Λανουά: «Δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού» (vid)

«Σε αυτήν την φάση ο αμυντικός του Άρη αγκαλιάζει τον αντίπαλό του από τον λαιμό με το αριστερό του χέρι», σχολίασε ο Στεφάν Λανουά ο οποίος θεωρεί ότι κακώς δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι του με τον Αρη. Με άλλα λόγια ο Λανουά θεωρεί ότι ο Γερμανός Τσβάιερ (με VAR τον Περλ) έκανε ένα σημαντικό λάθος στο ματς του «Κλ. Βικελίδης».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΚΕΔ, τόνισε ότι σωστά δόθηκε το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, σε χέρι του Κοβάσεβιτς, στο εκτός έδρας παιχνίδι του με την ΑΕΛ. Η παράβαση καταλογίστηκε από τον διαιτητή Τσακαλίδη, αφού πρώτα ο Φωτιάς τον κάλεσε στο VAR.

Ο Λανουά σχολίασε τέσσερις φάσεις στο βίντεο τηλεκριτικής του για τα ματς της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Αναλυτικά:

Για το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι του με την ΑΕΛ: «Μετά από εκτέλεση κόρνερ και κατά τη διάρκεια ενός σουτ προς την εστία, ο αμυντικός της Λάρισας απέκρουσε την μπάλα με το χέρι του, ενώ αυτή κατευθυνόταν προς το τέρμα. Τοποθετώντας το χέρι του σε τέτοια θέση, ο παίκτης αναλαμβάνει τον κίνδυνο το χέρι του να χτυπηθεί από την μπάλα και να τιμωρηθεί. Ο VAR παρενέβη σωστά και συνέστησε στον διαιτητή επιτόπιο έλεγχο, ώστε να καταλογιστεί το αναμενόμενο πέναλτι».

Ο Λανουά θεωρεί ότι ο Γερμανός Τσβάιερ (με VAR τον Περλ) έπρεπε να δώσουν πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, στο ματς με τον Αρη στο «Κλ. Βικλείδης» που έκανε ο Ρόουζ στον Γερεμέγιεφ: «Σε αυτήν την φάση ο αμυντικός του Άρη αγκαλιάζει τον αντίπαλό του από τον λαιμό με το αριστερό του χέρι. Αν και το μαρκάρισμα ξεκινάει εκτός μεγάλης περιοχής, συνεχίζεται και εντός αυτής εμποδίζοντας τον επιτιθέμενο να παίξει την μπάλα. Εδώ δεν δόθηκε το πέναλτι, ούτε παρενέβη, όπως αναμενόταν, το VAR».

Στη συνέχεια σχολίασε το πέναλτι που καταλόγισε ο Σιδηρόπουλος, μετά από παρέμβαση του VAR Παπαδόπουλου, υπέρ του Πανσερραϊκού κόντρα στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό.: «Κατά τη διάρκεια ενός σουτ προς την εστία, ο αμυντικός του Βόλου ακούμπησε την μπάλα με το αριστερό του χέρι, το οποίο βρισκόταν εντελώς έξω από το σώμα του. Η θέση του χεριού του έκανε το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο. Ο VAR παρενέβη σωστά και συνέστησε στον διαιτητή επιτόπιο έλεγχο, ώστε να καταλογιστεί το αναμενόμενο πέναλτι».

Ακόμη, ο Λανουά, θεωρεί σωστό το πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού που υπέδειξε άμεσα ο Κατοίκος στο εντός έδρας παιχνίδι του με τον ΟΦΗ, όταν ο Ανδρούτσος μάρκαρε τον Στάγιτς με το χέρι στο πρόσωπο, ενώ ο πρώτος αποβλήθηκε με 2η κίτρινη: «Σε αυτή τη φάση, ο αμυντικός, μετά από σέντρα, ακούμπησε τον αντίπαλό του στο πρόσωπο με το δεξί του χέρι. Ο αμυντικός δεν ακούμπησε ποτέ την μπάλα και δέχτηκε αναμενόμενα δεύτερη κίτρινη κάρτα για αντικανονική χρήση του χεριού. Ο διαιτητής σωστά καταλόγισε το αναμενόμενο πέναλτι».