεραμέως την εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών με 172.000 φορολογούμενους να μπαίνουν στη λίστα οφειλετών

Σύνταξη
Μεσσηνία: «Τρελοί και κακοπροαίρετοι γύρω μου» – Τα τελευταία μηνύματα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με φίλο του
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: «Τρελοί και κακοπροαίρετοι γύρω μου» – Τα τελευταία μηνύματα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με φίλο του

Το Live News αποκάλυψε μία συνομιλία που είχε ο δολοφονημένος επιχειρηματίας με τον φίλο του - Σε αυτή τη συζήτηση αναφέρεται στην επίθεση που είχε δεχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα: 

Σύνταξη
Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»
The Good Life 21.10.25

Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης (Festa del Cinema di Roma) υποκλίθηκε στην αύρα της Αντζελίνα Τζολί, αλλά η άφιξη της Αμερικανίδας σταρ στο κόκκινο χαλί δεν ήταν απλώς μια λαμπερή εμφάνιση, αλλά ένα πολιτικό και προσωπικό μανιφέστο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη
«Δεν υπάρχουν σχέδια» 21.10.25

Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας τόνισε ότι η Ρωσία επιμένει στη δική της φόρμουλα για λήξη του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: Περισσότεροι από 3.500 οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι στο Μονζουίκ (pics+vid)
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Ολυμπιακός: Περισσότεροι από 3.500 οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι στο Μονζουίκ (pics+vid)

Βροντερό «παρών» δίνουν πάνω από 3.500 οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Μονζουίκ για να στηρίξουν τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται
Μάχη μέχρι εσχάτων 21.10.25

Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει στην ατζέντα του θέματα που αν δεν αντιμετωπιστούν θα ενισχύσουν περαιτέρω την ακροδεξιά στην ΕΕ. Ωστόσο οι κυρίαρχες δυνάμεις συνέβαλαν στο φαινόμενο της ανόδου της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών
Μια υπέροχη ζωή 21.10.25

Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών

Ο Σι Λίμπερμαν μοιράστηκε με την Washington Post τα «μυστικά» που του επέτρεψαν να φτάσει αισίως την ηλικία των 101 ετών. Ήρθε πολλές φορές κοντά στον θάνατο, αλλά θεωρεί ότι υπήρξε και πολύ τυχερός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση
Δείτε το βίντεο 21.10.25 Upd: 20:25

Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση

Λίγα λεπτά μετά το «καρφί» για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη η συνέχεια δόθηκε έξω από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια». Τι απάντησε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»
Κόσμος 21.10.25

ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προειδοποίησαν πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα οδηγούν σε πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση, ενώ παραβιάζουν την κυριαρχία του Καράκας.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ – Πάφος
Ποδόσφαιρο 21.10.25

LIVE: Καϊράτ – Πάφος

LIVE: Καϊράτ – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καϊράτ – Πάφος για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο